Ученые рассказали, употребление каких овощей и фруктов может снизить риск инсульта

Ученые выяснили, что фрукты и овощи с белой мякотью могут значительно снизить вероятность инсульта из-за их уникальных антиоксидантов. Инсульт возникает, когда приток крови к мозгу внезапно затрудняется.

Как рассказал Еxpress, основываясь на выводах исследователей Рочестерского университета (США), ряд профилактических мер могут снизить риск инсульта. Обычно, чтобы предотвратить его наступление, врачи назначают медикаменты, однако, как выяснилось, регулярное употребление ряда фруктов и овощей с белой мякотью снижает вероятность негативного развития сценария в разы.

Среди подобных овощей и фруктов специалисты выделили груши. Они способны нормализовать артериальное давление и холестерин благодаря их натуральной клетчатке, известной как пектин (пектин является неперевариваемым пищевым волокном, способным образовывать гелеобразующую массу, которая собирает со стенок кишечника токсические вещества и выводит их из организма естественным путем).

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"Груши – хороший источник клетчатки и нескольких полезных растительных соединений включая катехин (антиоксиданты). Он, также содержащийся в яблоках и какао, может помочь снизить кровяное давление, улучшить здоровье кровеносных сосудов и предотвратить образование тромбов", – сказано в статье.

Чтобы убедиться в пользе "белых" фруктов, в 2011 году группа исследователей предположила, что груши могут защитить мозг от инсульта. После этого специалисты изучили медицинские карты более 20 тысяч человек в возрасте 40 лет. Ни у кого из не было сердечно-сосудистых заболеваний. Также ученые расспросили их на предмет употребления груш, яблок.

За десять лет наблюдения, среди исследуемых произошло 233 инсульта. Проанализировав данные, эксперты пришли к выводу, что те, кто регулярно ел груши, яблоки и другие фрукты и овощи с белой мякотью, на 52% были меньше подвержены риску инсульта чем те, кто их не ел.

Команда определила, что риск инсульта снижается на 9 процентов с каждыми 25 граммами белых фруктов и овощей, потребляемых в день.

"Наблюдаемое снижение риска инсульта может быть связано с более здоровым образом жизни людей, потребляющих диету, богатую фруктами и овощами", – добавили ученые.

По данным официальной статистики Минздрава, ежегодно в Украине происходит около 130 тысяч случаев инсульта, и до 40% пациентов умирают в течение первого месяца от начала заболевания. Около 35% пациентов – люди трудоспособного возраста. Совокупные потери экономики Украины от инсульта могут достигать 100 млрд

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