Почему некоторые болеют COVID-19 тяжелее: ученые указали на 'мошенников' в организме человека

Более тяжелое течение коронавируса у некоторых людей может быть вызвано аутоимунными антителами. По словам врачей, эти клетки могут объяснить нашу уязвимость не только к инфекциям, но и к таким болезням, как диабет, ревматоидный артрит и даже старению.

Об этом говорится в ряде исследований в рамках международного проекта доктора Жана-Лорана Казановы, эксперта в области генетики и инфекционных заболеваний из Рокфеллеровского университета в Нью-Йорке. Вышеупомянутые клетки окрестили в антителами-"мошенниками", так как они действуют против человеческого организма, вместо того, чтобы защищать его от инфекции.

Они атакуют здоровые ткани и жизненно важные органы. Происходит так, потому что иммунная система дает осечку, принимая часть тела за чужеродную, и высвобождает аутоантитела. Таким образом организму требуется больше времени и усилий, чтобы побороть болезни.

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Люди со здоровой иммунной системой также вырабатывают аутоантитела. Приблизительно два десятилетия назад считалось, что они просто устраняют их, но с тех пор ученые пришли к выводу, что у некоторых людей аутоантитела присутствуют в маленьком числе. Но с возрастом их число увеличивается. Считается, что они играют определенную роль в процессе старения.

На данный момент иммунологов особенно интересует, как аутоантитела влияют на борьбу организма с вирусом COVID-19. По предварительным оценкам, аутоантитела могут быть причиной примерно пятой части всех смертей от COVID-19. Ученые обнаружили, что у госпитализированных пациентов уровень аутоантител гораздо выше, чем у здоровых пациентов.

Исследователи также выяснили, что антитела-"мошенники" усугубляют инфекцию, блокируя активность молекул, помогающих бороться с вирусом.

Команда ученых считает, что низкий уровень аутоантител может помочь объяснить, почему у некоторых людей симптомы COVID-19 отсутствуют или проявляются в легкой форме.

Аутоиммунные антитела можно обнаружить в крови. Людям с высоким уровнем может потребоваться профилактическое лечение. Также анализ крови поможет выявить инфицированных людей, которым необходимо раннее агрессивное лечение.

Как пишет Daily Mail, у ученых есть надежда, что такие исследования проложат путь к инновациям в диагностике и лечении, в том числе и длительного коронавируса. Об этом заявил Пол Морган, профессор иммунологии Кардиффского университета.

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