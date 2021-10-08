Почему нельзя злоупотреблять витаминами и чем это может грозить: врачи дали ответ

Синтетические витамины могут нанести вред здоровью человека, если употреблять их без назначения врача. Как минимум их бесконтрольное употребление грозит аллергическим высыпанием на коже, но также может спровоцировать серьезную дисфункцию тех или иных внутренних органов.

Семейный врач Елена Евреимова в интервью Сегодня рассказала, что в последнее время украинцы стали чаще покупать витамины. В первую очередь, это связано со вспышкой коронавирусной инфекции, отметила медик.

По ее словам, наиболее частыми покупками в аптеках стали витамины С, D, цинк.

"Особенно с последними двумя добавками следует быть очень осторожными. Но украинцы "самоназначают" их себе, сами подбирают дозировку, в лучшем случае, консультируются с фармацевтами в аптеке", – рассказала врач.

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Доктор подчеркнула, что прием витаминов не такой уж безобидный, как на первый взгляд и, если многим такая "терапия" просто не поможет, то для других "может стать началом новых проблем".

"Как вариант, может возникнуть раздражение желудка", – сказала Евреимова.

Она же отметила, что лучшей профилактикой болезней, так же как и подмогой в выздоровлении, должно быть правильное питание, которое украинцы часто недооценивают.

Медик рекомендовала, перед тем как начать пить витамины – проконсультироваться с семейным врачом.

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