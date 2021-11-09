Подросток, которому первым в Украине пересадили сердце, рассказал, как чувствует себя сейчас

13-летний Максим из Волыни из села Зарудцы уже более 40 дней живет с новым сердцем, которое ему пересадили от 54-летнего донора. Парень говорит, что чувствует себя хорошо и планирует в ближайшее время совершить пробежку.

Как рассказал журналистам ТСН сам Максим, с новым органом ему стало легко ходить, он занимается на велотренажере, гантелями. В целом чувствует себя намного лучше, чем раньше.

Плановый осмотр мальчика после трансплантации провел руководитель кардиохирургии и трансплантации сердца Больницы скорой помощи города Львов Роман Домашин. По словам медика, "новое сердце подростка работает, как швейцарские часы".

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Он подчеркнул, что восстановление Максима после операции идет по плану.

Известно, что мальчик стал первым подростком, которому в Украине пересадили сердце от умершего донора. Новый орган ребенку понадобился после того, как он пережил инсульт. От этого же заболевания умер мужчина, сердце которого теперь служит мальчику.

Руководил операцией по пересадке сердца украинский врач-кардиохирург, профессор, заслуженный врач Украины, директор Института сердца Борис Тодуров. Хирургическое вмешательство осуществили во Львове, вместе с местными и польскими медиками.

Тодуров отметил, что донорский орган прижился хорошо. Сердце адаптировалось к сосудам и "все геометрически очень хорошо".

Через месяц мальчик должен опять показаться львовским врачам. Подросток рассчитывает, что тогда он сможет самостоятельно к ним "вбежать на седьмой этаж".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черкассах хирурги впервые провели операцию по пересадке стволовых клеток костного мозга взрослой пациентке от донора, который не состоит с ней в родстве.