Популярная сладость может защитить от рака: новое исследование

Черный шоколад содержит магний, который, как установили ученые, играет ключевую роль в иммунном ответе организма на рак. Поэтому употребление этого вкусного продукта полезно для здоровья.

Так, исследование Beth Israel Lahey Health показывает, что употребление черного шоколада может помочь предотвратить онкозаболевание. Уменьшить дефицит этого элемента в организме человека может черный шоколад, пишет Mirror. К такому выводу издание пришло благодаря еще одному исследованию, результаты которого опубликованы в журнале Cell.

Один из соавторов работы профессор Кристоф Хесс из Базельского университета в Швейцарии, сделал вывод, что низкий уровень магния в крови связан с быстрым прогрессированием рака и меньшим выживанием у пациентов. Результаты этого исследования показали, что иммунотерапевтическое лечение онкозаболевания было менее эффективным у людей с недостаточным уровнем этого минерала.

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"Чтобы подтвердить это наблюдение клинически (у пациентов), мы сейчас ищем способы целенаправленного увеличения содержания магния в опухолях", – отметил Хесс.

Отметим, черный шоколад является одним из продуктов, богатых магнием, который обеспечивает почти полный дневной запас этого минерала в 100-граммовой порции.

"Черный шоколад не только вкусен, но и очень полезен. Он богат магнием, что делает его идеальным лакомством. Большинству людей не хватает магния, его достаточное количество может помочь при стрессе, беспокойстве, расстройствах сна. Он также богат железом, медью, калием, кальцием и фосфором, а также клетчаткой, антиоксидантами и растительными соединениями, такими как полифенолы и флаванолы, которые полезны для вашего общего здоровья", – рассказала специалист по питанию из Центра аутоиммунных заболеваний Сара Брукс.

Брукс также отметила, что для потребления нужно выбирать черный шоколад без молока и рафинированного сахара – только в таком случае он принесет пользу вашему здоровью.

"Лучше выбирать батончики с содержанием сырого какао-ингредиента свыше 70%, что является ключевым фактором. Вы также можете приготовить такие напитки как горячий шоколад с какао-порошком", – отметила Брукс.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые нашли связь между любовью к кофе и к шоколаду. Выяснилось, что человек, предпочитающий черный кофе, вероятнее всего, выберет горький шоколад, и руководствоваться при этом он будет не вкусом. Склонность к тому или иному продукту продиктовано генетикой.