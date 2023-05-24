7 признаков того, что препараты против тревожности могут помочь

Добро пожаловать на планету Земля, где время от времени все нервничают и беспокоятся. Это нормально, и обычно можно справиться с помощью когнитивно-поведенческой терапии, упражнений или медитации.

Однако, если тревога стала постоянным спутником и ухудшает Вашу повседневную жизнь, возможно, следует обратиться к врачу за лечением, в том числе за рекомендацией лекарственных препаратов от тревожности.

Вот 7 признаков, которые могут указывать на необходимость такого подхода:

Вы постоянно нервничаете и находитесь "на грани" нервного срыва

Если вы чувствуете раздражительность и тревожность почти каждый день, это может быть сигналом того, чтобы обратиться за помощью, например к семейному врачу.

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Однако, если у вас сильно бьется сердце, потеют ладони, ощущение, что вы вот-вот потеряете сознание и эти симптомы возникают довольно часто, то вам тем более нужна помощь специалиста, так как это, возможно, симптомы панической атаки.

Вы избегаете возможности улучшить свою жизнь

Если Вы представляете все, что может пойти не так и это вас пугает, то вы можете начать этого избегать и, например, упустить шанс на продвижение по карьерной лестнице из-за страха выступления на совещании или конференции. Избегая неприятного разговора со своей второй половинкой, вы тоже можете упустить шанс улучшить ваши отношения.

Некоторые привычки, которые мы усваиваем в детстве, например, не возражать родителям, могут закрепиться в нашем поведении, и наш мозг не всегда осознает, что мы теперь уже взрослые. Поэтому те страхи, которым мы учимся в детстве, могут сохранять свою силу и влиять на наше поведение и вызывать у нас раздражительность и тревожность, мешая нашей повседневной жизни.

Вы ворочаетесь и просыпаетесь каждую ночь

Это порочный круг: ваше беспокойство настолько сильно, что вы не можете спать, а на следующий день вы истощены, что делает вас еще более тревожным.

Наилучшим решением бессонницы является физическая активность. Она способствует лучшему сну и помогает вам успокоиться сразу. Кроме того, регулярно выполняемые дыхательные упражнения могут снизить возбудимость нервной системы и снизить уровень тревоги.

Вы часто чувствуете напряжение мышц

Одна из реакций нашего тела на стресс – это напряжение мышц. Мы будто готовимся к бою или собираемся бежать, а иногда цепенеем как кролики перед удавом. Во время стресса можно сжать челюсти, втянуть шею в плечи. Кто-то сжимает кулаки, а кто-то от напряжения во всем теле не может даже пошевелиться. Если стресс повторяется, то повторяется и напряжение мышц снова и снова, изо дня в день, из года в год. Неудивительно, что возникают боли, которые трудно приписать каким-нибудь серьезным заболеваниям.

Кошки тоже испытывают стресс на протяжении всей жизни, но они чемпионы по расслаблению и для этого достаточно просто лечь, что они и делают при каждом удобном случае.

У вас часто болит живот

Вы когда-нибудь чувствовали, что у вас возникает спазм в животе, когда вы беспокоитесь или испытываете стресс? Стресс и беспокойство – распространенные причины боли в животе и других желудочно-кишечных симптомов.

Когда мы находимся в состоянии стресса, в организме высвобождаются слишком большое количество гормонов и нейротрансмиттеров (биологически активные химические вещества, обеспечивающие связь в нервной системе). Это может отрицательно повлиять на работу кишечника или его высвобождение. Кроме того, стресс может повлиять на хрупкий баланс бактерий в нашем кишечнике, вызывая желудочно-кишечный дискомфорт.

Ваш работа не результативна

Вам может быть знакомо чувство рассеянности – ваши мысли разбросаны, вы не можете сосредоточиться и тратите много времени впустую из-за беспокойства или тревоги. У вас есть дела, но вы не можете успокоиться и выполнить их.

Под влиянием стресса мозгу трудно сосредоточиться на чем-либо, кроме источника стресса. Как результат – умственная деятельность замедляется, даже простые задачи решаются долго и затруднительно. Если вы замечаете такие симптомы, то вам следует поговорить об этом с лечащим врачом, потому как это может быть еще и состояние истощения нервной системы от воздействия хронического стресса на Вас.

Вы часто испытываете раздражение по пустякам

Каждый из нас испытывает раздражение время от времени, но если вас раздражают незначительные вещи и раздражают часто, это, скорее всего, связано с тревогой. Неужели злость или гнев могут быть вызваны тревогой?

Гнев и тревога, скорее, две стороны одной медали. Бей или беги – вот два варианта биологической реакции на угрозу. Невыраженная или нерешенная тревога может привести к возбуждению из-за таких симптомов, как:

- недостаточный сон

- изнурительные размышления о катастрофах, угрозах, опасностях

– неспособность контролировать ситуацию.

Неконтролируемые эпизоды сильного страха или потери контроля сопровождаются такими симптомами, как влажные ладони, учащенное сердцебиение, туннельное зрение или одышка – это симптомы как гнева, так и паники.

Какие лекарства применяют при тревоге или панической атаке?

Не все лекарства, используемые для лечения тревожных расстройств, одинаковы. Некоторые из них обладают седативным или расслабляющим эффектом, в то время как другие также помогают предотвратить симптомы депрессии.

Бензодиазепины, известные как успокаивающие препараты, действуют, создавая успокаивающий эффект. Они полезны, если вам нужно немедленное облегчение, например, при панической атаке.

Антидепрессанты не так быстро действуют, как бензодиазепины – обычно требуется от 4 до 12 недель, чтобы отреагировать на антидепрессант. Ваш врач, вероятно, оценит эффективность назначенного препарата для вас через 4-6 недель, чтобы определить, работают ли лекарства для вас. В первые несколько недель после начала применения антидепрессантов, особенно современных, называемых СИЗОС (селективные ингибиторы обратного захвата серотонина), может потребоваться дополнительное применение антитревожных препаратов, таких как бензодиазепины. Известно, что применять антидепрессанты и бензодиазепины необходимо только под контролем врача.

Ограничиваться только применением этих препаратов не стоит – проблемы, вызывающие тревогу, панику или депрессию, необходимо решить так, чтобы они перестали быть причиной расстройств. Чаще всего источником тревожных расстройств есть стресс, а особенно хронический стресс. Стресс приводит к нарушению адаптационных возможностей организма, это способность организма адаптироваться, то есть приспосабливаться к постоянно меняющейся окружающей среде. Итак, наша нервная система тоже постоянно приспосабливается к стрессам, возникающим в повседневной жизни.

Хочется отметить один уникальный, в полном смысле препарат, обладающий не только противотревожным действием, но и адаптогенным эффектом.

Мебикар IC сочетает в своем действии антигипоксические, антиоксидантные и мембраностабилизирующие свойства, обмен глюкозы и тканевого дыхания, то есть этот препарат способствует коррекции нейрометаболических процессов на клеточном уровне, которые нарушены при стрессе.

Мебикар ІС снимает или ослабляет ощущение беспокойства, тревожности, страха, внутреннего эмоционального напряжения и раздражения. Препарат не снижает умственную и двигательную активность, поэтому его можно применять в течение рабочего дня или во время учебы.