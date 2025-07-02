Антидепрессанты, или 'я уже не я'

Пациенты, которые слышат от психиатра, что нужно лечиться антидепрессантами, нередко воспринимают эту информацию с чрезмерной тревожностью. Это не удивляет врача, потому что люди, которые обращаются за консультацией, обычно уже имеют тревожность и страхи в связи со своим расстройством. Некоторые из них начинают спорить о целесообразности приема антидепрессантов, кто-то вообще пытается сразу отказаться от приема медикаментов, или просит назначить что-то другое, например препараты "на травах" или "волшебную" таблетку, которая помогла подруге или соседке.

Причины подобного отношения именно к антидепрессантам могут быть разными, например, опасения по поводу изменения веса, переживания относительно влияния на либидо, возможности возникновения зависимости от таблеток, или даже страх потерять "себя настоящего". То есть существует мнение, что антидепрессанты могут изменить личность, свести на нет особые, неповторимые качества человека. Если первые две причины крайне редко, но могут случиться во время лечения антидепрессантами, то последние – это безосновательный страх, не имеющий ничего общего с реальностью, но может стать причиной крайне негативных последствий для пациента. Такая тревожность обычно не появляется безосновательно. Она может возникать после услышанных "мифов" о антидепрессантах.

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Каждому пациенту следует понять, что на пути к психическому здоровью он всегда находится не один, а вместе со своим врачом. Поэтому, если от приема любых медикаментов могут возникать побочные проявления (это не святая вода!) – это обсуждается, по возможности, корректируется, чтобы уменьшить или полностью убрать нежелательные побочные эффекты.

Но нередко бывает так, что дополнительная тревога, которая появляется у больных в связи со страхом принимать антидепрессанты (начитались мифов), проявляется в виде разнообразных соматических проявлений, которые человек "приписывает" побочным действиям антидепрессантов и отменяет их прием. И так может быть многократно. А потом уже врач психиатр не может найти нужные антидепрессанты, чтобы помочь этому человеку, так как их количество не бесконечно. Здесь требуется терпеливая долговременная психообразовательная работа и симптоматическая терапия прежде всего тревожного синдрома. И только после того, как мы снизим уровень тревоги, тогда можно добавлять очень осторожно антидепрессанты.

Однако, по поводу возникновения изменений личности вследствие приема антидепрессантов, опасения вообще безосновательны. Дело в том, что именно психическое расстройство, а не лечение, может иногда изменять личность, например при шизофрении. И все те качества, которыми отличается каждый из нас, никак не могут проявляться в состоянии, когда происходит ежедневная борьба с психическим расстройством. Как человек может проявляться, развиваться, добиваться успехов, реализоваться в учебе, карьере, отношениях, если весь его потенциал тратится на тревожность, страхи и др.? Следует осознать, что страх, тревога, навязчивые мысли, нежелание общения и т.д. – это симптомы ментального расстройства, а не проявления личности.

Пациенты, проходящие лечение и начинающие постепенно ощущать улучшение, всегда говорят, что наконец-то могут быть собой, а не "рабами" страхов, тревожности и внутренних переживаний. В таких случаях жизнь прекращает "вращаться" вокруг ментального расстройства. Она все больше заполняется новыми "цветами", ранее недоступными, так как не хватало внутренних ресурсов, смелости, желания и т.д., то есть, напротив, ограничения исчезают, а начинается полноценная жизнь. Человек чувствует, что возвращаются к себе настоящему, какими был до появления заболевания.

Поэтому не стоит бояться антидепрессантов, они никогда не изменят вашу личность, в отличие от тех расстройств, которые способны заставить человека поверить в свою слабость, бесполезность, бессмысленность существования и стать причиной не только пребывания в болезни, но даже потери жизни.

Например, такое ментальное расстройство, как депрессия, очень опасно именно из-за возможности потерять человека. Заболевание изменяет его чувство реальности, восприятие самого себя. Зачастую возникает не только апатия, а безнадежность, уверенность в том, что никогда ничего не получится, не будет интересно, что все вокруг красивы, счастливы, а именно этот человек – неудачник, не такой, которого можно любить, а неинтересный, "пустой", а это значит, что нужно перестать страдать и покончить с собой.

Представьте, какие последствия могут произойти при отсутствии лечения такого мышления. Хорошо, если рядом есть семья, друзья, которые заметят опасные изменения в поведении, станут свидетелями размышлений на подобные темы и обратятся за помощью. К большому сожалению, так бывает далеко не всегда. Бывают случаи, когда пациент не только укорачивает себе жизнь, но даже становится причиной гибели других людей.

Антидепрессанты, которые признаны действенными препаратами во всем цивилизованном мире, не сделают человека более положительным, не придадут его характеру новых качеств, но полностью снизят ощущение страдания, которые вызывают не только депрессия, а также такие ментальные расстройства, как тревожные, панические, фобические, обсессивно-компульсивные ОКР), посттравматические стрессовые (ПТСР) расстройства, расстройства пищевого поведения (РХП) и др., когда депрессивное состояние при этих расстройствах не наблюдается, не является основным синдромом. Почему? Потому что эти антидепрессанты улучшают нейрообмен таких нейромедиаторов как серотонин или норадреналин. Лечение поможет мыслить адекватно в реальной ситуации, а не попадать в ловушку ощущение, что все навсегда будет плохо и ничего уже нельзя сделать.

Другой ошибкой является придание антидепрессантам свойств "волшебной палочки", решающей абсолютно все проблемы. Так же, как иногда отношение пациента к врачу становится таким, как у ребенка к родителям, то есть возникает желание переложить на него всю ответственность и быть спасенным. Но, во время лечения важно хотеть поправиться и прилагать для этого максимальные усилия. Сначала – прислушиваться к врачу, выполнять его назначение, а затем желательно добавить психотерапию, чтобы осознать причины возникновения заболевания и поработать над изменением своего мышления, эмоций и поведения, чтобы потом снова не пришлось возвращаться к приему антидепрессантов.