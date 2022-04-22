Бессонница при посттравматическом стрессовом расстройстве – как они связаны

В мирное время в результате какого-либо тяжелого события, такого как пережитое ДТП, смерть близкого человека, физическое или эмоциональное насилие, у человека может развиться посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР).

ПТСР – так называется комплекс симптомов, отражающих тревожное расстройство нервной системы, характерных для человека, пережившего серьезную душевную или физическую травму. Основным симптомом ПТСР является бессонница. Человек при этом снова и снова переживает наиболее трагическое событие, его мучают кошмары.

За прошедшие месяцы война стала частью нашей жизни. И сегодня, к сожалению, причины для развития ПТСР есть у каждого украинца. То, о чем раньше мы читали в книгах – обесценивание человеческой жизни, насилие над беззащитными людьми и сводящие с ума человеческие страдания – все это стало частью нашей повседневной жизни.

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Однако каждый человек реагирует на события войны по-разному, и реакция организма зависит от состояния нервной системы каждого.

То, что война нарушила мирный уклад жизни, еще не означает что все мы обречены пережить ПТСР. В странах, армии которых часто принимали участие в боевых действиях, таких как США, замечали, что ПТСР развивается только у 2 из 10 участников боевых действий.

Как правило, нарушения сна – один из наиболее ярких и мучительных триггеров наличия ПТСР. Как отмечают в своих исследованиях доктор наук Д. Долан и психолог К. Лефковиц (Университет медицинских наук силовых структур США), 70% пациентов с диагнозом ПТСР также страдают от бессонницы.

Вместо отдыха для нервной системы человек, страдающий ПТСР, получает только новый стресс в виде кошмаров и недосыпа, что еще более усугубляет ситуацию. ПТСР и бессонницу эксперты обычно рассматривают как два тяжелых удара, часто стимулирующих рецидивы друг друга в виде циклов.

Итак, бессонница – один из симптомов, который клиницисты используют для диагностики посттравматического стрессового расстройства. Кроме нарушений сна, к симптомам ПТСР относят:

- повторное переживание травмы, например, кошмары или воспоминания;

- избегание напоминаний о травме, часто провоцирующих реакцию "опасности";

- негативное настроение или мысли, такие как вина или самообвинение;

- повышенное физическое возбуждение, например, раздражительность или проблемы с концентрацией внимания.

Состояние нервной системы при ПТСР таково, что вызывает нарушение нормального режима сна. Для бессонницы при ПТСР характерно:

- увеличение продолжительности периода "быстрого сна", когда нервная система приходит в возбуждение, и, собственно, в такие моменты человек видит сновидения;

- сокращение периода глубокого восстановительного сна, когда организм полностью расслаблен, а все его органы и системы отдыхают и максимально восстанавливаются;

- во время "быстрого сна" человек видит кошмары, при этом его глаза начинают быстро двигаться во сне, при закрытых веках (Rapid Eye Movement – REM).

Частые кошмары приводят нервную систему человека в такое возбуждение, что он просыпается, невзирая на большое желание спать. Как следствие, вечерний отход ко сну затруднен (человек боится засыпать), а днем человек чувствует себя уставшим и разбитым.

Современные методы терапии ПТСР могут привести к полному излечению или заметно ослабить его клинические проявления. Однако полное выздоровление возможно не для всех. И бессонница при этом виде заболевания может остаться даже после эффективного курса лечения ПТСР.

По статистике, почти у 50% пациентов с ПТСР проблемы со сном остаются на всю жизнь.

Дело в том, что сновидения, которые мы видим, тесно связаны с памятью. Это помогает организму собрать воедино и осмыслить воспоминания – особенно эмоциональные – и вписать новые внутрь уже существующих.

Таким образом, помимо всего прочего, сон нужен человеку для того, чтобы разобраться и переработать травмирующее событие.

Сон также важен для обучения. Один из важнейших шагов в восстановлении после травмы –понять, что напоминания о травмирующем событии не опасны и вы снова можете чувствовать себя в безопасности. Поэтому вполне логично, что снижение качества сна является фактором риска посттравматического стрессового расстройства.

Тем не менее, результаты исследований, касающиеся взаимосвязи между ПТСР и проблемами со сном, противоречивы: некоторые исследования показали уменьшение симптомов после лечения бессонницы, другие же – что лечение не обязательно приводит к улучшению состояния.

На данный момент неясно, может ли эффективное лечение проблем со сном также устранить симптомы посттравматического стрессового расстройства.

ПТСР и плохой сон взаимодействуют циклически, и одно может усугубить другое. Проблемы со сном мешают обработке воспоминаний, что повышает уязвимость к травмирующему событию, когда оно происходит.

ПТСР приводит к тому, что мозг становится менее способен управлять сном, что затрудняет обработку воспоминаний о травмах и способность различать безопасные и небезопасные условия. Как следствие, это усугубляет симптомы ПТСР.

В свою очередь, ПТСР вызывает постоянные проблемы со сном. Как только этот цикл разорвется, произойдет облегчение симптомов обоих состояний.

О современных способах лечения ПТСР и бессонницы читайте в наших будущих материалах.