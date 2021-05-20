Что нужно знать об эко-тревожности

Эко-тревожность относится к страху экологического ущерба или экологической катастрофы. Это ощущение тревоги во многом основано на текущем и прогнозируемом в недалеком будущем состоянии окружающей среды, связанном с деятельностью человека.

Согласно проведенному в 2018 году в США общенациональному опросу, беспокойство по поводу изменения климата испытывает почти 70% людей, более половины ощущают себя беспомощными и неспособными повлиять на процессы. Аналогичные исследования проводились и в других странах, в частности, в Гренландии и Австралии.

Эко-беспокойство может происходить из-за осознания растущего риска экстремальных погодных явлений, потери средств к существованию или жилья, опасений за будущие поколения и чувства беспомощности.

Что такое эко-тревожность?

Термин "экологическая тревожность" был придуман исследователями для описания тяжелой или хронической тревоги, связанной с отношениями человека с окружающей средой. Он используется Американской психиатрической ассоциацией (APA) с 2017 года для описания состояния "хронического страха экологической гибели".

В Руководстве по диагностике и статистике психических расстройств эко-тревожность в настоящее время не указана, официально специалисты не считают ее диагностируемым состоянием.

По мнению Кэролайна Хикмана, психотерапевта и члена Альянса климатической психологии Великобритании, эко-тревожность и клиническое тревожное расстройство – не тождественные состояния. По его мнению, это здоровый ответ на климатический кризис. Одновременно с этим многие врачи имеют опасения, что беспокойство о климатических изменениях может вызвать или ухудшить уже существующие проблемы психического здоровья.

APA отмечает, что изменение климата может отражаться на психическом здоровье и проявляться в виде беспокойства, тревожности, депрессии, агрессии, снижении чувства автономии и контроля, посттравматического стрессового расстройства, ощущения страха, беспомощности и фатализма.

В чем причина эко-тревожности?

Некоторые люди начинают испытывать подобные состояния после пережитых экстремальных погодных условий, таких как сильные пожары, ураганы, наводнения, которые в последнее десятилетие значительно участились.

Также тревога возрастает у людей, которые непосредственно не сталкивались с природными аномалиями, но узнают о них из СМИ. Для многих именно научные доказательства негативного влияния деятельности человека на окружающую среду становятся причиной острой или хронической тревоги и ощущения вины. Люди чувствуют свою сопричастность с проблемой, но не могут повлиять или контролировать ее.

Кто находится в группе риска?

Наиболее уязвимой группой являются люди, которые испытали на себе экстремальные погодные условия, и спасатели, работающие в службах быстрого реагирования и оказывающие неотложную медицинскую помощь.

По мнению экспертов, в зоне риска также находятся люди с ранее существовавшими психическими/физическими заболеваниями, с более низким социально-экономическим статусом, люди пожилого возраста.

Как справляться с эко-тревожностью?

Решение экологических проблем в глобальном масштабе зависит от политических и экономических возможностей стран, также улучшение возможно в результате объединения усилий корпораций. Однако для преодоления симптомов тревожности люди могут использовать разные стратегии.

К их числу относится волонтерство в экологических группах, которые занимаются просветительской деятельностью и решают локальные проблемы в месте проживания. Также хороший эффект оказывает избегание изоляции и обсуждение проблем с единомышленниками.

По мнению врачей, оптимальной стратегией является следование экологичному выбору в повседневной жизни. Это относится к сортировке мусора, осознанному подходу к питанию и покупкам и т.д. Также психологи APA рекомендуют:

налаживать доверительные отношения с людьми, обеспечивающие поддержку и ободрение;

ставить достижимые цели и неуклонно двигаться к ним;

смотреть на проблемы в более широком контексте;

проводить больше времени на открытом воздухе или на природе;

избегать получения излишне тревожной информации о природных катаклизмах из СМИ.

В случаях, если эко-тревожность перерастает в настоящую тревожность и депрессию, рекомендуется обращаться за профессиональной врачебной помощью.

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