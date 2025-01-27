Генерализованное тревожное расстройство: как вернуть контроль

Генерализованное тревожное расстройство – это психическое заболевание невротического регистра, имеющее проявления чрезмерной, регулярной, неконтролируемой, безосновательной тревоги, которая постепенно заполняет все жизненное пространство человека и значительно ухудшает качество его жизни в целом.

Тревожность может проявляться в:

- тревожных, негативных ощущениях;

- чрезмерной активности (неусидчивости – тревожной ажитации);

- навязчивых тревожных мыслях об определенных людях или событиях, интрузивных мыслях (по поводу потери контроля, сексуальной ориентации, богохульных мыслей и др.);

- соматических проявлениях, возникающих при активации симпатического отдела вегетативной нервной системы на чрезмерный выброс адреналина из надпочечников.

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Тело человека реагирует на гиперболизированные ощущения опасности, как на реальную угрозу для существования. Поэтому люди с тревожностью жалуются на непоседливость, учащенное сердцебиение, повышенное давление, потливость, ком в горле, мышечную скованность, тремор конечностей, головокружение, тошноту, метеоризм, расстройства стула и т.д. Одна из моих пациенток однажды назвала свои проявления ГТР "ощущением старости в 23 года".

Самый частый совет, который слышат люди, страдающие ГТР, – "не волнуйся", но он никогда не срабатывает, только удивляет или раздражает.

Дело в том, что пациент просто не способен адекватно проанализировать риски в той или иной ситуации, потому что постоянно испытывает чрезмерную тревогу и не может отключить свою реакцию, поэтому его и побеждают собственные эмоции. Для проявления критического мышления очень важно спокойствие, холодный ум, а человек из ГТР его никогда не имеет. Подобное реагирование крайне непродуктивно, оно существенно мешает нормальной жизни, и даже маловероятные проблемы не оставляют человека с ГТР в покое.

Дополнительной проблемой для людей, страдающих генерализованным тревожным расстройством, является постоянное желание все контролировать. Они испытывают иллюзию безопасности, если сами принимают решение, думают, что в случае контроля всего, имеют гораздо более низкие риски. На самом же деле все контролировать невозможно, также есть множество вещей и ситуаций, на которые невозможно повлиять вообще, потому что они находятся вне зоны влияния человека.

Пациент с ГТР очень опасается неизвестности. Он ненавидит сюрпризы, стремится всегда все планировать, исключает возможность спонтанности вообще, потому что она пугает, ее невозможно взять под контроль.

Часто случается и такое, что человек с ГТР становится "токсичным" для своего близкого окружения.

Во-первых, он своей тревожностью поднимает ее уровень в других людях. Следующей проблемой является негативное прогнозирование, потому что человек постоянно "накручивает себя", ожидает только плохого и говорит об этом другим.

Пациент с ГТР все равно будет волноваться, он всегда найдет для этого поводы. Он просто находится в этом состоянии переживаний, страданий, страхов постоянно, и не знает, как можно проживать эмоции иначе.

На работе он будет тревожиться об "ужасном отчете", что его уволят, а дальше он не сможет найти работу.

В семье будет бояться, что его жена от него уйдет к другому, а дети "полюбят нового отца".

На рыбалке с друзьями будет постоянно жаловаться, что точно пойдет дождь, все испортит, а также он заболеет и т.д.

В голове у человека с ГТР постоянно возникают размышления с вопросом: "А что, если…?" А ответы на него всегда трагичны, страшны и невосполнимы. Тревога настолько "поглощает", что человек начинает надуманно воспринимать как реальное, такое, что 100% случится и заранее тревожится, а также пугается.

По этому поводу хочется вспомнить мультфильм о мальчике Кикосе, которого действительно придумала молодая девушка. Она отдыхала с семьей, а потом отец попросил сходить в колодец и принести воды. Придя на это место, девушка представила, что у нее родится сын, его назовут Кикос, что он немного подрастет, а затем пойдет за водой и упадет в колодец. Она так ярко это вообразила, что начала плакать. Когда ее семья не дождалась, все по очереди начали приходить и слушать эту историю. Все женщины семьи плакали и тосковали из-за несуществующего мальчика и не происходящего в реальности события.

Как выйти из состояния постоянной тревоги человеку с ГТР? Как помочь?

Точно не стоит самостоятельно пытаться бороться с проблемой. Потеря времени, отсутствие профессиональной помощи, усугубляет расстройство, дает ему возможность укорениться.

Как же помочь?

Первым делом на пути к выздоровлению является запись к психиатру на консультацию . Она необходима для подтверждения или опровержения диагноза ГТР. Если этот диагноз подтвердится, врач назначит медикаментозное лечение, а также психотерапию. Обычно при генерализованном тревожном расстройстве, даже при отсутствии симптомов депрессии, назначают антидепрессанты (они улучшают нейромедиацию серотонина и норадреналина, которая в этом случае нарушаются), а также антиперпроницаемые препараты.

Когда лечение начнет действовать и уровень тревоги уменьшится, состояние пациента позволит работать с психотерапевтом для того, чтобы выявить те шаблоны мышления, искажения в восприятии картины мира человека, которые привели его к такому болезненному состоянию. Благодаря психотерапии можно осознать свои проблемы, понять причины их возникновения, а дальше постепенно изменить паттерны (шаблоны) мышления и поведения, что позволит построить новые, более целесообразные поведенческие стратегии. Это поможет реагировать на собственные мысли и жизненные обстоятельства иначе, что позволит значительно снизить уровень тревоги в своей жизни, а также адаптироваться и почувствовать ресурсное состояние снова.