Как адаптироваться к жизни с хроническим заболеванием: советы психолога

Большинство людей, которые всю жизнь были относительно здоровыми, не ожидает, что у них возникнет хроническое заболевание. Они не готовы к физическому истощению, постоянной боли, бессоннице, мышечной слабости или другим симптомам, которые сопровождают и ограничивают повседневную жизнь.

Клинический психолог Сет Джиллихан, основываясь на собственном опыте, в блоге на WebMD дал несколько советов, как адаптироваться к жизни с хроническим заболеванием. По его мнению, самая сложная часть адаптации к болезни – это потеря идентичности, связанной с вынужденным изменением образа жизни – необходимостью дневного сна, отказа от встречи с друзьями, сложностей в преодолении больших расстояний. Это дезориентирует и требует адаптации в несколько этапов.

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Горе – это не просто реакция на потерю близкого человека, скорбеть можно о любой утрате, в том числе и своего здоровья. Нужно позволить себе почувствовать боль и печаль, которые наворачиваются из-за хронической болезни.

Этот совет особенно важен для оптимистичных людей, которые привыкли во всем находить светлую сторону. Обретение глубокого признания жизни не означает невозможность признавать свое горе, гнев и печаль. Открытость позволяет проявиться эмоциям, а не скапливаться им внутри и затем проявляться нездоровым образом.

В начале болезни естественно, если мучают мысли о здоровье и самооценке. Не следует обращать внимание на такие бесполезные мысли, как:

Самокритика: я виноват, что нахожусь в таком положении.

Катастрофизация: я никогда больше не буду наслаждаться своей жизнью.

Гадание: сегодня все будет ужасно.

Чтение мыслей: моя семья думает, что я жалок.

Эти истории легко принять за реальность, и в итоге можно погрузиться в фантазии, созданные разумом. Не нужно убеждать себя, что все будет хорошо. Вместо этого Джиллихан рекомендует практиковать распознавание мыслей на предмет того, чем они являются: умственной деятельностью, которая может быть или не быть правдой.

Джиллихан говорит, что многие из людей с хроническими заболеваниями, которых он лечил, пытались оттолкнуть свой опыт, сопротивляться реальности своих проблем со здоровьем и тем или иным образом заявить, что "этого не может быть".

Но отрицать собственный опыт бесполезно. Самые творческие решения любой проблемы начинаются с принятия ситуации такой, какая она есть. Принятие своей болезни не означает необходимость любить ее, можно включить в свое принятие разочарование, которое иногда возникает. Принятие – это реальный и грубый ответ на реальность, противоположность убеждению себя в том, что болезнь безразлична.

Еще один важный момент – перестать использовать "должен" в отношении сложившейся ситуации, например, "сейчас я должен чувствовать себя лучше". Джиллихан говорит, что первые несколько лет после того, как он заболел, он постоянно говорил себе, что следует поправиться. Но "должен" – это просто истории, которые могут не соответствовать действительности. Выражение пожелания не меняет реальность. Если это отпустить, можно найти больше гибкости в возможности справляться с ограничениями.

Хроническое заболевание для большинства людей потребует сократить определенные виды деятельности. Возможно, это затронет занятия спортом или возможность выполнять работу.

Эти ограничения расстраивают и могут привести к ответам "все или ничего" – либо к настаиванию на том, что все должно быть как прежде, либо к отказу от любой деятельности. Между этими крайностями лежит более сбалансированный подход, который позволяет выбрать возможность в рамках ограничений.

Хроническая болезнь может в определенном смысле сократить жизнь, но она не может уменьшить личность. Независимо от типа заболевания, остается часть, которая не затронута никакими физическими недугами.

Джиллихан рекомендует ежедневно проводить время в контакте с этой частью себя, делая медленные легкие вдохи и наблюдая за своим опытом. Это поможет обнаружить, что борьба и боль – это всего лишь еще один аспект жизни и, как это ни парадоксально, возможно, даже привилегия для получения опыта.