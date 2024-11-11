Осень – прекрасное время года, но именно она является периодом, когда учащаются случаи депрессии. Возникновение подобных проблем связано с тем, что межсезонье, уменьшение светового дня, частые дожди и холод влияют на образ жизни людей, мы меньше бываем на свежем воздухе, реже прогуливаемся, больше ленимся. Все это вызывает чувство грусти, определенное состояние пониженного настроения.

Однако следует отличать ощущение печали и скуки от клинической депрессии, что является психическим расстройством и требует обязательного лечения. Чтобы не потерять время и при необходимости вовремя обратиться к психиатру, необходимо знать основные симптомы этого заболевания.

Для клинической депрессии характерно, когда состояние подавленности и отсутствия радости наблюдается в течение не менее 14 дней, когда человеку не может поднять настроение покупка новых вещей, пикник, проведенный с друзьями и др., что обычно раньше поднимало настроение и давало наслаждение.

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Существует депрессивная триада, которая всегда присутствует при клинической депрессии, то есть состоянии, требующем обязательного обращения к психиатру – это плохое настроение (гипотимия), замедление темпа мышления и снижение двигательной активности.

И когда такое состояние наблюдается более 2 недели, нужно обращаться за помощью к психиатру, потому что только этот врач знает и имеет право установить диагноз и назначить правильное лечение. Психолог или психотерапевт лечат словом, то есть проводят только психотерапию. Но когда депрессия достигает значительной степени тяжести, тогда психотерапию очень сложно или даже невозможно проводить из-за значительных когнитивных нарушений.

Гипотимия – является постоянным снижением настроения. Это не просто грусть в течении часа или два, эти отрицательные эмоции невозможно ничем изменить. Ни просмотр фильмов, ни общение, ни вкусная еда. Не радует даже то, что раньше доставляло удовольствие. Снижено желание выполнять любую работу, которую раньше хотелось.

Замедление темпа мышления также входит в депрессивную триаду, когда человек отвечает на вопросы в основном односложно, задумывается при ответах.

Снижение активности – является третьим компонентом депрессивной триады, когда у человека наблюдается снижение обычной активности, он может быть совершенно бездейственным, безынициативным.

Близкие именно это состояние часто путают с ленью, пытаются заставить что-то делать, ругают, рассказывают о необходимости взять себя в руки и т.д., то есть не поддерживают, а, напротив, вызывают дополнительно самообвинение, которое и так характерно при депрессии, тем самым еще больше ухудшая состояние такого человека. Просто трудно нередко некоторым людям понять, что такая депрессия нуждается в медикаментозном лечении и "взять себя в руки" просто невозможно, как и при язве желудка.

При депрессии также наблюдается ухудшение когнитивных функций, то есть человек плохо запоминает, не может сосредоточиться, задумывается, как выполнить те действия, которые предпринимал ранее автоматически. Если деятельность была связана с умственным трудом, то выполнение обычной работы становится очень медленным или невозможным вообще.

При депрессии часто ухудшается сон, наблюдается повышенная тревога, возможно ощущение тоски и тупика. При таком самочувствии все кажется плохим, пугающим.

У человека наблюдается желание быть в одиночестве, отказ от общения, чувство собственной ничтожности, неспособности изменить свою жизнь к лучшему, могут быть мысли по поводу безысходности, бессодержательности своего существования, размышления о суициде.

Состояние человека с депрессией очень сильно варьируется в зависимости от степени тяжести заболевания.

Она может быть:

- легкой, когда проблема только начинается, именно тот момент, что можно спутать просто с плохим настроением,

- умеренной, когда самочувствие уже очевидно свидетельствует о необходимости обращения к специалисту,

- тяжелой, тогда безоговорочной является необходимость госпитализации, так как пациент не может обслуживать себя самостоятельно и наблюдаются суицидальные мысли и намерения. Состояние может достигать такой критической тяжести, что невозможно ни самостоятельное употребление пищи, ни обычный уход за собой, даже элементарное соблюдение норм гигиены.

Однако клиническая депрессия может иметь очень разные, полиморфные проявления, что иногда затрудняет установление именно этого диагноза. К примеру, могут возникать боли непонятной природы, сложности с концентрацией внимания, нарушения либидо и т.д. Также непросты случаи, когда депрессия сочетается с соматическими заболеваниями, что значительно осложняет диагностику.

Одной из самых больших проблем в нашем обществе, связанных с депрессией, является неприятие ее как заболевание. Те, кто никогда не сталкивался с этим ментальным расстройством, не могут понять всю его тяжесть и пытаются убеждать больных в том, что жизнь прекрасна, что надо радоваться, нельзя лениться и т.д., а в это время уже нужно вести человека к врачу. Простыми наставлениями и всем известными истинами помочь здесь нельзя. Депрессия вовсе не прихоть, она вызывает реальные изменения в мозге, связанные с нарушением работы таких нейромедиаторов, как серотонин и норадреналин. Осенью эти состояния усиливаются, потому что отсутствие необходимого количества солнечного света приводит к изменениям баланса мелатонина и серотонина, что влияет на настроение и функционирование организма в целом.

Лечением депрессии, в том числе и сезонной, занимается врач психиатр. Можно также работать с психотерапевтом, но как правило, после установления этого диагноза обязательным лекарством для улучшения состояния пациента являются антидепрессанты. К ним впоследствии могут быть добавлены стабилизаторы настроения. Также, в зависимости от жалоб пациента, например, если есть проблемы со сном или чрезмерная тревога, могут быть рекомендованы седативные и снотворные препараты. Каждый случай следует рассматривать индивидуально. Ни в коем случае не следует доверять советам соседок, коллег и знакомых, не являющихся врачами и заниматься самолечением.

На сегодняшний день современные антидепрессанты есть в таблетированной форме, и когда нет суицидальных мыслей и намерений, и больной может сам себя обслуживать и принимать лекарства, тогда не обязательно нужна госпитализация, лечиться можно дома, если не нужен контроль за приемом лекарств.

Самопомощь тоже имеет большое значение при этом расстройстве. Значительно ускорить процесс выздоровления или минимизировать возможность расцвета депрессии можно соблюдая элементарные правила.

Вести подвижный образ жизни. Дело в том, что гормоны стресса "сжигаются" именно благодаря физической нагрузке. Танцы, занятия спортом, прогулки, плавание – выберите тот вариант, который подходит вам. Создайте правильный режим дня. Большинство из нас сей час проживает каждый день достаточно хаотично, а это очень вредит здоровью как физическому, так и психическому. Во-первых, необходимо высыпаться, во-вторых, построить свой график так, чтобы как можно больше находиться на улице, когда за окном уже или еще светло. Если выходить на улицу, когда там тьма и по темноте возвращаться домой, – так мы не сможем обеспечить себе даже необходимый минимум света. Если это невозможно, стоит помочь себе светотерапией, выполняемой благодаря применению светильников, компенсирующих недостаточное количество света. Полноценно питаться. Следует скорректировать рацион питания таким образом, чтобы в нем были максимально полезны продукты, а особенно содержащие триптофан, например сыр, миндальные орехи, мясо индейки, рыбу и т.д. Старайтесь избавиться от когнитивных искажений, что приводят к отрицательному восприятию жизни. Этим вопросом можно заняться до того, как "догнала" депрессия, например, уделив время психотерапии.

Умение наслаждаться каждым днем, жить в состоянии "здесь и сейчас", а не откладывать все приятные события, не находиться в синдроме отложенной жизни – все это залог собственного психического благополучия.

В любом случае, следует понимать, что сегодня, к счастью, депрессия поддается лечению. Главное, вовремя обратиться за помощью к психиатру, не стыдиться этого, быть внимательным к себе и близким, тогда ни сезонная, не любая другая депрессия не разрушит вашу жизнь, даже если и поставит ее на небольшую паузу.