Психоэмоциональная боль. Что делать?

Война в Украине принесла людям немало боли и переживаний. Кто-то потерял близких или свой дом, кто-то вынужден был покинуть страну, все оставшиеся переживают из-за воздушных тревог, опасности обстрелов и т. д.

Психоэмоциональная боль стала нашим спутником. Иногда кажется, что все, сил больше нет, но надо как-то держаться дальше, тем более, что никто не знает, когда именно наступит конец войны.

Гнев, жажда мести, невозможность принять ситуацию, злобу, тревогу, страх и множество других переживаний только накапливаются, а как же с ними жить? Что делать, чтобы остаться при своем уме и здоровье?

Чтобы не потерять себя в этот сложный период, можно воспользоваться этими советами.

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Позвольте себе чувствовать

Запрещать себе плакать, бояться, сердиться в этой ситуации бессмысленно, потому что эти чувства имеют реальную ужасную и сильную почву. Это не тот случай, когда тревога или злоба не имеют реальной причины. Потому не запрещайте себе чувствовать, а проживайте свои эмоции. Чтобы избавиться от них можно выплакаться, выписать все переживания на бумагу или изобразить их в виде рисунка, а затем сжечь или разорвать его. Также действенны физические нагрузки, пение, чтобы избавиться от кого в горле, возможность бить подушку или покричать во все горло где-то за городом.

Отдохните

От вашего саморазрушения никому не будет пользы. Если хотите помочь – делайте донаты, занимайтесь волонтерством, поддерживайте тех, кому тяжело, но не забывайте при этом о себе. Ребятам на передовой всегда легче делать свое дело, если они знают, что с их близкими в тылу все хорошо. Поэтому спите больше, гуляйте на свежем воздухе, смотрите хорошие фильмы, слушайте музыку, не дайте войне отобрать все свое время и внутренние ресурсы.

Общайтесь

Быть в это время только наедине с собой гораздо сложнее, чем всегда. Если у вас нет семьи, старайтесь почаще общаться с друзьями, знакомыми, соседями. Если есть возможность – разговаривайте по телефону, держите связь благодаря социальным сетям. Если у человека достаточно качественного общения, то он меньше зацикливается на своих мыслях.

Концентрируйтесь на своей жизни

У многих из нас очень вредная привычка – контролировать все. Однако, беда в том, что есть вещи, которые никоим образом от нас не зависят, повлиять на них мы не можем. Война и ее течение тоже относятся к этому списку. Поэтому лучшее, что вы можете выбрать – заниматься собой. Уделите время работе, чтобы заработать дополнительную копейку, которая сейчас никому не помешает. Проведите время со своими близкими, уделите им внимание, потому что сейчас поддержка нужна каждому. Найдите время для хобби, когда-то отошедших на второй план. Вспомните о потребностях своего организма, правильно питайтесь, найдите возможность для прогулок, высыпайтесь, сейчас не лучшее время для того, чтобы болеть.

Переключайте внимание

Как только понимаете, что начали себя "накручивать" или нырять с головой в новости о войне или разговоры о ней – переключайтесь на другой вид деятельности. Можно сделать генеральную уборку, почистить "память" компьютера, разобраться со своими старыми вещами, приготовить что-нибудь вкусненькое и т.д.

Работайте с чувствами благодаря телу

Можно заниматься дыхательными техниками, йогой, плаванием, плясками. При выполнении физических упражнений выделяются такие гормоны радости, как дофамины, эндорфины, окситоцин и даже серотонин.

Не забывайте о юморе

Иногда только юмор может помочь выдержать такое напряжение, которое сейчас царит в каждой семье. Даже просмотр на первый взгляд бессмысленных юмористических видео может снизить напряжение и дать возможность выдохнуть хотя бы на короткое время.

Заботьтесь о своем здоровье

Займитесь собой, уделите внимание соматическим заболеваниям, требующим лечения. А также не забывайте о своем ментальном состоянии. Если понимаете, что назревают проблемы, есть запрос для обращения к психологу или психотерапевту – не тяните с визитом, потому что все ситуации легче поддаются решению на начальном этапе. Если же вы чувствуете, что испытываете сильную тревогу, страх, ухудшение памяти, плохой сон, изменчивое настроение, изменения аппетита, которые вам не присущи – это уже повод обратиться за консультацией к врачу психиатра.

Помогайте! Любите себя! Не забывайте о себе! Жизнь бежит очень быстро!