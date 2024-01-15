Зимние праздники только недавно завершились, а множество людей столкнулось с ощущением наступившего разочарования, как только жизнь вернулась к обычному ритму. Казалось бы, елка, подарки, праздничные блюда, поздравления, что, как не это может отвлечь от реальных сегодняшних дней, особенно, учитывая тот факт, что люди морально устали от войны, страха, переживаний за будущее. Но, как оказывается, после праздников может быть еще большее опустошение, эмоциональное выгорание, чем до их начала. Почему так происходит?

Иногда бывает, что ожидание праздника становится ярче, чем событие в реальности. К примеру, к Новому году нужно украсить елку, сделать генеральную уборку, продумать праздничный образ, пригласить гостей, приобрести продукты, приготовить блюда для праздничного стола, купить подарки и т.д. Все это, безусловно, занимает силы, время, стоит немалых финансов, а потом все быстро промелькнуло и… Создается ощущение, что будто видел обертку от конфеты, а самой конфеты не было. Усилия не совпали с полученным результатом, то есть ожидания оказались завышенными. Сюда же можно добавить и надежду на "чудо", что должно произойти во время зимних праздников. Люди в этот период возвращаются в чувство детства, веры в изменения к лучшему, а когда это быстро не происходит возникает разочарование.

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Также причиной разочарования и выгорания может быть банальная усталость, перегрузка. Особенно это касается женщин, стремящихся создать праздник для близких, а о себе при этом забывают. Когда все едят, танцуют, получают удовольствие, а ты мысленно уже моешь посуду, думаешь о том, отстирается ли скатерть и как долго надо пылесосить ковер после рассыпавших детьми блесток или зерен, которыми "засевали" в твоем доме, вряд ли можно ожидать состояния релакса и удовольствия от праздников.

Не прибавляет хорошего настроения и вынужденное общение. К сожалению, бывает такое, что даже по праздникам мы не можем отказаться от общения с некоторыми людьми, которых не очень хотим видеть, например, ближайшими родственниками. А есть еще и категория людей, которые не нуждаются в приглашении, а не каждый имеет характер, чтобы поставить "на место" не очень воспитанных людей из близкого окружения. Если же у такого гостя еще есть цель всех веселить, и он чувствует себя "звездой", перетягивает на себя внимание, а потом с ощущением выполненной миссии идет домой, – о праздничном настроении говорить не приходится.

Влияние войны на празднование.

События в стране настолько изменили жизнь каждого украинца, что это задело абсолютно все сферы и праздники в том числе. Люди в своих взглядах разделились в том плане, что одни считают любое веселье неуместным, а другие – стремятся хоть как-то переключиться от реальности, потому что просто не выдерживают того, с чем мы столкнулись. По этой теме постоянно проходят дискуссии, которые нередко переходят во дрязги. Все это тоже забирает ресурс и удручает.

Также следует сказать о семьях, которые пострадали больше всего. Кто-то потерял родного человека, кто-то получил травмы, кто-то остался без крова, кому-то пришлось оставить все и убегать. В таких случаях речь идет уже не о разочаровании после праздников, а вообще об ощущении их отсутствия и невозможности. Следует дать людям, оказавшимся в подобных ситуациях, возможность выбирать. Возможно, они совсем не желают общения или развлечений. Здесь поможет лишь время, поддержка, при необходимости помощь специалистов, а именно психиатра, психотерапевта или психолога, в зависимости от сложности состояния.

Следует обратить внимание на то, что разочарование после праздников может быть проявлением начала некоторых ментальных расстройств, например депрессии. Если вы кроме пониженного настроения и разочарования после празднования имеете дополнительные жалобы на самочувствие, такие как ухудшение сна, изменения аппетита, как в сторону его увеличения, так и наоборот, чувствуете эмоциональные колебания, слабость, пессимизм и т. д. – обратитесь за консультацией к психиатру .

Если же вы понимаете, что ваши эмоции действительно ситуативны, знаете причины, вызвавшие их, воспользуйтесь несколькими советами для улучшения своего состояния.

Во-первых, вернитесь к нормальному режиму дня и питания, во-вторых – добавьте к своему обыденному графику время для тренировок, прогулок, танцев, то есть той физической активности, которая будет вам интересна и приятна. Найдите возможность заниматься техниками релаксации, например дыхательными упражнениями. Можно дышать по квадрату, или попробовать диафрагмальное дыхание, или дыхание со сжатыми губами. Следует упомянуть и о своих хобби, то есть то, что любите именно вы.

Подумайте о глубинном смысле мысли, приведенной в книге "Ешь, молись, люби" Элизабет Гилтберг: "Когда ты выходишь в мир, чтобы помочь себе, ты помогаешь всем и каждому".