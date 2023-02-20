Сегодня, к счастью, психиатрическая помощь, психические расстройства и психические больные становятся менее стигматизированными, чем раньше. Большинство людей уже знают о признаках депрессии или других психических болезней, некоторые, в связи с нынешним военным состоянием в нашей стране, узнали о посттравматическом стрессовом расстройстве (ПТСР). На YouTube периодически появляются интервью с теми пациентами, которые страдают биполярно- аффективным (БАР) или обсессивно-компульсивным расстройством (ОКР). Даже известные медиа-личности делятся своими историями со своей целевой аудиторией. Они рассказывают, что ни одна "звездность" или финансовый успех не являются гарантией ментального здоровья.

Однако, о таком диагнозе, как циклотимия, человек может не догадываться, потому что проявления этого расстройства менее заметны, чем при других психических заболеваниях, однако это не значит, что эту болезнь не следует лечить.

Циклотимия – состояние отсутствия эмоционального, аффективного равновесия, когда у пациента постоянно наблюдаются колебания настроения от пониженного до повышенного.

От БАР это расстройство отличается меньшей выраженностью проявлений симптомов.

Видео дня

Во время гипертимии, когда наблюдается повышение жизнерадостности, активности, физического тонуса, чрезмерной энергичности, можно сказать, что человек, у которого это наблюдается, вдруг становится "душой компании", самым активным работником на работе и т.д.

Однако, это состояние, к сожалению, не вечно, и оно чередуется с гипотимией, а ее проявления - это плохое настроение, отсутствие радости от чего-либо, чрезмерная утомляемость, ухудшение сна, смены аппетита, безразличие, низкая самооценка, проблемы с запоминанием и концентрацией внимания, отсутствие желания общаться с другими людьми или выполнять привычную работу и т.д.

Бывают случаи, когда между этими периодами есть ремиссия, которая длится довольно долго, а иногда она вообще отсутствует, таким образом, человек постоянно живет с этой болезненной изменчивостью настроения.

Циклотимия присуща, как мужчинам, так и женщинам, ее старт обычно начинается в молодом возрасте, даже подростковом. Проявляется расстройство постоянными изменениями настроения, совершенно не связанными с внешними обстоятельствами.

Недавно ко мне обратилась женщина, ставшая женой три месяца назад. Она рассказала, что встречалась с будущим мужем два месяца, а затем получила предложение выйти замуж и согласилась на него. До брака они проводили время вместе, развлекались, общались, но проживали отдельно. Когда началась совместная жизнь, прошло совсем немного времени, а женщина перестала узнавать своего мужа, потому что тот "изменился настолько, что буд-то был раньше совсем другим человеком".

Когда мы договорились о консультации с ее мужем, оказалось, что ему с подросткового возраста присущи колебания настроения, что он часто находится в подавленном, субдепрессивном состоянии. То есть будущая жена просто не видела его в подобных моментах жизни. Она встречалась с человеком, находившимся в состоянии гипертимии, а затем увидела другую сторону медали. Хорошо, что мужчина вовремя обратился за помощью и получил необходимые рекомендации по коррекции своего состояния.

Диагноз "Циклотимия" выставляется в случаях, когда вышеописанные состояния нарушенного настроения длятся не менее двух лет, но не приобретают такой выраженной степени, как при БАР.

Чаще циклотимия позволяет человеку функционировать в обществе так, что его не воспринимают, как больного психическим расстройством, скорее "со стороны" он выглядит как человек, имеющий "непростой" характер с перепадами настроения. На самом же деле человек не виноват в этой ситуации. Он может периодически не справляться с работой, резко стать закрым к общению, чувствовать себя бессильным просто потому, что сейчас находится в депрессивной фазе.

Что касается причин возникновения циклотимии - это генетические факторы и связь с длительными периодами стресса, однако ясно, что это расстройство обязательно требует лечения. Если оставить ситуацию без вмешательства психиатра, циклотимия может существенно ухудшить качество жизни.

Кроме медикаментозного лечения также часто применяют психотерапию, которая вместе значительно улучшает психическое состояние человека с циклотимией и помогает почувствовать радость жизни!