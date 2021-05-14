Беременность и вакцинация от COVID-19: все о безопасности и рисках

Беременные женщины подвергаются повышенному риску проявления серьезных симптомов, если у них развивается COVID-19.

Вакцинация от COVID-19, согласно мнению экспертов Всемирной организации здравоохранения (далее – ВОЗ), является на сегодня единственным эффективным средством профилактики.

Предварительные данные показывают, что у людей, получивших вакцины COVID-19 Moderna или Pfizer, повышенного риска серьезных осложнений беременности не наблюдается, информирует HealthLine.

Исследователи заявили, что не было повышенного риска преждевременных родов, низкой массы тела при рождении, выкидыша или неонатальной смерти у младенцев, рожденных от женщин, которым были сделаны вакцины против COVID-19.

мРНК-вакцины состоят из модифицированной нуклеозидами мРНК, кодирующей мутантную форму белка-шипа SARS-CoV-2, который инкапсулирован в липидные наночастицы. Для вакцинации необходимо ввести две дозы с интервалом в три недели. По последним данным, следует успеть ввести вторую дозу вакцины не позднее чем спустя 6 недель после первой дозы.

Специалисты говорят, что беременным следует делать прививки из-за высокого риска осложнений от COVID-19.

По мере того, как кампании вакцинации COVID-19 развертываются по всему миру, многие беременные женщины обращаются к своим врачам с вопросами и опасениями по поводу безопасности вакцины.

Новый отчет, опубликованный на этой неделе в Медицинском журнале Новой Англии (NEJM), может помочь решить некоторые из этих вопросов и опасений.

По предварительным данным Реестра беременных с вакциной против COVID-19, нет повышенного риска преждевременных родов, низкой массы тела при рождении, выкидыша или неонатальной смерти у младенцев, рожденных от людей, получивших вакцины Moderna или Pfizer COVID-19.

"Я думаю, что это очень обнадеживающее исследование", - сказал HealthLine доктор Эран Борнштейн , директор Центра медицины матери и плода больницы Ленокс Хилл в Нью-Йорке.

"В рассмотренных неблагоприятных результатах не было сигнала, свидетельствующего о повышенном риске по сравнению с контрольными данными. Не было никаких сигналов об аномальном исходе, который выделялся бы по сравнению с ожидаемым при беременности", - сказал он.

Решение актуальных вопросов

В отчете NEJM представлены предварительные результаты наблюдательного исследования, а не результаты рандомизированного контрольного исследования.

По словам Борнштейна, для ведущего медицинского журнала, такого как NEJM, необычно публиковать предварительные результаты наблюдений. Однако он считает важным поделиться этими данными в то время, когда у многих беременных возникают вопросы о безопасности вакцин против COVID-19.

"Женщинам важно знать, что риски, связанные с этими вакцинами, кажутся низкими по сравнению с преимуществами, которые очень высоки", - сказал Борнштейн.

Он ожидает, что в будущем будут опубликованы другие долгосрочные исследования и контролируемые исследования. Будущие исследования могут также предоставить больше данных о безопасности вакцины Johnson & Johnson при беременности, которые не рассматривались в исследовании NEJM.

Риск COVID-19 при беременности

В то время как риски вакцинации COVID-19 во время беременности кажутся низкими, потенциальная польза высока, сказала доктор Элли Рэгсдейл, специалист по медицине матери и плода в Медицинском центре UH Cleveland в Огайо.

"Я думаю, что все поставщики медицинских услуг понимают нерешительность пациентов в отношении вакцины", - сказал Рэгсдейл Healthline.

"Но мы знаем, что COVID чрезвычайно опасен, особенно для беременных женщин и женщин в послеродовом периоде, и нам еще предстоит увидеть какой-либо риск опасности от какой-либо из трех принятых вакцин для беременных", - продолжила она.

Рэгсдейл ухаживал за беременными с COVID-19 более года и видел "усталость и опустошение", которое может вызвать эта болезнь.

Ученые из Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) обнаружили, что беременные женщины с большей вероятностью, чем небеременные, попадут в отделение интенсивной терапии по поводу COVID-19. Им также с большей вероятностью потребуется вентиляция легких из-за болезни и с большей вероятностью рискуют умереть от нее.

Данные наблюдения с CDC и выводы, опубликованные в 2020 году, обнаружили повышенный риск преждевременных родов среди беременных женщин с COVID-19.

Вакцинация не только снижает риск заражения вирусом, но и снижает тяжесть COVID-19 у людей, у которых он развивается.

Снижение рисков COVID-19

Д.Томпсон , акушер-гинеколог и доцент кафедры медицины плода и матери в Медицинском центре Университета Вандербильта в Нэшвилле, штат Теннесси, призывает своих беременных пациенток пройти вакцинацию от COVID-19.

"Одна из самых важных вещей, которую я хочу, чтобы мои пациенты поняли, - это то, что, теперь мы точно знаем, что беременность увеличивает риск более серьезного течения COVID", - сказала она.

"И этот риск еще больше возрастает, если у них есть другие сопутствующие заболевания, такие как диабет или ожирение, или они немного старше", - продолжила она.

Томпсон призывает беременных людей говорить со своими поставщиками услуг по уходу за беременными о риске COVID-19, а также о потенциальных преимуществах и рисках вакцинации.

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