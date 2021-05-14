Что такое мукормикоз - грибковая инфекция, поражающая пациентов с COVID-19 в Индии?

На этой неделе мы видели сообщения об инфекции под названием мукормикоз, часто называемой "черным грибком", у пациентов с COVID-19 или выздоравливающих от COVID-19 в Индии.

Грибковые инфекции могут иметь разрушительные последствия. И в этом случае мукормикоз усугубляет страдания в стране, уже находящейся в глубоком кризисе в связи с эпидемией COVID-19.

По состоянию на март этого года во всем мире был зарегистрирован 41 случай мукормикоза, связанного с COVID-19, из них 70% - в Индии. Отчеты показывают, что количество случаев сейчас намного выше, что неудивительно, учитывая текущую волну инфекций COVID-19 в Индии, отмечает The Conversation UK.

Но что такое мукормикоз и как он связан с COVID-19?

Мукормикоз, ранее известный как зигомикоз, - это заболевание, вызываемое многими грибами, принадлежащими к семейству грибов Mucorales.

Грибы этого семейства обычно встречаются в окружающей среде (например, в почве) и часто связаны с разлагающимся органическим материалом, таким как фрукты и овощи.

Грибок этого семейства, который чаще всего вызывает инфекцию у людей, называется Rhizopus oryzae. Однако в Индии также распространен другой член семейства, называемый Apophysomyces, обитающий в тропическом и субтропическом климате.

В лаборатории в чашках Петри эти грибы быстро растут и имеют нечеткий черный или коричневый цвет. Члены семьи, вызывающие заболевание человека, хорошо растут при температуре тела и в кислой среде (это видно, когда ткань мертва или умирает, или при неконтролируемом диабете).

Как можно заболеть мукормикозом?

Mucorales считаются условно-патогенными грибами, что означает, что они обычно заражают людей с ослабленной иммунной системой или поврежденными тканями. Использование лекарств, подавляющих иммунную систему, таких как кортикостероиды, может привести к нарушению иммунной функции, как и ряд других иммунодефицитных состояний, таких как рак или трансплантация. Повреждение ткани может возникнуть также после травмы или операции.

Люди могут заразиться мукормикозом тремя способами:

- при вдыхании спор;

- при проглатывании спор с пищей или лекарствами;

- при попадании спор в раны.

Чаще всего бывает поражены органы дыхания. На самом деле мы каждый день вдыхаем споры многих грибов. Но наша иммунная система и здоровые легкие обычно не позволяют им вызвать инфекцию.

Когда легкие повреждены и иммунная система подавлена, как, например, у пациентов с тяжелой формой COVID, эти споры могут расти в наших дыхательных путях или пазухах и проникать в ткани нашего тела.

Мукормикоз может проявляться в легких, но нос и пазухи являются наиболее частым местом заражения мукормикозом. Оттуда он может распространиться в глаза, потенциально вызывая слепоту, или в мозг, вызывая головную боль или судороги.

Это заболевание также может повлиять на кожу. Опасные для жизни раневые инфекции наблюдались после травм, полученных во время стихийных бедствий или на полях сражений, где раны были загрязнены грязью и водой.

В окружающей среде

Мы не видели инфекций мукормикоза, связанных с COVID-19, в Украине, а в других странах их было очень мало. Так почему же ситуация в Индии такая иная?

До пандемии мукормикоз в Индии уже был распространен гораздо чаще, чем в любой другой стране. По оценкам экспертов, от него страдают 14 на 100 000 человек в Индии по сравнению, например, с 0,06 на 100 000 в Австралии.

Во всем мире вспышки мукормикоза произошли из-за зараженных продуктов, таких как больничное белье, лекарства и упакованные продукты. Но широко распространенный характер сообщений о мукормикозе в Индии предполагает, что он исходит не из единственного зараженного источника.

Mucorales можно найти в почве, гниющей пище, экскрементах птиц и животных, воде и воздухе вокруг строительных площадок, а также во влажной среде.

Хотя это никогда не сравнивалось, возможно, что в Украине у нас меньшая опасность Mucorales для окружающей среды, чем в Индии.

Мукормикоз и диабет

Когда сахарный диабет плохо контролируется, уровень сахара в крови высокий, а ткани относительно "закислены" - это хорошая среда для роста грибов Mucorales.

Это было известно, как риск заболевания мукормикозом в Индии (где диабет становится все более распространенным и часто неконтролируемым) и во всем мире задолго до пандемии COVID.

Из всех случаев мукормикоза, опубликованных в научных журналах по всему миру в период с 2000 по 2017 год, диабет был зарегистрирован в 40% случаев.

Недавняя статистика мукормикоза, связанного с COVID-19, показало, что 94% пациентов страдали диабетом, и в 67% случаев он плохо контролировался.

Идеальный шторм

У людей с сахарным диабетом и ожирением чаще развиваются тяжелые инфекции COVID-19. Это означает, что они с большей вероятностью будут получать кортикостероиды, которые часто используются для лечения COVID-19. Но кортикостероиды - наряду с диабетом - увеличивают риск мукормикоза.

Между тем, сам COVID-19 может повредить ткань дыхательных путей и кровеносные сосуды, что также может повысить восприимчивость к грибковой инфекции.

Таким образом, повреждение тканей и кровеносных сосудов в результате инфекции COVID, лечение кортикостероидами, высокий уровень сахара в крови при диабете среди населения, наиболее сильно пострадавшего от COVID, и, что важно, более широкое воздействие грибка в окружающей среде, вероятно, будут играть определенную роль в ситуации, которую мы наблюдаем с мукормикозом в Индии.

Проблемы лечения

Во многих западных странах, однако, мы также наблюдаем рост случаев другой грибковой инфекции, аспергиллеза, у пациентов с тяжелыми инфекциями COVID-19, нуждающихся в интенсивной терапии и получавших кортикостероиды. Этот гриб встречается в окружающей среде, но принадлежит к другому семейству.

Для многих пациентов, страдающих мукормиозом, исход болезни неблагоприятный. Около половины пострадавших пациентов умрут, и многие получат необратимые повреждения.

В этом случае главную роль играют ранняя диагностика и своевременно медицинское вмешательство. Это включает контроль уровня сахара в крови, срочное удаление мертвых тканей и лечение противогрибковыми препаратами.

Но, к сожалению, многие инфекции будут диагностированы поздно, а доступ к лечению ограничен. Так было в Индии до COVID-19, и текущие требования к системе здравоохранения только усугубят ситуацию.

Для борьбы с этими грибковыми инфекциями потребуется повышенная осведомленность, более качественные тесты для их ранней диагностики, сосредоточение внимания на контроле уровня сахара в крови при диабете и разумное использование кортикостероидов, доступ к своевременному хирургическому вмешательству и противогрибковому лечению, а также дополнительные исследования в области профилактики.

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