COVID-19 и болезни печени: ответы на главные вопросы

COVID-19 – новая болезнь, и сейчас все еще продолжается изучение влияния коронавируса на людей, страдающих некоторыми серьезными заболеваниями, а также последствий инфицирования SARS-CoV-2. Доктор медицины Уильям Ф. Балистрери озвучил актуальную информацию относительно COVID-19 и печени для медицинского журнала Medscape.

Вызывает ли SARS-CoV-2 заболевание печени?

Однозначного ответа все еще нет. Во многих ранних отчетах указывалось, что госпитализированные пациенты с COVID-19 часто имели повышенные показатели биохимических тестов печени. Например, сообщаемая частота повышенных уровней аспартатаминотрансферазы (АСТ) или аланинаминотрансферазы (АЛТ) в сыворотке крови варьировала от 14% до 83%. Однако, как правило, сообщалось, что величина повышения уровня ферментов была умеренной и нормализовалась по мере улучшения симптомов COVID-19.

Пациенты с тяжелым поражением печени (определяемые как уровни АСТ и АЛТ, превышающие верхний предел нормы более чем в пять раз) имели более сложное клиническое течение. Также сообщалось, что пациенты с COVID-19, у которых был повышенный уровень АСТ и АЛТ, имели значительно более высокие шансы таких же неблагоприятных исходов и смерти.

Это отражает многофакторный патогенез повышения уровня ферментов, включая прямое повреждающее действие вируса на гепатоциты, цитокины или иммуноопосредованное повреждение печени, гипоксию и системное воспаление.

Есть сведения о том, что у 7% пациентов, инфицированных SARS-CoV-2, во время госпитализации развилась острая печеночная недостаточность, в результате чего уровень смертности составил 74%. Пациенты с преимущественно смешанным паттерном (повышение АСТ / АЛТ и щелочной фосфатазы) имели худшие результаты, чем пациенты с гепатоцеллюлярным фенотипом (изолированное повышение АСТ и / или АЛТ).

У детей тяжелые повреждения печени, связанные с инфекцией COVID-19, встречаются редко. Однако повышенные уровни АСТ и АЛТ могут быть связаны с мультисистемным воспалительным синдромом.

Являются ли хронические болезни печени факторами риска для неблагоприятных последствий?

Ранние наблюдения показали, что пациенты с хроническими заболеваниями печени, например с циррозом, имеют высокие показатели госпитализации и смертности в результате заболевания COVID-19. Однако неизвестно, все ли пациенты относятся к группе риска или только определенные подгруппы.

По некоторым данным, самый высокий риск общей смертности от COVID-19 имеют пациенты с алкогольным заболеванием печени, декомпенсированным циррозом и гепатоцеллюлярной карциномой. Отдельные презентации на Неделе болезней пищеварительной системы 2021 подтвердили, что у пациентов с ранее существовавшим заболеванием печени уровень смертности, тромбоэмболии, острого респираторного дистресс-синдрома и тяжелого течения заболевания COVID-19 был в три раза выше. Также пациенты с COVID-19 и циррозом имели значительно более высокие показатели смертности (18% против 13%), госпитализации в ОИТ (46% против 34%) и более длительную госпитализацию, чем пациенты без цирроза.

В настоящее время неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) является наиболее распространенным хроническим заболеванием печени, и ее влияние на течение инфекции SARS-CoV-2 (и наоборот) является спорным. Однако известно, что факторы метаболического риска, такие как ожирение, сахарный диабет и гипертония, связаны с тяжелым заболеванием, вызванным COVID-19.

Также сообщалось, что стеатоз печени был связан с худшими исходами у пациентов с повреждением печени и инфекцией SARS-CoV-2, и что более высокой доле пациентов с НАЖБП потребовалась искусственная вентиляция легких во время их госпитального курса (47% против 17%), также у них выше показатели смертности (41% против 17%).

Есть ли повышенный риск заражения у пациентов с иммунодефицитом?

Данные ограниченного ряда случаев, реестров пациентов и многоцентровых международных исследований показали, что клинические исходы COVID-19 у взрослых с аутоиммунным гепатитом (АИГ) были сопоставимы с таковыми у лиц без иммуносупрессии.

Однако также было высказано предположение, что существует более сложная взаимосвязь между коронавирусом и аутоиммунитетом, поскольку иммуносупрессия может фактически защитить от несоответствующего иммунного ответа или цитокинового шторма, сопутствующего тяжелой инфекции SARS-CoV-2.

Насколько эффективна и безопасна вакцинация от COVID-19 у пациентов с заболеваниями печени?

Данные ограничены, поскольку пациенты с ослабленным иммунитетом были исключены из 3 фазы испытаний вакцин против COVID-19. Также недостаточно данных относительно устойчивости ответа на эти вакцины у реципиентов трансплантата печени.

Есть ограниченные сведения о том, что после вакцинации мРНК-вакциной BioNTech / Pfizer у реципиентов трансплантата печени антитела были обнаружены только у 48% пациентов по сравнению со 100% здоровых людей из контрольной группы. Кроме того, титры антител были значительно ниже.

Пока не будут доступны более полные данные, рекомендуется во время вакцинации продолжить стабильный режим иммуносупрессии после трансплантации, чтобы избежать риска отторжения органа. Также всем кандидатам на трансплантацию печени, реципиентам трансплантата и членам их семей / лицам, осуществляющим уход, рекомендуется предтрансплантационная вакцинация против COVID-19.

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