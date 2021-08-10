COVID-19 – возможно, все только начинается

Ежедневно мрачная статистика заболеваемости и летальных исходов от COVID-19 только растет, несмотря на то, что сейчас угроза есть преимущественно для непривитых людей. Однако это может оказаться только началом еще более страшных процессов.

В конце июля во время брифинга для СМИ директор CDC Рошель Валенски предупредила, что есть высокий риск появления нового – очень трансмиссивного варианта, который может ускользнуть от действия вакцин, помогающих защититься от тяжелых осложнений и смерти. Она подчеркнула, что этот неуловимый для вакцин штамм находится "всего в нескольких мутациях".

Проблема состоит в риске изменения спайкового белка, против которого направлены антитела вакцин. Если это произойдет, вакцины больше не смогут связывать и уничтожать вирус, и он будет ускользать от иммунного надзора. И когда это случится, использование существующих препаратов будет бессмысленным, и мир вернется к состоянию начала пандемии весной прошлого года.

Может ли что-то остановить мутацию

По словам руководителя отделения медицинской токсикологии в Медицинской школе Рутгерса, Нью-Джерси, Льюиса Нельсона, мутация – нормальный естественный отбор. И мир уже столкнулся с несколькими вариантами, ставшими очень заразными.

Доктор медицины Стюарт Рэй говорит, что эволюция SARS-CoV-2 не была неожиданностью для ученых. Именно это и вызывало опасения с самого начала: чем больше людей заражаются, тем выше шанс изменений.

По мнению Нельсона, сейчас никто не может с точностью спрогнозировать развитие дальнейших событий. В интересах вируса продолжать эволюционировать, чтобы стать еще более передаваемым и продолжить распространение среди большего числа людей. Некоторые вирусы также мутируют, чтобы со временем становиться более мягкими, но с SARS-CoV-2 этого не произошло.

У вирусов помимо мутации есть еще другой, более быстрый механизм, который производит новые штаммы – рекомбинация. Она происходит, когда человек заражен двумя разными штаммами одного и того же вируса. Если две версии попадают в одну и ту же клетку, вирусы могут обмениваться генетическим материалом и производить третий, совершенно иной штамм. Например, штаммы гриппа H1N1, H1N2 и H3N2 – результат рекомбинации, они произошли из-за замены генетических сегментов H и N.

Раньше у SARS-CoV-2 было настолько мало разнообразия, что рекомбинация не имела значения. Но сейчас существуют отдельные линии вируса, циркулирующие во всем мире. Если в двух из этих линий поменять местами сегменты, за один шаг возникнет совершенно новая вирусная последовательность. И чем разнообразнее циркулирующие штаммы, тем больше вероятность развития этого сценария.

Как можно реагировать в условиях новой угрозы

мРНК-технология – довольно гибкое решение, с ее помощью можно легко и быстро адаптировать вакцины для нового варианта. Т.е. при изменении коронавирусом спайкового белка нужно идентифицировать новый белок и включить его в новую вакцину с мРНК. Однако это никак не поможет в агитации скептически настроенных людей, которые могут совсем разувериться в эффективности вакцинации.

В связи с этим актуальной по-прежнему остается необходимость соблюдения масочного режима в плохо проветриваемых помещениях и местах, где есть высокий риск заражения. Также CDC рекомендует носить маски при общении с людьми, относящимися к группе высокого риска.

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