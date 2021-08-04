Delta-вариант COVID-19 так же заразен, как и ветрянка

Еще недавно была надежда, что вакцинация от COVID-19 может помочь вернуть жизнь в привычное русло. Об этом свидетельствовала статистика стран, где было вакцинировано большое число людей. Наиболее ярким примером является Израиль, который благодаря массовой вакцинации смог отказаться практически от всех ограничений.

Вступление в игру варианта Delta (впервые выявлен осенью прошлого года в Индии) все изменило. И сейчас уже достаточно доказательств того, что по степени заразности он превосходит другие штаммы коронавируса и грипп, и из известных вирусов его можно сравнить с ветряной оспой.

Об этом недавно сообщили в CDC (Центры по контролю за заболеваниями США), что является признанием факта, что требуется изменение отношения к COVID-19 и способам противодействия распространению заболевания.

В чем основная опасность Delta-варианта и кто находится под ударом больше всего

Вакцины от COVID-19 не останавливают передачу Delta-варианта, таким образом даже не испытывая сильных симптомов вакцинированные люди являются разносчиками патогена. По словам Рошель Валенски, главы CDC, высокий риск передачи определен высокой вирусной нагрузкой.

Согласно документу "Улучшение коммуникации по поводу открытия вакцины и эффективности вакцины", у невакцинированных людей вероятность тяжело заболеть или умереть более чем в 10 раз выше, чем у вакцинированных. В США уже рассматривается вопрос о включении обязательной вакцинации медицинских работников в список рекомендуемых профилактических мероприятий.

В конце прошлой недели были опубликованы результаты исследования вспышки COVID-19 в Массачусетсе. В нем говорится, что трое из четырех инфицированных были полностью вакцинированы. Это было последним аргументом в решении для CDC снова рекомендовать вакцинированным людям носить маски в общественных местах, плохо проветриваемых помещениях, при контактах с пожилыми людьми и маленькими детьми.

Людям со слабой иммунной системой рекомендуется соблюдать масочный режим даже в местах, где нет высокого риска передачи вируса.

Проблемы вакцинации

Хотя благодаря вакцинам уровень смертности пока ниже, чем в предыдущие волны, большие группы населения остаются уязвимыми, особенно те, кто отказывается от вакцинации. Это проблема существует во многих странах, где медицинское сообщество проигрывает информационную войну приверженцам различных теорий заговора. Возможно, многие согласятся на вакцинацию после того, как вакцины будут полностью одобрены регулирующими органами, а не только разрешены для экстренного применения.

Второй проблемой оказалось то, что защита вакцин со временем ослабевает, о чем сообщают исследователи Израиля, Великобритании и других стран. Это означает, что вместо планируемой одноразовой вакцинации кампании, возможно, будут длиться годами.

Реакция на распространение Delta-варианта в мире

На фоне ухудшения коронавирусной статистики правительства разных стран начинают вводить ограничения. Азия, избежавшая наихудших последствий, поразивших западный мир в 2020 году, в последние месяцы пострадала особенно сильно. В связи с этим правительства многих азиатских стран вводят дополнительные ограничения и призывают людей вакцинироваться.

В Сиднее – самом крупном городе Австралии, к контролю за соблюдением изоляции COVID-позитивных людей будут привлекать военнослужащих. На Филиппинах на две недели планируют изолировать столичный регион Манилы, в котором проживает более 13 миллионов человек.

Ухудшение ситуации с коронавирусом в Японии связывают с проведением Олимпийских игр. Из-за роста числа заболевших в трех префектурах недалеко от Токио и в западной префектуре Осака правительство страны намерено ввести чрезвычайное положение до конца августа.

В Украине в конце июля сообщили, что при ужесточении карантина работать очно будут только те школы, в которых от COVID-19 вакцинировано не менее 80% учителей. В случае введения "красной" зоны в областях ограничения для вакцинированных и невакцинированных различаться не будут.

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