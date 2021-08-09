Доступные таблетки снижают смертность от COVID-19

Появление новых вариантов COVID-19 с более высокой способностью к заражению приводит к быстрому росту показателей инфицирования и смертности во всем мире. Несмотря на то, что вакцинация снижает уровень передачи вируса и тяжесть заболевания, сейчас нет окончательного ответа о длительности защиты, особенно у пожилых людей и пациентов с ослабленным иммунитетом. Кроме того, вакцины подходят не для всех групп пациентов, например, они не применяются у детей, людей с гипериммунными расстройствами и др. Поэтому вопрос о методах терапии COVID-19, желательно – препаратами, уже одобренными для лечения других заболеваний, все еще актуален.

Недавно стало известно о завершении исследования, изучавшего эффективность применения фенофибрата и его активной формы – фенофибриновой кислоты, в лечении последствий заражения SARS-CoV-2. В проведении исследования участвовали ученые из нескольких стран, включая Великобританию, Италию и Данию. Было установлено, что препарат может уничтожать коронавирус в клетках человека, о чем было сообщено в Frontiers in Pharmacology.

Проведение лабораторных экспериментов на клеточных культурах показало, что это лекарственное средство может уменьшать вирусную нагрузку на 70%. Исследования проводились в отношении большинства штаммов SARS-CoV-2, и он показал одинаково высокую эффективность. Работы по изучению его эффективности в отношении Delta – доминирующего сейчас варианта во многих странах, все еще проводятся.

Что такое фенофибрат

Фенофибрат (выпускается под торговым названием Трайкор) – препарат, который назначается людям с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний с целью снижения уровня холестерина.

По словам соавтора работы Элиза Виченци, Научный институт Сан-Раффаэле в Милан, Италия, фенофибрат имеет много преимуществ. Во-первых, это пероральное средство, что облегчает проведение терапии. Во-вторых, он давно и широко используется, начиная с 1975 г., поэтому профиль безопасности хорошо изучен. Также он доступен во всем мире и имеет невысокую стоимость, что позволит его использовать практически в любой стране.

Исследование применения фенофибрата при лечении пациентов с COVID-19, проведенное ранее в Израиле

Фенофибрат давно рассматривается в качестве лекарства для лечения коронавируса. О его эффективности израильские врачи сообщали еще зимой 2020 г., по завершении начатого летом исследования Еврейским Университетом в Иерусалиме.

COVID-19 изменяет метаболизм легких и вызывает значительное накопление жиров в тканях, что является одним из критических факторов ухудшения состояния пациента. Принимающие фенофибрат больные быстро восстанавливались от легочной инфекции, вызванной коронавирусом, поскольку препарат непосредственно влияет на расщепление жиров. Были проанализированы данные 1500 пациентов, летальные случаи из их числа зафиксированы не были.

Исследования эффективности препарата сейчас все еще продолжаются в США, Южной Америке и Европе. Однако есть повод говорить о том, что фенофибрат может изменить течение коронавируса, трансформировав его из тяжелой, часто – смертельной болезни, в управляемую легкую форму респираторной простуды.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!