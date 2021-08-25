Эффективна ли плазма выздоравливающих при COVID-19

В исследовании, на которое ссылаются в пресс-релизе Национального института здравоохранения США, говорится, что плазма выздоравливающих не остановила прогрессирование COVID-19 у пациентов с высоким риском при введении в течение первых нескольких недель появления симптомов.

По словам доктора медицины, главного исследователя и профессора кафедры неотложной медицины Питтсбургского университета Клифтона Каллавея, ученые ожидали, что использование плазмы выздоравливающих пациентов с COVID-19 позволит снизить прогрессирование заболевания в этой группе как минимум на 10%, но вместо этого наблюдаемое снижение составило менее 2%.

Подробности исследования

Плазму выздоравливающего, также называемую плазмой выжившего, получают из крови пациентов, которые уже вылечились от COVID-19.

FDA в августе 2020 года предоставило разрешение на экстренное использование плазмы выживших, чтобы врачи могли ее применять у госпитализированных пациентов с COVID-19. Ученые хотели знать, замедляет ли она прогрессирование вируса у недавно инфицированных людей, которые были не настолько больны, чтобы им требовалась госпитализация.

Из 511 человек, которые принимали участие в исследовании, болезнь прогрессировала у 77 (30%) в группе плазмы COVID-19 по сравнению с 81 пациентом (31,9%) в группе плацебо. По словам Каллавея, причина, по которой вмешательство не дало ожидаемых результатов, неясна.

Что известно об исследованиях плазмы выживших

О возможности использовать плазму выздоровевших людей говорили еще с начала пандемии. В тот момент перспектива разработки вакцины была неопределенной, и все силы были сосредоточены на поиске эффективного лечения.

По состоянию на май 2020 года FDA одобрило 12 исследований плазмы, а на сайте Clinicaltrials.gov перечислено более двух десятков исследований плазмы выживших в США и других странах.

В январе этого года сообщалось, что есть данные, позволяющие сказать, что переливание крови от выздоровевших пациентов с COVID-19 с высоким уровнем антител снижает количество смертей от COVID-19 среди других госпитализированных пациентов.

В другом исследовании принимало участие 160 пожилых людей с COVID-19, половина из которых были случайным образом распределены для получения плазмы, а половина – для вливания плацебо. Лечение плазмой с высоким титром снизило относительный риск тяжелого заболевания на 48%.

Тогда ученые полагали, что это исследование – хоть и небольшое, но хорошо спланированное, может являться доказательством эффективности применения плазмы выживших для предотвращения прогрессирования болезни и снижения частоты серьезных последствий.

Однако клинические испытания с использованием плазмы выздоравливающих были остановлены в феврале, потому что терапия не оказывала влияние на замедление распространения инфекции, как ожидалось.

Сейчас можно говорить, что вопрос применения плазмы выживших окончательно закрыт. Исследователи во главе с Каллавеем оценивают полученные недавно результаты как положительные, поскольку они получили ответ на важный клинический вопрос, и теперь могут сосредоточиться на поиске более эффективных методов терапии.

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