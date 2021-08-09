Эффективность мРНК-вакцин подтверждена "золотым стандартом" исследований

Клинические испытания мРНК-вакцин – Pfizer-BioNTech и Moderna, неизменно показывают высокую эффективность в отношении COVID-19. Теперь доказательную базу пополнило крупное реальное исследование. Согласно полученным данным, в предотвращении подтвержденной инфекции вакцины эффективны более чем на 95%.

Ведущим автором работы является профессор медицины в Медицинском колледже Вейл Корнелл, Нью-Йорк, Адил А. Батт. Результаты были опубликованы в Annals of Internal Medicine. Важность этого исследования состоит в том, что оно проводилось не на добровольцах, а в контролируемых условиях.

Целью исследования Батт считает не только подтверждение эффективности вакцин, но и решение двух самых больших проблем. Первая из них – преодоление нерешительности и скептицизма в отношении вакцин, использующих мРНК-технологию. Второй проблемой он считает необходимость обеспечить глобальное равенство в распределении вакцин, чтобы наиболее уязвимые люди из беднейших стран также имели к ним равный доступ.

Подробности исследования

В исследование вошли 54+ тыс. человек с положительным результатом на инфекцию SARS-CoV-2 из системы здравоохранения Департамента по делам ветеранов США. Примерно такой же численности была контрольная группа, в которую вошли люди, сопоставимые по шкале предрасположенности. Средний возраст участников – 61 год, более 80% из них были мужчинами.

После введения второй дозы общая эффективность вакцины через 7+ дней составила 97,1% (Pfizer-BioNTech – 96,2%, Moderna – 98,2%). Показатель превышал 95% независимо от разницы в возрасте, сопутствующих заболеваний, пола и расы.

Что такое методология "золотого стандарта"

По словам Батта, для исследований эффективности вакцин "золотым стандартом" является метод "случай – контроль" с отрицательным результатом теста. Именно эта методология использовалась в данном исследовании.

Была использована условная логистическая регрессия для расчета шансов положительного результата теста среди вакцинированной группы в сравнении с группой людей, которые вакцинированы не были. Было определено, что из COVID-позитивных участников 18% были вакцинированы, из COVID-отрицательных – 33%.

Исследования будут продолжены, они будут направлены на изучение конкретных групп населения, которые могут быть очень уязвимы к COVID-19, например, люди, находящиеся на гемодиализе. Это связано с обоснованным предположением, что у таких пациентов менее устойчивый иммунный ответ на вакцины.

Важность исследования

В последнее время часто обсуждается вопрос эффективности мРНК-вакцин, что связано в т. ч. и с недоверием к этим препаратам, поскольку в них используется новая технология. Одновременно с этим, по сообщению CDC, сейчас большинство людей, попадающих в больницу по поводу COVID-19, невакцинированы.

Проведенное исследование важно как для подтверждения того, что данная технология работает в целом, так и особенно для наиболее уязвимой для COVID-19 группы – людей пожилого возраста.

По словам Уильяма Шаффнера, доктора медицинских наук, эксперта по инфекционным заболеваниям из Университета Вандербильта в Нэшвилле, эти данные особенно важны, поскольку полностью подтверждают результаты клинических испытаний. Помимо высокой надежности, эти результаты получены среди пожилых людей, в которых преобладают мужчины с повышенным риском тяжелого заболевания из-за диабета, патологий сердца и других сопутствующих болезней.

Батт считает, что полученные данные помогут убедить сомневающихся политиков и лидеров мнений в том, что мРНК-вакцины очень эффективны для реальной популяции с высоким риском. Это также должно развеять опасения среди общественности по поводу технологии мРНК в ее новом использовании для вакцин.

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