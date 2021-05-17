Иммунитет на COVID-19 после вакцины и после болезни: в чем разница

Коллективный иммунитет – единственное, что поможет прекратить эпидемию COVID-19.

Иммунитет может возникнуть в двух случаях: если человек переболел данным заболеванием или если был привит одной из изобретенных вакцин.

В Украине продолжается эпидемия COVID-19. В некоторых странах мира, таких как Индия, мы наблюдаем резкий рост числа случаев COVID-19. Вот почему все больше и больше людей интересуются информацией об антителах, вырабатываемых в организме, отмечает ETimes.

В последнее время, с высокими показателями выздоровления и признаками некоторого замедления течения эпидемии, много говорят о тестах на антитела. Люди, которые недавно вылечились от инфекции, или те, кто в настоящее время полностью вакцинирован, записываются на тесты, чтобы определить, насколько они защищены.

Но что именно означают антитела COVID-19? И есть ли разница между антителами, полученными с помощью вакцины, и антителами, полученными в результате естественной инфекции? Запутались во всей этой пространной терминологии? Эксперты дали объяснение.

Что такое антитела и как они нас защищают?

Антитела - это белки, вырабатываемые иммунной системой в ответ на предыдущую инфекцию или вакцинацию. На самом деле они действуют как клетки памяти и помогают бороться с инфекцией при воздействии того же вируса в будущем.

Количество антител, присутствующих в организме, определяется с помощью анализа крови, который называется тестом на антитела или серологическим тестом.

Что такое антитело?

Антитела - это защитные белки, вырабатываемые иммунной системой в ответ на присутствие чужеродного вещества. Всякий раз, когда наше тело подвергается воздействию каких-либо болезнетворных чужеродных патогенов, наша иммунная система вырабатывает защитные белки для борьбы с ними, которые точно соответствуют этому организму.

Антитела распознают захватчика с помощью белков на его поверхности, называемых антигенами. Эти антигены либо убивают чужеродные патогены, либо фиксируют их на своих антигенах, которые позже нейтрализуются другими иммунными клетками. Первое антитело, вырабатываемое нашей внутренней системой после контакта с какими-либо болезнями, вызывающими патогены, называется иммуноглобулином M (IgM), а второе - иммуноглобулином G (IgG).

Эти антитела вырабатываются в нашем организме в двух случаях - при контакте с вирусом и после вакцинации. Но антитела, вырабатываемые в обоих случаях, отличаются друг от друга.

Антитела от инфекции

Когда вы вступаете в контакт с вирусом, ваша иммунная система должна пройти весь процесс распознавания вируса и затем выработать антитела для его уничтожения. Присутствующие в организме В-клетки вырабатывают антитела к различным частям вируса. Некоторые из них оказываются эффективными, а другие - нет. Так ваше тело восстанавливается и уничтожает вирус. Ваша иммунная система распознает некоторые антитела, которые в дальнейшем помогают бороться с инфекцией.

Трудно сказать, как долго эти клетки памяти могут бороться, чтобы предотвратить заражение в случае COVID-19, поскольку многое об этом вирусе остается загадкой. Однако исследования, проведенные на других вирусах в прошлом, показывают, что однократное заражение любым вирусом снижает риск серьезного исхода в будущем.

Антитела после вакцинации

Вакцинация - это способ укрепить иммунитет против вируса и не заболеть. Благодаря вакцине иммунная система подвергается воздействию одного или нескольких белков вируса. Это позволяет вашей иммунной системе вырабатывать В-клетки, вырабатывающие определенные антитела, которые могут нейтрализовать этот конкретный вирус.

Прививка от COVID-19 помогает в формировании клеток памяти, так же, как они это делают в естественной инфекции. После укола, когда вы подвергаетесь воздействию вируса, эти клетки памяти выделяют антитела, которые могут нацеливаться на вирус. Они уничтожают вирус еще до того, как он может вызвать инфекцию в организме. В случае чрезмерного воздействия вируса вы можете заболеть, но симптомы будут слабыми.

Разница в антителах, продуцируемых естественной инфекцией и вакциной

В обоих случаях антитела продуцируются одинаково и оказывают одинаковое действие на вирус. Однако есть некоторые различия в типе антител и иммунном ответе, которые вы получаете от вакцинации и естественной инфекции.

В случае естественной инфекции организм сначала вырабатывает антитела типа IgM, а затем IgG. Таким образом, ваша иммунная система не обеспечивает немедленной защиты после контакта с вирусом. Точно так же в случае вакцинации организму требуется некоторое время для выработки антител. На распознавание чужеродных клеток могут уйти от нескольких недель до месяцев.

Когда вы заражены естественным вирусом, ваше тело в ответ на него вырабатывает различные виды антител. Вакцинация вводит только часть соответствующего вируса, в результате иммунная система не вырабатывает различные виды антител, как это было бы в случае естественной инфекции. Это не означает, что вакцинация менее эффективна. Исследователи тщательно выбирают ту часть вируса, которая вызывает реакцию антител.

Когда дело доходит до того, что дает лучшие антитела, эти две ситуации сравнивать нельзя. Естественное заражение и вакцинация - разные вещи. Кроме того, не все вакцинации проводятся одинаково и не дают одинаковых антител.

До сих пор неясно, какая вакцина защищает в течение более длительного периода. Поэтому лучше сделать прививку даже после заражения вирусом, чтобы обезопасить себя от заражения.

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