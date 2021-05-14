Интервал между введением доз CoviShield увеличили вдвое

Разрыв между этими двумя дозами CoviShield доз следует увеличить до 12 или даже до 16 недель вместо существующих 6-8 недель.

Об этом заявили в Национальной технической консультативной группе по иммунизации (NTAGI), сообщает английское издание The Economic Times.

Напомним, вакцина CoviShield – первая, которая была ввезена в Украину и с которой началась иммунизация населения нашей страны от COVID-19.

В феврале 2021 года в Украину было ввезено 500 тыс доз вакцины. Она производится в Индии, индийским институтом сывороток Serum Institute of India, разработана она была фармацевтической компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом. Фактически это даже не аналог, а производство вакцины Oxford/AstraZeneca по лицензии англо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca, зарегистрированной в Великобритании.

Экспертное сообщество пересмотрело сроки введения второй дозы

На встрече, состоявшейся в среду, NEGVAC предложил сделать более длительным период ожидания первой дозы для тех, кто был инфицирован COVID-19. Согласно NEGVAC для тех, кто был инфицирован COVID-19 и перенес это заболевание, вакцинацию следует проводить через шесть месяцев после выздоровления.

Это увеличивает реакцию антител, поэтому людям, заразившимся COVID-19, было рекомендовано пройти вакцинацию через 6 месяцев. "В настоящее время вакцинация проводится после 14 дней отрицательного результата теста на COVID", - сказал высокопоставленный правительственный британский чиновник.

Эксперты также предложили, чтобы люди, которые получали плазму во время лечения, должны пройти вакцинацию как минимум через 12 недель.

NEGVAC также предложил, чтобы, если человек заболел из-за другого тяжелого заболевания, он (или она) должен быть вакцинирован только через 4-8 недель.

Ранее сообщалось, что указанные рекомендации NEGVAC будут утверждать сегодня на заседании NTAGI, консультативного комитета по иммунизации Индии, где на прошлой неделе эпидемия COVID-19 вспыхнула с новой силой.

"Специалисты будут раздумывать, увеличивать или сокращать интервал между приемами. Предложения NEGVAC не являются обязательными для NTAGI", - сказал высокопоставленный правительственный чиновник.

Окончательные рекомендации будут отправлены в правительство на утверждение.

Эксперты решат, оставить ли интервал таким, какой он есть, сократить или увеличить разрыв, сообщили ET осведомленные люди. "Решение будет принято с учетом охвата прививками и новых инфекций", - сказал правительственный чиновник.

В результате, в четверг Центр одобрил увеличение промежутка между двумя дозами вакцины CoviShield с 6-8 недель до 12-16 недель после рекомендации правительственной комиссии, заявило министерство здравоохранения Индии.

Однако Национальная техническая консультативная группа по иммунизации (NTAGI) не предложила никаких изменений в интервале дозирования вакцины Covaxin, сообщило министерство.

Как стало известно, что компания-производитель Bharat Biotech одобрила проведение клинических испытаний Covaxin на людях в возрасте от 2 до 18 лет. Это ободряющие сведения, поскольку мир сталкивается с дефицитом вакцин из-за внезапного роста заболевания COVID-19, вызванного появлением новых штаммов коронавируса.

Смерть после вакцинации CoviShield

Информация о продлении интервала между введением двух доз вакцины CoviShield пришло после печального сообщения о смерти врача Снехал Лунават после вакцинации этим препаратом.

По словам представителей ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения начала расследование дела 32-летнего врача из Индии, которая умерла через несколько недель после вакцинации от COVID-19.

Смерть наступила после введения первой дозы вакцины CoviShield, в результате тромбоза венозного синуса головного мозга, кровотечения в головном мозге и тромбоцитопении.

Снехал Лунават, которая работала лектором в Насике, в январе была назначена вакцина CoviShield, и она умерла из-за тромбоза венозного синуса головного мозга, кровотечения в головном мозге и тромбоцитопении.

Существует вероятность, что данный случай тромбоцитопении был напрямую связан с введением вакцины.

Это не может не беспокоить общественность, поскольку вакцина CoviShield, как упоминалось выше, была закуплена для иммунизации украинцев.

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