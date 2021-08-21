Когда могут появиться таблетки от COVID-19

На днях Министерство здравоохранения Канады сообщило, что начат непрерывный обзор молнупиравира, производимого Merck & Co в партнерстве с Ridgeback Biotherapeutics. Это пероральное противовирусное терапевтическое средство, предназначенное для лечения COVID-19.

Анализ ранних данных по безопасности, качеству и эффективности препарата канадским регулирующим органом начнется одновременно с продолжением поздних стадий клинических испытаний. Это сделано для получения более быстрого одобрения препарата в случае положительных результатов испытания.

Компания Merck & Co сообщила, что при одобрении рассчитывает поставить более 10 миллионов курсов противовирусного препарата к концу года.

Ожидания от лекарства

Относительно потенциала молнупиравира как перорально активного препарата есть много ожиданий. Это связано с отсутствием на сегодняшний день средства для лечения менее тяжелых, не госпитализированных случаев COVID-19.

Veklury (веклури, ремдесивир) от Gilead Sciences уже используется для лечения COVID-19, но он вводится внутривенно, поэтому одобрен только для людей с тяжелой формой COVID-19, проходящих лечение в больнице.

Молнупиравир, как и веклури – ингибитор полимеразы, который блокирует репликацию вируса SARS-CoV-2. Согласно результатам лабораторных исследований, он эффективен в отношении других респираторных вирусов, включая лихорадку Эбола и грипп.

Несмотря на эффективность вакцинации, ожидается, что потребность в противовирусных препаратах будет сохраняться. Их можно использовать для защиты людей, у которых развивается COVID-19, даже после того, как болезнь станет эндемической.

Промежуточные результаты испытаний

Компания Merck уже сообщила о промежуточных результатах фазы 2/3 с молнупиравиром, которые показали, что препарат может сократить время, необходимое пациентам с симптоматическим COVID-19 для получения отрицательного мазка на SARS-CoV-2.

Все пациенты, получавшие молнупиравир, к пятому дню приема лекарства признаков вируса не имели, в группе плацебо таких больных было 24%.

Третья фаза исследования MOVe-OUT – тестирование молнупиравира два раза в день в течение пяти дней у не госпитализированных взрослых с подтвержденным SARS-CoV-2 – сейчас находится в стадии реализации. Участники исследования находятся в пределах пяти дней с момента появления симптомов и имеют по крайней мере один фактор риска, связанный с плохим исходом заболевания.

Целью исследования является сравнение молнупиравира с плацебо по проценту участников, которые были госпитализированы и / или умерли в течение 29 дней после включения в исследование. Ожидается, что окончательные результаты будут доступны в сентябре или октябре.

Перспективы и другие потенциальные лекарства

США уже заказали у Merck & Co 1,7 млн курсов противовирусной терапии молнупиравира от COVID-19 при условии, что он будет одобрен для использования FDA, и Merck говорит, что ведутся переговоры о других сделках.

По словам доктора Дэвида Кесслера, главного научного сотрудника группы реагирования на COVID-19, правительство США заинтересовано в аналогичных сделках для двух других противовирусных препаратов, находящихся на стадии клинических испытаний.

Одно из них разработано Atea Pharmaceuticals. Соединение AT-527 доказало свою безопасность и эффективность при гепатите С. Ранние исследования показали, что оно также может работать против COVID-19. Сейчас проводятся клинические испытания на поздней стадии.

Другой препарат создан учеными Pfizer на основе молекулы PF-07321332, первоначально разработанной в начале 2000-х годов как потенциальное лекарство от атипичной пневмонии. Работа над препаратом продолжена не была, но прошлой весной ученые вернулись к нему и решили изменить его структуру, чтобы он работал против нового коронавируса.

Изначально препарат был разработан для внутривенного введения, но исследователям удалось изменить его структуру для перорального приема. В марте начались клинические испытания для изучения его безопасности на людях, переход к более позднему этапу тестирования запланирован на следующий месяц.

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