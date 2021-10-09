Кто последний в очереди в реанимацию с COVID-19?

Одесса все еще в "желтой зоне" эпидопасности по COVID-19, это значит, что ситуация ухудшилась, но еще не критичная. По мнению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Да и что неординарного в сообщениях главы благотворительного фонда "Корпорация монстров" Катерины Ножевниковой о том, что свободных реанимационных мест в городе нет? И теперь используется такое необычное, несовместимое с жизнью понятие – "очередь в реанимацию".

Ножевникова на своей странице в ФБ также рассказала и о других коронавирусных новостях Одессы. Открытые новые отделения, которые могут принимать суммарно 170 больных, были заполнены практически за день. Пациентов отвозят в близлежащие населенные пункты – Беляевку, Черноморск, Раздельную.

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Даже если предположить, что можно открыть еще дополнительные отделения, врачей для них нет. Если их перевести из других стационаров, то без помощи окажутся люди с другими болезнями.

Еще одна особенность лечения COVID-19 в одесских больницах – многие лекарства нужно закупать за свой счет, и это относится к ремдисивиру, который внесен в протокол, но нелицензирован в Украине (6-8 флаконов по цене 3200 грн за флакон). Дополнительно врачи часто просят купить и другие препараты, а некоторые – даже перчатки.

Также Ножевникова еще раз напомнила, что люди старше 65 лет имеют самый низкий уровень вакцинации. При этом в больницах отмечают, что волна, вызванная Дельта-вариантом, протекает тяжелее, и помимо ожидаемого поражения легких все чаще встречаются другие осложнения, в частности – много случаев энцефалопатии.

Волонтерское движение – одна из форм взаимопомощи и самопомощи. Это очень нужный вид деятельности, но похоже, что в Украине, например в Одессе, "Корпорация Монстров" с Катериной Ножевниковой вынуждена заменять функцию государства по защите общественного здравоохранения, заботясь о размещении больных в стационарах, выдавая кислородные концентраторы и сообщая реальную картину по лечению COVID-19 в городе.

Помимо этого, она также обращает внимание на то, что представители власти требуют выполнения рекомендаций и правил, хотя сами их не соблюдают. Вряд ли мы когда-то услышим, что для Шмыгаля или кого-то из кабинета министров не нашлось места в реанимации. Поэтому нам остается рассчитывать только на себя, вакцинироваться, соблюдать меры предосторожности и поддерживать волонтеров, поскольку, похоже, защищают нас именно они.