Lambda-вариант COVID-19 – новая угроза?

Сегодня в мире доминирует Delta-вариант коронавируса, это связывают с его высокой заразностью и тем, что вакцинированные люди могут быть его носителями, оставаясь при этом защищенными от тяжелого течения болезни.

Недавнее исследование Токийского университета Японии показывает, что не стоит недооценивать и Lambda-вариант, который может быть более устойчивым к вакцинам и заразнее, чем уханьский и другие штаммы COVID-19. Результаты исследования были опубликованы в конце июля на научном ресурсе bioRxiv.

Что известно о Lambda-варианте

Lambda-вариант (вариант C.37) впервые был обнаружен в Перу летом 2020 года, где он стал доминирующим. Преимущественно он распространяется в странах Южной Америки, включая Чили, Перу, Аргентину и Эквадор. В целом о его распространении сообщили в 29 странах. По данным организации GISAID Initiative, способствующей быстрому обмену информацией о гриппе и коронавирусах, Lambda ответственна за 1037 случаев COVID-19 в США.

Уровень вакцинации в Чили был особенно высоким – около 60% населения получили хотя бы разовую дозу вакцины от коронавируса. Однако весной 2021 года в стране наблюдался стремительный рост новых случаев COVID-19. И это связывают с тем, что вариант Lambda способен избегать иммунных ответов, вызванных вакцинацией.

Результаты исследования

Беспокойство исследователей вызвали три мутации в шиповых белках этого варианта – RSYLTPGD246-253N, 260 L452Q и F490S, что делает его более устойчивым к антителам, индуцированным вакцинацией. Также учеными были определены две дальнейшие мутации – T76I и L452Q, которые делают Lambda очень заразным.

Результаты этого исследования согласуются с более ранними работами других ученых, которые показали, что более высокая инфекционность вариантов Lambda, Delta и Epsilon обусловлена ​​мутацией L452Q / R.

Японские исследователи объяснили, что только повышенная вирусная инфекционность не относится к крупномасштабной инфекции. Такой случай наблюдался для варианта Epsilon, который несмотря на высокую инфекционность не смог распространиться в человеческой популяции. Таким образом, ВОЗ 6 июля 2021 г. исключила его из классификации VOC / VOI. Это исследование показало, что вариант Lambda обладает обеими вирусологическими особенностями.

Мнения в отношении оценки угрозы Lambda

CDC (Центры по контролю и профилактике заболеваний в США) ведут собственный список вариантов, которые вызывают озабоченность и представляют интерес. На сегодняшний день Lambda не включен ни в один из списков как вариант, представляющий интерес, озабоченность или серьезные последствия.

По словам профессора медицины в больнице Джона Хопкинса, специализирующегося на инфекционных заболеваниях, Стюарта Рэя, варианты отслеживания важны для определения динамики распространения, что позволит заранее готовиться к угрозе. Пока нет достаточных данных, чтобы относится к Lambda как к варианту беспокойства. При этом он считает, что тактика борьбы с новыми штаммами будет мало отличаться от текущей.

По мнению Стюарта Рэя, сейчас важно продолжать вакцинацию, поскольку по мере появления более заразных вариантов должна увеличиваться доля вакцинированных людей, необходимых для борьбы с эпидемией.

Согласно классификации ВОЗ, Lambda сейчас относится к числу вариантов интереса (VOI), которые не представляют постоянной угрозы. Японские исследователи рассчитывают, что их работа будет способствовать пересмотру этой оценки и отнесению Lambda к группе вариантов, вызывающих озабоченность (VOC). Это позволит врачам в мире относится к нему более серьезно. По словам Кей Сато, старшего исследователя, Lambda нужно рассматривать как реальную глобальную угрозу.

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