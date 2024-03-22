Лечение туберкулеза в Программе медицинских гарантий

24 марта - Всемирный день борьбы с туберкулезом.

По данным ЕСОЗ, в 2023 году в Украине 98773 пациентов имели установленный диагноз туберкулеза, 22379 пациентам диагноз туберкулеза был установлен впервые.

Основные симптомы заболевания:

кашель свыше 2 недель;

повышенная температура тела более 7 дней;

затрудненное дыхание;

боль в груди;

плохой аппетит, постоянная слабость;

беспричинная потеря веса;

повышенная потливость, особенно ночью;

кровохарканье (наличие крови в мокроте, выделяющейся при кашле).

Видео дня

Диагностика и лечение туберкулеза как в амбулаторных, так и в стационарных условиях – безвозмездные по Программе медицинских гарантий. В Программе медицинских гарантий предусмотрено два пакета медицинской помощи для пациентов, больных туберкулезом:

"Диагностика и лечение взрослых и детей, больных туберкулезом, в стационарных и амбулаторных условиях";

"Сопровождение и лечение взрослых и детей, больных туберкулезом, на первичном уровне медицинской помощи".

К кому обращаться при признаках туберкулеза?

При приведенных симптомах пациент должен посетить своего семейного врача. Он проведет скрининг и оценит риск заболевания. При необходимости направит на исследование мокроты (или другой биологический материал) на молекулярно-генетической системе, а также на радиологическое обследование. При необходимости направит на дообследование к фтизиатру. Диагноз туберкулез – устанавливает фтизиатр. Обратиться к фтизиатру можно также без направления.

Госпитализация необходима обычно пациентам, которые выделяют микобактерию туберкулеза. После лечения в стационаре, когда перестает выделяться микобактерия туберкулеза и это лабораторно подтверждено, пациент может продолжить лечение на первичном уровне медицинской помощи.

Какие услуги по лечению туберкулеза покрывает Программа медицинских гарантий?

Что входит в пакет "Диагностика и лечение взрослых и детей, больных туберкулезом, в стационарных и амбулаторных условиях"?

консультирование, амбулаторная и стационарная медицинская помощь;

лабораторные и инструментальные исследования;

разработка индивидуального плана лечения;

назначение противотуберкулезной терапии и коррекция лечения с учетом чувствительности/резистентности микроорганизмов к медикаментам;

выявление, диагностика и лечение сопутствующих заболеваний с привлечением других специалистов или направление пациентов для получения соответствующих медицинских услуг;

обеспечение лекарством и т.п.

Что входит в пакет "Сопровождение и лечение взрослых и детей, больных туберкулезом, на первичном уровне медицинской помощи"?

определение вместе с пациентом модели поддержки лечения;

динамическое наблюдение за состоянием здоровья;

забор и транспортировка биоматериала пациентов для бактериологических исследований;

направление пациентов на необходимые методы обследования и т.п.

Полный перечень бесплатных услуг - на сайте НСЗУ в разделе "Требования ПМГ 2024" (п. 31,32): https://cutt.ly/aw25m3ro.

Сколько НСЗУ платит за лечение туберкулеза?

Для пациентов услуги по лечению туберкулеза полностью безвозмездны, их оплачивает медучреждениям Национальная служба здоровья Украины. За диагностику и лечение взрослых и детей, больных туберкулезом, в стационарных и амбулаторных условиях НСЗУ платит за одного пациента 49 620 грн. За сопровождение и лечение взрослых и детей, больных туберкулезом, на первичном уровне медицинской помощи НСЗУ платит 835 грн.

За 2023 год НСЗУ выплатила медучреждениям более 853 млн гривен за лечение туберкулеза в рамках Программы медицинских гарантий. С начала 2024 года - более 88 млн гривен.

Как найти медицинское учреждение с договором с НСЗУ?

В каждой области есть специализированное медучреждение по лечению туберкулеза, которое заключило договор с НСЗУ на соответствующий пакет. В настоящее время 21 учреждение специализированной медицинской помощи оказывает услуги по лечению туберкулеза. Также 646 учреждений первичной медицинской помощи оказывают услуги пациентам, больным туберкулезом. Из них 11 заведений – частные.

Пациенты с установленным диагнозом туберкулеза могут обратиться в больницу без направления, то есть за самообращением. Также основаниями для получения лечения является направление семейного или лечащего врача и перевод из другого медицинского учреждения.

Найти медучреждения и их адреса можно на дашборде НСЗУ "Заключенные договоры о медицинском обслуживании населения по программе медицинских гарантий": https://cutt.ly/ww25fg2k.

На третьей странице в поле фильтров выберите область или населенный пункт, а в "Группе услуг" – необходимый пакет. Дашборд покажет все заведения, имеющие договор на пакет, а также их контакты. Если нет возможности воспользоваться поиском через дашборд, позвоните в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77. Оператор подскажет необходимую больницу.