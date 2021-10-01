Лекарство от COVID-19 работает против разных штаммов SARS-CoV-2: последние данные ученых

Несмотря на доступность и безопасность одобренных сегодня вакцин, число инфекций, госпитализаций и смертей от COVID-19 резко возросло и осталось на высоком уровне на фоне распространения Delta-варианта. Поэтому актуальной остается потребность в легком в применении лечении, которое могло бы остановить инфекцию.

Согласно полученным данным клинического испытания, противовирусный пероральный препарат – молнупиравир, разработанный Merck & Co. и Ridgeback Biotherapeutics, резко сокращает количество госпитализаций из-за COVID-19, что является важным открытием, которое может стать поворотным моментом в пандемии коронавируса.

Лечение препаратом молнупиравир снизило риск госпитализации или смерти примерно на 50% у участников исследования, у всех из которых был COVID-19 легкой или средней степени тяжести. Результаты были настолько убедительными, что сторонние наблюдатели за ходом исследования разрешили Merck остановить его после раннего ознакомления с данными.

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По словам представителей Merck, препарат эффективен независимо от времени появления симптомов или варианта коронавируса, включая Delta.

Генеральный директор Merck Роб Дэвис в своем заявлении сказал, что результаты исследования являются убедительными, и молнупиравир может стать важным лекарством в рамках глобальных усилий по борьбе с пандемией.

Согласно заявлению, Merck планирует получить разрешение на применение молнупиравира в США "как можно скорее", а также получить разрешение в других странах.

Данные получены от первых 775 участников исследования под названием MOVe-OUT. В исследование компании Merck были включены люди с лабораторно подтвержденными случаями COVID-19 от легкой до умеренной степени тяжести, у которых симптомы проявились в течение 5 дней после рандомизации исследования и имелся по крайней мере один фактор риска развития тяжелого заболевания. Затем они получали курс молнупиравира или плацебо.

Результаты показали, что 28 из 385 участников исследования, получавших молнупиравир, были госпитализированы через 29 дней после лечения, по сравнению с 53 из 377 участников, получавших плацебо, разница в риске составила около 50%. Не было зарегистрировано случаев смерти среди пациентов, получавших молнупиравир, по сравнению с восемью в группе плацебо.

Важно отметить, что частота побочных эффектов в обеих группах была сопоставимой. Компания Merck не раскрыла подробностей, но сообщила, что у 12% пациентов, принимавших молнупиравир, и у 11% пациентов, получавших плацебо, наблюдались побочные эффекты, связанные с лекарственными препаратами. Около 3% участников, получавших плацебо, выбыли из испытания из-за побочного эффекта, по сравнению с примерно 1% участников, получавших молнупиравир.

К тому времени, когда исследователи решили прекратить испытание, компания Merck набрала более 90% из 1550 участников исследования, это означает, что может появиться больше данных.

Современное поколение вакцин против COVID-19 направлено на выработку антител для нейтрализации спайкового белка, который вирус использует для проникновения в клетки человека. Одна из проблем, с которыми сталкиваются исследователи, заключается в том, что противовирусные препараты должны успевать за развивающимся вирусом.

По словам старшего вице-президента по клиническим исследованиям инфекционных заболеваний американской фармацевтической компании Merck Николаса Картсониса, антивирусные препараты нацелены на процесс репликации самого вируса, т.е. вирус не может уклоняться от антивирусных препаратов так же, как от вакцины.

Merck разработала таблетки совместно с частной биотехнологической компанией Ridgeback, которая получила лицензию в Университете Эмори. Merck рассчитывает произвести 10 миллионов курсов лечения к концу года и больше в 2022 году. Правительство США уже закупило 1,7 миллиона курсов, и компания заключила соглашения о поставках с другими странами, а также контракты с разработчиками дженериков, чтобы сделать препарат доступным в более 100 странах с низким и средним уровнем дохода.