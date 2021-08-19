Насколько опасен новый подвид Delta-варианта COVID-19

В течение первых нескольких месяцев пандемии COVID-19 эволюция SARS-CoV-2 была относительно предсказуемой, при этом изменения накапливались с фиксированной скоростью примерно один раз в две недели. Напротив, второй год пандемии отмечен появлением нескольких вариантов, сигнализирующих о новых и более быстрых изменениях.

Отслеживание вариантов COVID-19, "вызывающих озабоченность", проводится постоянно во многих странах. Список вариантов, известных под греческими обозначениями, от Alpha до Omega, сохраняется. Но у некоторых из них появляются собственные ответвления. По данным исследователей, в списках есть два новых варианта Delta – AY.2 и AY.3, и последний, похоже, вызывает наибольшие опасения.

Что такое Delta AY.3?

В последние несколько месяцев внимание было сосредоточено на Delta-варианте (B.1.617.2), впервые обнаруженном в Индии в прошлом году. В настоящее время этот вариант, похоже, вытесняет все другие мутации из-за повышенной трансмиссивности. По состоянию на 10 августа 2021 г. с момента первой идентификации линии было обнаружено 378 405 последовательностей Delta-варианта.

Обозначение, созданное ВОЗ, относится к вариантному происхождению. Линия включает 13 различных потомков Delta в диапазоне от B.1.617.2 до AY.12. Подтип AY.3 (также известен как B.1.617.3) – один из многих его недавних штаммов, но он один из самых известных.

Этот вариант наиболее распространен в США, где на него приходится около 15% всех случаев. Во всем мире он был обнаружен как минимум в 61 стране. По состоянию на 10 августа 2021 г. было обнаружено 17 792 последовательности штамма AY.3. Значимые свойства этой мутации неизвестны.

Иммунный ответ на вакцинацию

Согласно докладу Индийского совета медицинских исследований, AY.3 потенциально лучше ускользает от иммунной системы. Исследователи обнаружили, что у людей, получавших вакцину Коваксин (Covaxin), выработалось на 47% меньше антител против AY.3.

Великобритания

Кристина Пагель, профессор операционных исследований в UCL и директор отдела клинических операционных исследований университета, сказала, что в Великобритании растет число случаев "потенциально тревожного" подтипа AY.3.

По данным Института Сэнгера – исследовательского института генетики и геномики, вариант Delta немного отступает. Хотя это может выглядеть как положительная тенденция, Пагель объяснила небольшое снижение числа случаев быстрым ростом случаев подтипа AY.3. Она добавила, что в трех регионах Великобритании наблюдается заметный рост – примерно на 3%.

Пока текущая концентрация варианта не оказывает заметное влияние на положение дел в стране. Однако по мнению Пагель, вокруг этого варианта остается много неопределенностей, поэтому необходимо действовать на опережение.

Другие ученые также согласны с тем, что пока существует мало свидетельств превосходства AY.3. Колин Ангус, эпидемиолог из Шеффилдского университета, сказал Washington Post, что очевидных признаков того, что он вытеснит существующие варианты вируса, нет.

Израиль

Министерство здравоохранения Израиля сегодня сообщило, что в стране выявлено 10 случаев штамма AY.3, из них 8 человек – вернулись из-за границы. Об угрозе подобной ситуации специалисты Минздрава предупреждали правительство в начале недели, поскольку именно этот подвид Delta сейчас широко распространен в США и Мексике.

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