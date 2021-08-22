Нужна ли пациентам на диализе бустерная доза вакцины от COVID-19

Новое британское исследование полагает, что находящимся на гемодиализе пациентам, которые получили две дозы векторной аденовирусной вакцины от COVID-19, необходима третья доза с использованием вакцины мРНК-типа. Особенно это относится к людям, которые не болели COVID-19. Результаты анализа опубликованы недавно в The Lancet.

Результаты получены из промежуточного анализа запланированного исследования с участием более 1000 пациентов, находящихся на гемодиализе, по всей территории Великобритании.

Ожидается, что в Великобритании этой осенью пациенты с ослабленным иммунитетом получат третью дозу вакцины COVID-19 в первую очередь. Как сообщалось ранее, Центры США по контролю и профилактике заболеваний недавно одобрили третью дозу мРНК-вакцины для пациентов с ослабленным иммунитетом, в том числе находящихся на диализе.

Вакцина Oxford / AstraZeneca не одобрена для использования в США, хотя однократная доза аденовирусной векторной вакцины от Johnson & Johnson получила разрешение на экстренное использование. Но на данный момент люди, получившие однократную дозу вакцины Johnson & Johnson, не допущены к получению второй дозы какой-либо вакцины COVID-19 в Великобритании, хотя число вакцинированных этой вакциной людей невелико.

Исследователи отмечают, что пациенты, находящиеся на гемодиализе, обычно проходят четырехчасовые сеансы диализа три раза в неделю, что спасает их жизнь, но также подвергает их риску заражения SARS-CoV-2. По словам одного из авторов работы, для диализных пациентов риск COVID-19 был намного выше, поскольку наблюдается высокий уровень госпитализаций и смертей в этой группе.

Основные результаты исследования

Британские исследователи изучили иммунный ответ – уровни нейтрализующих антител в крови в ответ на варианты вируса SARS-CoV-2 в лабораторных условиях. Они включали 178 пациентов на диализе через 33 дня после получения второй дозы мРНК-вакцины Pfizer / BioNTech или аденовирусно-векторной вакцины Oxford / AstraZeneca.

В результате они сделали три основных вывода относительно пациентов, находящихся на гемодиализе:

У 108 пациентов без предшествующего COVID-19 ответ антител на вариант Delta был в шесть раз ниже у пациентов, получивших две дозы вакцины AstraZeneca, в сравнении с вакциной Pfizer / BioNTech. Для вариантов Alpha и Beta ответы были в четыре и три раза ниже соответственно. Пациенты, не болевшие COVID-19 и получившие две дозы мРНК-вакцин, имели такие же нейтрализующие реакции антител, как и у аналогичных здоровых пациентов из контрольной группы. Среди 70 пациентов, ранее перенесших COVID-19, пациенты, получившие любую вакцину, имели обнаруживаемые нейтрализующие антитела. По словам исследователей, это показывает, что две дозы любой вакцины укрепляют иммунитет антител у людей, перенесших инфекцию.

Выводы

Текущий анализ предполагает, что после вакцинации препаратом Oxford / AstraZeneca уровень нейтрализующих антител к варианту Delta, который вырабатывается пациентами на гемодиализе без анамнеза по COVID-19, может быть недостаточным для предотвращения заражения.

Пациенты, находящиеся на гемодиализе без предшествующей инфекции, хорошо реагируют на вакцины с мРНК, и эту информацию можно использовать для формирования будущих стратегий вакцинации.

В заявлении от 10 августа ВОЗ подчеркнула, что в условиях продолжающихся глобальных ограничений поставок вакцин люди в некоторых странах не могут получить первую дозу вакцины, поэтому необходимость в бустерной дозе должна быть строго подтверждена доказательствами. Таким образом, это исследование очень важно, поскольку подтверждает необходимость введения третьей дозы для людей с ослабленным иммунитетом.

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