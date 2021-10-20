Ольга Голубовская об особенностях варианта Delta

Delta-вариант COVID-19 сейчас является доминирующим во всех странах мира, включая Украину. Течение болезни отличается от исходного уханьского штамма и других известных вариантов, которые циркулировали раньше, о чем на своей странице в ФБ рассказала главный инфекционист, заслуженный врач Украины Ольга Голубовская.

Delta отличается высокой вирусной нагрузкой, которая превышает таковую у других вариантов в сотни раз. Это вызывает серьезные осложнения и определяет тяжесть последствий.

Врачи столкнулись с более высокой частотой развития тромбозов. Еще одним важным отличием является быстрое прогрессирование болезни.

Также этот вариант связывают с более низкими значениями циклов ПЦР. Это может свидетельствовать об увеличении продолжительности периода, когда больной является заразным. Эти особенности влияют на тактику ведения больных.

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В начальном периоде болезни должны применяться противовирусные средства. При необходимости такая терапия проводится после госпитализации, стандарты которой включают госпитализацию больных из групп риска при среднетяжелом течении.

По словам Голубовской, основную нагрузку на систему здравоохранения оказывают именно люди из групп риска. Должное внимание ранней терапии – до реанимации и появления осложнений, может значительно повлиять на ситуацию, чему есть многочисленные подтверждения.

В ведении пациентов важно уделять внимание диагностике тромбозов и профилактике тромбообразования. Голубовская говорит, что в этом вопросе есть определенные сложности, которые обсуждаются врачами для поиска оптимального подхода.

Ношение масок по-прежнему остается простым и надежным способом снизить вирусную нагрузку. Это очень важно, поскольку определяет тяжесть течения заболевания.

Также актуальным остается вопрос вакцинации, особенно для людей из групп риска. По имеющимся данным, наиболее тяжело болеют именно они.

Согласно последним данным Data Tracker, опубликованным CDC сегодня, невакцинированные взрослые, заболевшие COVID-19, в 12 раз чаще требуют госпитализации в сравнении с теми, кто был полностью вакцинирован.

Также недавно Институтом имени Роберта Коха (Robert-Koch-Institut) был опубликован систематический анализ эффективности вакцинации в отношении варианта Delta, включающий 17 исследований. Он показал, что вакцинация защищает от госпитализации 9 из 10 человек.

Эффективность от легкого заболевания, в сравнении с вариантом Alpha, снизилась на 10-20%. Но в отношении тяжелых последствий COVID-19 эффективность для препаратов BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и J&J для варианта Delta осталась примерно на том же уровне.