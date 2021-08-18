Опасен ли вариант Delta COVID-19 для детей

COVID-19 с начала пандемии представлял менее серьезную опасность для детей, чем для взрослых, и это утверждение по-прежнему верно. Но с появлением Delta риск для детей возрастает, и это создает реальную угрозу.

Согласно данным Американской академии педиатрии и Ассоциации детских больниц, еженедельные случаи заболевания COVID-19 среди детей превысили 100 тысяч, впервые с начала февраля. Увеличение числа зарегистрированных случаев на 29% по сравнению с предыдущей неделей привело к тому, что за 6-12 августа количество превысило 121 000. Недавний всплеск детского COVID-19 также привел к рекордному количеству госпитализаций и нехватке детских кроватей в отделениях интенсивной терапии в больницах.

Новые данные крупного исследования, проведенного в Канаде, показывают, что дети с положительным результатом теста на COVID-19 во время Delta-волны могут быть госпитализированы более чем в два раза чаще, чем при предыдущих вариантах коронавируса.

При всей тревожности данных, общий риск госпитализации детей с COVID-19 по-прежнему очень низок. По данным Американской академии педиатрии, примерно один ребенок из 100 с положительным результатом теста на COVID-19 в конечном итоге будет нуждаться в госпитализации.

Однако быстрое распространение заболевания среди детей способствует росту числа случаев у взрослых, а также опасность состоит в высоком риске развития серьезных осложнений – мультисистемного воспалительного синдрома у детей.

Как быстро распространяется Delta среди детей

В детской больнице Le Bonheur в Мемфисе, штат Теннесси, с прошлого года каждый ребенок, обращавшийся в отделение неотложной помощи больницы, проходит скрининг на COVID-19.

Обычно случаи заражения выявлялись случайно, т.е. дети обращались по поводу переломов, аппендицита или других проблем, а коронавирус протекал бессимптомно. С недавнего времени дети с положительным результатом на COVID-19 начали поступать с лихорадкой, болью в горле, кашлем и насморком.

При этом число положительных тестов выросло с примерно 8-10% до 26-30%. По состоянию на 16 августа в больницу поступили 24 ребенка с COVID-19. Семеро детей находились в отделении интенсивной терапии, двое – на искусственной вентиляции легких.

Больше, чем просто COVID-19

Опасность ситуации состоит не просто в увеличении числа госпитализированных детей. Для беспокойства есть несколько причин:

Осложнения: По словам педиатрического инфекциониста, доктора медицины Шарлотты Хоббс, одновременно с ростом случаев заражения наблюдается увеличение числа MISC – мультисистемного воспалительного синдрома у детей.

Сочетание с RSV: Респираторно-синцитиальный вирус (RSV) в США ежегодно приводит к госпитализации около 58 000 детей в возрасте до 5 лет. Типичный сезон RSV начинается осенью и достигает своего пика в феврале вместе с гриппом. Для этого года характерно раннее начало сезона RSV.

Лечение: У клиницистов меньше инструментов для борьбы с инфекциями COVID-19 у детей, чем у взрослых. Это связано с тем, что исследования проводились среди взрослых, поэтому меньше данных относительно эффективного лечения детей.

Как Израиль противостоит распространению COVID-19 среди детей

Обязательный "Зеленый стандарт" для детей от трех лет

Новые карантинные ограничения, вступившие в силу сегодня, предполагают, что для посещения кафе, бассейнов, фестивалей, парков, спортивных и культурных мероприятий, музеев, библиотек и других общественных мест на входе необходимо показать "зеленый сертификат" или отрицательный тест на коронавирус. Срок действия ПЦР-теста – 72 часа, экспресс-теста на антитела – 24 часа.

Старшие классы школы

В "красных городах" очно занятия в старших классах будут проводиться только в случаях, если более 70% учащихся вакцинировано. При несоответствии этому требованию занятия будут проводиться удаленно. Для ускорения охвата среди подростков принято решение о проведении вакцинации в стенах школ.

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