Опасность Delta-варианта COVID-19 для беременных: данные врачей

В США в отделениях интенсивной терапии врачи наблюдают рост числа тяжелобольных беременных с COVID-19. Об этом сообщает новостной ресурс NBC News.

В Северной Каролине доктор Бренна Хьюз, руководитель отделения медицины плода при Университете Дьюка в Дареме, сказала, что ее команда сейчас лечит больше беременных пациенток, чем когда-либо в период пандемии. В Медицинском центре Университета Вандербильта в Нэшвилле, штат Теннесси, в отделении интенсивной терапии за последние недели вылечено более десятка беременных с коронавирусом, тогда как обычно оно принимает только одну или две беременных в месяц.

Согласно данным CDC, всего 23% беременных полностью вакцинированы против COVID-19. По словам экспертов, практически все госпитализированные женщины невакцинированы.

Что известно из официальных и неофициальных источников?

По данным CDC, в США в общей сложности 109 773 случая COVID-19 были зарегистрированы среди беременных на протяжении всей пандемии. Более 18 000 были госпитализированы, 490 из них были достаточно больны, чтобы попасть в отделение интенсивной терапии.

У CDC нет текущего подсчета количества беременных, госпитализированных с COVID-19, и данных пока слишком немного, чтобы сказать, резко ли увеличилось число таких случаев за последние недели.

Но врачи, которые лечат больных COVID-19, сообщают NBC News, что они наблюдают значительный рост числа беременных с коронавирусом.

По их словам, беременные с COVID-положительным диагнозом часто попадают в отделения неотложной помощи. При поступлении они стабильны, но состояние многих из них быстро ухудшается. Такие пациенты часто нуждаются в кислороде раньше, чем другие. Ситуация осложняется тем, что низкий уровень кислорода может быть очень опасен для растущего плода. Некоторым требуются ИВЛ, других поддерживают с помощью аппаратов ЭКМО.

Есть ли опасность COVID-19 для беременных?

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, по состоянию на 25 августа в США скончалась 131 беременная, более 200 женщин потеряли беременность.

Недавнее исследование Калифорнийского университета Irvine Health показало, что у будущих матерей с диагнозом COVID-19 вероятность преждевременных родов на 40% выше. Это исследование также показало, что у беременных выше частота госпитализаций, интубации и смертности.

По словам доктора Акилы Субраманиам, доцента отделения медицины матери и плода Бирмингемского университета Алабамы, пока нет всех ответов, но некоторые из новых данных позволяют предположить, что Delta-вариант может сильнее влиять на беременных. В августе в ее отделении было больше пациентов, чем в любой из двух предыдущих волн. Фактор, вызывающий беспокойство, заключается в том, что сейчас значительно больше тех, кто находится в критическом состоянии. Эту тенденцию подтвердила Райс из Медицинского центра Университета Вандербильта.

Вакцинация

Беременные неохотно вакцинировались от COVID-19, поскольку не было исследований, которые бы охватывали эту группу людей. Основные опасения состояли в том, что вакцина может негативно повлиять на течение беременности и плод. Это привело к тому, что на сегодняшний день в США полностью вакцинировано меньше четверти всех беременных.

Недавние исследования показали, что эффективность и безопасность вакцинации от COVID-19 для беременных не имеет особенностей. Согласно отчетам о более чем 35 000 беременных, введение вакцины не связано с повышенным риском выкидыша или других осложнений.

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