Отсроченные осложнения COVID-19 у детей: на что нужно обратить внимание

Последствия COVID-19 для некоторых детей являются более опасными, чем считалось ранее. Одно из осложнений заболевания – мультисистемный воспалительный синдром, или MIS-C. Это редкое, но опасное для жизни осложнение, при котором гиперактивная иммунная система атакует организм ребенка.

Согласно имеющимся данным, в США у более чем 5 200 детей COVID-19 осложнился MIS-C из 6,2 млн заболевших. Около 80% пациентов MIS-C лечатся в отделениях интенсивной терапии, 20% – нуждаются в ИВЛ, 46 умерли.

По словам доцента педиатрии в Children's Memorial Hermann Hospital в Хьюстоне, доктора Майкла Чанга, у врачей нет возможности предотвратить MIS-C, потому что они до сих пор не знают точно, что его вызывает. Также пока неизвестно, почему в семье, где переболело двое детей, у одного ребенка развивается MIS-C, а у другого нет.

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Хотя MIS-C является новым заболеванием, врачи могут лечить его с помощью многолетних методов, используемых для лечения болезни Кавасаки, педиатрического синдрома, который также вызывает системное воспаление. Ученые так и не определили причину болезни Кавасаки, многие подозревают, что она развивается после инфекции.

Сейчас отмечается снижение уровня смертности от MIS-C – с 2,4% до 0,7% с начала пандемии, поскольку врачи научились его лучше диагностировать.

Основные симптомы MIS-C – лихорадка, боль в животе, рвота, диарея, налитые кровью глаза, головокружение и сыпь.

Воспаление обычно развивается через две-шесть недель после легкой или даже бессимптомной инфекции.

Хотя большинство детей, у которых развивается MIS-C, ранее были здоровыми, у 80% возникают сердечные осложнения. Коронарные артерии расширяются, из-за чего сердцу труднее перекачивать кровь и доставлять питательные вещества к органам. Если не лечить быстро, ребенок может впасть в шок. У некоторых пациентов развиваются нарушения сердечного ритма или аневризмы, при которых стенки артерий раздуваются и угрожают разрывом.

Дети, пережившие болезнь Кавасаки, имеют более высокий риск долгосрочных проблем с сердцем, но врачи пока не знают о рисках после MIS-C.

Исследователи ищут причину в генах, у больных детей были выявлены редкие генетические варианты иммунной системы, однако исследование их обнаружило только у 17% пациентов, что не решает загадки. И это поднимает новые вопросы: если дети генетически предрасположены к иммунным проблемам, почему они не заболели в результате более ранних детских инфекций.

После получения отрицательного ПЦР-теста предполагается, что коронавируса в организме уже нет. Однако сейчас, по мнению педиатрического специалиста по инфекционным заболеваниям, доктора Хамида Бассири, появляются свидетельства того, что, возможно, это не так.

Даже если вирус исчез из носа ребенка, он может скрываться и распространяться в других частях тела. Это может объяснить, почему симптомы проявляются так долго после первоначального заражения.

У детей с MIS-C гораздо больше шансов развить желудочно-кишечные симптомы, такие как боль в животе, диарея и рвота, чем проблемы с дыханием, характерные для COVID-19. У некоторых из них боль в животе была настолько сильной, что врачи ошибочно диагностировали аппендицит.

Лаэль Йонкер, детский пульмонолог из бостонской детской больницы Mass General, недавно обнаружил доказательства того, что источником этих симптомов может быть коронавирус, который может сохраняться в кишечнике в течение нескольких недель после того, как исчезает из носовых ходов. У некоторых детей вирус раздражает слизистую оболочку кишечника, создавая микроскопические щели, которые позволяют вирусным частицам попадать в кровоток.

В анализе больных детей отмечается резкое увеличение подтипа Т-клеток, способных взаимодействовать с суперантигеном. Предполагается, что части белка шипа коронавируса могут действовать как суперантиген, но точно это еще не установлено.