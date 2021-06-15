Переболеть COVID-19 – далеко не всегда означает выздороветь

Когда пандемия COVID-19 только набирала обороты, внимание людей во всем мире было сосредоточено в основном на симптомах заболевания, возможных осложнениях, а также попытках объяснить, кто больше всего рискует заболеть и почему.

Сегодня по мере накопления информации о самом заболевании оказалось, что последствия перенесенного COVID-19 могут представлять не меньшую опасность для здоровья пациента в долгосрочной перспективе. Для этого состояния нашли определение – постковидный синдром, в англоязычной медицинской литературе можно встретить еще синдром длительного COVID-19, или Long COVID.

Согласно данным ВОЗ, он возникает у каждого пятого перенесшего COVID-19 пациента, его проявления могут сохраняться до 12 недель, а у 2,3 % больных еще дольше. Постковидный синдром внесён в Международную классификацию болезней как "Post COVID-19 condition".

В конце 2020 года Национальный институт здоровья Великобритании (NICE) предложил классификацию COVID-19 и постковидных состояний. В ней выделен острый COVID-19, длительность симптомов при котором составляет до 4-х недель, если симптомы длятся 4 – 12 недель, то это продолжающийся симптоматический COVID-19, и постковидный синдром, при котором проявления сохраняются более 12 недель, при этом они не связаны с наличием у человека другого заболевания, могут постоянно присутствовать или иметь волнообразное течение, то есть меняться со временем: исчезать и появляться снова, затрагивая многие системы организма. Кроме того, в качестве дополнения к приведенным клиническим определениям предложен термин "долгий COVID" (англ. "Long COVID"), включающий период симптоматики от 4-х недель и дольше.

Какие симптомы указывают на наличие постковидного синдрома?

К ним относятся выраженная слабость, одышка, апноэ, чувство тяжести за грудиной, головные боли, боли в мышцах и суставах. У больных может длительно сохраняться потеря обоняния, возникать фантосмия (фантомный запах), то есть обонятельные галлюцинации, что связывается с поражением обонятельного нерва, искажаться восприятие запахов и вкусовые ощущения. При постковидном синдроме может усиливаться выпадение волос, могут разрушаться зубы, на коже могут появляться проявления воспалительного поражения сосудов (кожный васкулит). Также возможны резкие изменения уровня артериального давления и частоты сердечных сокращений (пульса), перебои в работе сердца (аритмии), учащение сердцебиения (тахикардии), особенно при смене положения тела, сопровождающиеся головокружением. Нередко возникают психические отклонения по типу потери памяти, дезориентации в пространстве, появления тревоги и панических атак. Расстройства желудочно-кишечного тракта проявляются диареей, проявление которой не связано с погрешностями в диете, приемом лекарственных препаратов, другими инфекционными заболеваниями. Типичным для постковидного синдрома является длительный субфебрилитет или пониженная температура тела, или ее резкие изменения. Возможно развитие поражения нервных стволов по типу синдрома Гийена-Барре.

Причины возникновения постковидного синдрома

Ученым только предстоит найти ответ на этот вопрос. Однако уже сегодня для объяснения его формирования предложено несколько гипотез. Так, в качестве причины развития Long COVID рассматривается низкий иммунный ответ на вирус SARS-CoV-2, длительное воспаление, а также повторное инфицирование SARS-CoV-2. Кроме того, в качестве возможного механизма, который может объяснить появление постковидного синдрома, рассматривается проникновение вируса в головной мозг через обонятельные нервы и поражение структур головного мозга с развитием дисбаланса в вегетативной нервной системе, что приводит к нарушениям сердечной деятельности, учащению пульса, появлению тревожных нарушений и панических атак. Способность коронавируса поражать клетки сосудов и размножаться в них считают причиной развития сосудистого воспаления и повышения склонности к тромбообразованию в венозных сосудах. Появление тромбов во внутренних органах отрицательно сказывается на их работоспособности и становится причиной появления соответствующих симптомов. Обсуждается возможность развития аутоиммунных поражений внутренних органов, что может провоцироваться вирусом SARS-CoV-2.

Кто в группе риска?

Считается, что наиболее подвержены постковидному синдрому люди, входящие в группу риска тяжелого течения COVID-19. Речь идет, прежде всего, о лицах пожилого возраста с сопутствующими хроническими заболеваниями. Наблюдения показали, что у женщин чаще возникает этот синдром, чем у мужчин.

Кроме того, есть данные о том, что постковидный синдром может возникать и у детей, которые переболели COVID-19. Предварительные данные свидетельствуют о том, что до 15% детей после коронавирусной инфекции испытывают нарушения памяти и внимания, у них возможно длительное сохранение проявлений со стороны дыхательной и пищеварительной систем.

Какими методами можно предотвратить развитие постковидного синдрома?

Медицине еще предстоит разобраться в причинах развития этого синдрома. Поскольку постковидный синдром возникает, когда возбудитель попадает в легкие, врачи считают, что единственный способ избежать его формирования – это профилактика заражения коронавирусом и соблюдение мер по социальному дистанцированию, ношение масок и избегание пребывания в людных местах. Если заражение произошло и болезнь развилась, необходимо помнить о том, что симптомы заболевания могут не исчезнуть в отведенные сроки, и даже выписка домой после лечения в больнице не является критерием выздоровления. Поэтому если человек заметил у себя вышеперечисленные симптомы или ранее беспокоившие проявления никак не исчезают, не стоит пренебрегать их существованием и обращаться за помощью к врачу. В этот период важно поддержать иммунную систему и защитить организм, принимая препараты прямого противовирусного и широкого спектра действия, которые помогут бороться с коронавирусом, уменьшат негативные последствия его воздействия, а также смогут предупредить от негативного воздействия других сезонных вирусов.

Как сообщает специализированное издание "Медицинский обозреватель" со ссылкой на исследования, проведенные в Германии, Испании и США, в такой ситуации эффективными являются противовирусные препараты на основе природных флавоноидов. В частности, ученые исследовали активное (действующее) вещество протефлазид (его содержат капли Протефлазид (для взрослых) и сироп Флавовир (для детей). Эти препараты обладают множественным, так называемым "полимишеневым" механизмом действия – блокируют ряд вирусных ферментов, что препятствует размножению РНК- и ДНК-содержащих вирусов в клетках. Такие лекарственные препараты являются универсальными противовирусными средствами против множества вирусов ОРВИ, гриппа (в том числе и пандемических штаммов), а также продемонстрировали в лабораториях специфическое действие на коронавирусы, в том числе SARS-CoV-2.

Онлайн-консультации берегут силы

Схемы и протоколы лечения постковидного синдрома пока не разработаны, поэтому если после COVID-19 остаются симптомы заболевания или появляются осложнения здоровья, часто необходима консультация не только терапевта, но также профильных врачей и, может, дополнительные обследования. Если у пациента не получается самостоятельно восстановиться после коронавируса, то стоит обратиться к специалисту, который разработает индивидуальный реабилитационный комплекс.

Поскольку после перенесенного заболевания многие жалуются на сильную слабость, утомляемость и неврологические расстройства, посещение врача и длительное ожидание в клинике – это дополнительный стресс для ослабленного организма. В этом случае на помощь приходит телемедицина. Найти подходящего врача, консультирующего по состоянию постковидного синдрома, или профильного специалиста, можно на медицинской онлайн-платформе MoniHeal (МониХил) . Здесь есть возможность выбрать время и форму общения с врачом: видеоконсультация или чат. Медархив в кабинете пациента сохраняет результаты обследований и анализов (с возможностью визуализации отдельных показателей состояния здоровья в динамике), поставленные диагнозы, назначения и даже записи видеоконсультаций с врачом. Благодаря онлайн-наблюдению за состоянием здоровья пациентов можно не только своевременно выявлять возникающие отклонения, показатели состояния здоровья человека от их референтных значений, но и контролировать весь процесс профилактики этих отклонений, с цельюне допустить развития серьезных хронических заболеваний.

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