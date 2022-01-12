Украинцы входят в число самых курящих наций в мире. Курильщики у нас составляют четверть населения, причем каждый из любителей "подымить" в среднем выкуривает от 12 до 16 сигарет. Это не самый высокий показатель на планете. В частности, у наших северных соседей курит почти 60% населения, а это – 6-й показатель в мире.

Все сейчас образованные благодаря Интернету, и все прекрасно знают – легализованный наркотик под названием "табак" приносит пользу только производителям сигарет.

Годам к сорока, однако, многие курильщики начинают подозревать, что пожелтение и дряблость кожи, а у мужчин – еще и ранняя импотенция - вовсе не делают их крутыми в глазах окружающих. А к полтиннику, глядишь, и инфаркты с инсультами подоспеют.

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Поскольку от наркозависимости избавиться гораздо труднее, чем ее заполучить, прозревающие табакокурильщики все чаще начинают активно искать "здоровую альтернативу" выкуриванию сигарет, таким как айкосы, кальяны и прочие ухищрения.

Ежегодно курильщики мрут миллионами, но табачная промышленность не стоит на месте и ищет новые, более изощренные и современные способы заработать.

Их можно понять, ведь куш не маленький: общемировой оборот табачной индустрии составляет без малого $800 миллиардов.

Итак, давайте разбираться в сортах наркоты, которую нам впаривают под видом "здорового табакокурения" - вейпах, айкосах и прочих штучках. Особенно популярны альтернативные варианты употребления табака у молодежи. Самое интересное, что, как показывают опросы, обычно курят все сразу, не смущаясь формой. Но, тем не менее, любопытно же узнать - какой из видов потребления здоровее?

Итак, взглянем врагу в лицо:

- сигарета – бумага, скрученная в трубочку, в которую запхнуто немного рубленого табаку, при сжигании табака вдыхаем табачный дым;

- IQOS – "киберсигаретка", в которой табак греется, но дыму не дает, потому ее опасность для здоровья считается не такой явной;

- вейп – "суперсовременная электронная сигаретка", в которой табака нет совсем, а вдыхать следует пар, который получается из всяких химикатов – пропиленгликоля, глицерина и прочих жидкостей, может пахнуть чем угодно;

- кальян – "вообще не сигаретка", - в нем табачный дым хоть и есть, но его фильтруют через воду или другие жидкости, для ароматизации используют восточные ароматы.

Как видите, выбор способа вдыхания этой дури достаточно широк. Каждый из табачных наркоманов имеет свой, излюбленный способ употребления резаных сушеных листьев этой популярной травы. Это особенно актуально теперь, когда курение всех альтернатив сигаретам, в том числе электронных сигаретных гаджетов и кальянов завоевывают все большую популярность у молодежи.

Разберемся же – какая из них полезнее.

Бывают с фильтром или без оного, следует поджигать бумагу с конца, табак и бумага начинают тлеть. При этом следует вдыхать дым, от того ловится кайф. При вдыхании в малых дозах убивает не сразу, по каковой причине сигареты и стали самым популярным из узаконенных наркотиков в мире. Тем, кого не забанили в Гугле, будет нетрудно найти, каков вред от курения сигарет, информации об этом – океан и вдобавок маленькая лужа.

Наша цель – разобраться в так называемых "здоровых альтернативах" курению.

Спешим расстроить адептов этого киберустройства. Эта современная штуковина уже не молода. Выпускать ее начали больше 20 лет назад. Но если вам на это все равно, то узнайте страшное: нагревание (а не сжигание) табака не делает его вдыхание менее опасным.

Новейшее научное рандомизированное исследование показало: вред, наносимый айкосами организму курильщика, не отличается от вреда от курения обычных сигарет. Да, айкосы содержат меньше некоторых токсинов (в основном тех, что содержатся в папиросной бумаге), но зато в них намного больше других токсических веществ. Причем существенно больше – в десятки раз!

В дополнение к сказанному, айкос также наносит вред печени, поскольку содержит потенциально гепатотоксичные вещества.

Не существует никаких научных доказательств считать айкосы хоть в чем-то безопаснее, чем сигареты. О чем в своих отчетах информирует американскую общественность американский регулятор – защитник качества продуктов и медикаментов FDA (США).

Кого заинтересовала эта информация, рекомендуем прочесть подробнее о никотиновых маркетологах вот в этом исследовании. Ученые Южной Кореи от себя также выяснили много нового и чрезвычайно интересного о "спасительных для молодежи айоксах". Кому интересно, как юных любителей повыпендриваться разводят на деньги – почитайте, узнаете много нового.

По поводу пользы данного вида впаривания табака уже имеется фундаментальнное систематическое исследование от Всемирной организации здравоохранения. Вышло оно еще в 2015-м году, и всем кто хочет знать правду, будет полезно с ним ознакомиться лично.

В парах, выпускаемых вейпом, имеется, что называется, полный фарш – и те канцерогены и токсины, что выделаются при курении обычных сигарет, и электронных сигарет и еще десяток новых уникальных в придачу, так сказать, роял-флэш.

При этом степень вредности вейпа зависит от вида устройства, состояния жидкости, качества ароматизаторов, и т.д. Что касается ароматизаторов для вейпов – они ко всему вызывают поражение органов дыхания, называемое "попкорновые легкие", или заболевание легочных альвеол, характерное для производителей или больших любителей потреблять жареный попкорн.

Один из выводов исследования ВОЗ – вейп наносит такой же вред организму, что и обычные сигареты. Также следует знать: все, кто начинает курить с вейпов, со временем переходят и на обычные сигареты.

Как следствие, на сегодня более тысячи курильщикам в США диагностировано вейп-ассоциированное поражение легких, 18 подтвержденных летальных исходов.

Медики из клиники Мейо провели гистологическое исследование пораженных легких и выявил некоторые закономерности – почитайте, кому интересно. Вот одна цитата: "гистологические изменения предполагают, что повреждение легких, связанное с вейпингом, представляет собой форму химического пневмонита дыхательных путей из-за одного или нескольких вдыхаемых токсичных веществ…".

Что касается кальянов – их не назовешь суперсовременным гаджетом. Кальянам, по крайней мере, несколько сотен лет, и на Востоке при их помощи вдыхали далеко не табак. Однако в последнее время продавцы табачного зелья приспособили кальяны для изысканного вдыхания все той же табачной наркоты, завезенной из Америки.

Увы, и тут без особых утешительных новостей – каким бы загадочно-восточным, экологичным или "полезным" не казался кальян – дым, даже пропущенный через воду, все равно остается дымом. Со всеми токсинами и канцерогенами, соответствующими обычным папиросам.

Вот вам научное исследование по этому поводу: "Сердечно-легочный риск курения кальяна: метаанализ". Если оно вам показалось неубедительно – вот вам добавка: "Вред кальяна: обзор литературы".

Как показали исследования, дым от одной набивки кальяна содержит столько же смол, что и 5 пачек крепких сигарет.

Итог: курильщики кальянов получают почти в два раза больше никотина, чем курильщики обычных сигарет. Ну, и для комплекта, те же болячки – вначале органов дыхания вроде бронхита курильщиков, потом опухоли поджелудочной в качестве бонуса, а нарушения кровообращения, импотенция и диабет – на сдачу.

Ну, что ж, итоги

Хотите курить табак – курите на ваше здоровье. Но только не обольщайтесь, мол, есть "здоровые способы курения". Их НЕТ.

В какой бы форме вы не употребляли табак, если дым попадает в легкие – вы употребляете канцерогены и никотин.