Противопоказания для вакцинации от COVID-19: МОЗ утвердил перечень

Как сообщил на своей странице в ФБ глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, Минздравом Украины был утвержден перечень медицинских противопоказаний для вакцинации от COVID-19. Это позволит урегулировать вопрос постоянных или временных противопоказаний и получить подтверждение у врача – официальную справку.

Документ предусматривает несколько видов противопоказаний. Абсолютным является подтвержденный риск развития серьезной побочной реакции. Под оговоркой – вакцинацией с предосторожностью, понимается принятие окончательного решения врачом после оценки соотношения пользы и риска.

Противопоказание может быть временным, тогда врач указывает в справке срок ее действия. Если нельзя вакцинироваться одним типом вакцины, но в отношении другого препарата противопоказаний нет, справка не выдается.

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Михаил Радуцкий привел ряд примеров возможных противопоказаний. Людям с тромбозом с тромбоцитопенией постоянно абсолютно противопоказано вводить вакцины на векторной основе (например, АstraZeneca). При миокардите и/или перикардите нельзя вводить мРНК-вакцины, такие как Pfizer-BioNTech и Moderna. Вакцинация людей с иммунодефицитом возможна с осторожностью. Суммарно документ содержит 16 причин для либо постоянного / временного противопоказания к вакцинации, либо для ее проведения с осторожностью.

Для получения справки необходимо обращаться к врачу, самостоятельное решение не является обоснованной причиной для отказа от вакцинации. Согласно существующим оценкам Минздрава, вакцинация от COVID-19 противопоказана не более чем у 1% населения.

Обращаться за справками к врачу можно с начала ноября. Сведения о пациентах с противопоказаниями будут занесены в электронную систему здравоохранения, после чего документ можно будет сгенерировать в приложении "Дія".

Минздрав планирует проводить проверки и определять, насколько обосновано было принято решение врачом. Это связано с большим числом случаев поддельных сертификатов о вакцинации, поэтому в Минздраве опасаются, что будет создана еще одна мошенническая схема.

Утверждение перечня противопоказаний и возможность получения официального документа позволит разрешить проблему госслужащих и педагогов, которых с 8 ноября не будут допускать к работе при отсутствии вакцинации или справки о противопоказании.