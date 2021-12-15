Психические заболевания – фактор повышенного риска COVID-19: исследование

До того как в США было принято решение разрешить бустеры против COVID-19 всем взрослым, CDC (Центры по контролю и профилактике заболеваний) уже рекомендовали их в октябре для людей с определенными факторами высокого риска госпитализации и смерти. Помимо таких болезней, как диабет и заболевания со стороны сердца, в этот список были включены психические расстройства.

Решение отдать приоритет людям с психиатрическим диагнозом при раннем развертывании бустеров было принято после того, как растущее количество исследований связывало психические расстройства с более высоким риском как инфекции COVID-19, так и серьезных исходов.

В прошлом году исследователи проанализировали данные из пяти больниц системы здравоохранения Йельского университета Нью-Хейвена, чтобы определить состояние у людей с диагнозом психического здоровья, госпитализированных с COVID-19, по сравнению с другими.

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По словам психиатра доктора Люмин Ли, риск смерти от COVID-19 увеличился на 50% для тех, у кого в анамнезе были психические заболевания, по сравнению с теми, у кого такого анамнеза не было.

Другое исследование, опубликованное в прошлом году, рассматривало общенациональную базу данных электронных медицинских карт США с информацией о людях с положительным результатом на COVID-19 и госпитализированных. Доктор Нора Волкова, директор Национального института по борьбе со злоупотреблением наркотиками, сказала, что у человека с психическим расстройством в анамнезе больше шансов заразиться коронавирусом.

По словам ученых, одна из возможных причин такого различия состоит в том, что психические заболевания меняют поведение людей. Это снижает их шансы защитить себя от инфекции с помощью таких мер, как социальное дистанцирование или ношение масок.

Также, предположительно, это связано с тем, что люди с психическими заболеваниями, как правило, имеют более слабое общее состояние здоровья и множество хронических заболеваний, таких как диабет, сердечно-сосудистые проблемы, болезни почек.

Хорошо известно, что люди с психическими заболеваниями в среднем живут короче и умирают от состояний здоровья, отличных от своего психиатрического диагноза. По словам доктора Ашвина Васана, президента и генерального директора некоммерческой организации по охране психического здоровья Fountain House, такие люди преждевременно страдают от хронических заболеваний, пренебрежения медицинским обслуживанием.

По его словам, они также являются одними из самых изолированных в обществе, и изоляция наносит огромный урон их здоровью, подвергая более высокому риску хронических заболеваний. в дополнение к этому многие лекарства, используемые для лечения психических заболеваний, особенно нейролептики, увеличивают риск существующих хронических проблем со здоровьем.

Волкова отмечает, что это одна из основных проблем, с которыми врачи сталкиваются при использовании антипсихотических средств в целом: они помогают контролировать определенные симптомы психического заболевания, но отрицательно связаны с гораздо более высоким риском диабета, гипертонии и метаболических заболеваний.

Для всех психиатрических диагнозов риск не одинаков. Васан отметил, что у людей с серьезными психическими заболеваниями он выше, чем у людей с легкой депрессией. Но нужно учитывать, что психическое заболевание не статично, его тяжесть может изменяться в зависимости от многих факторов, включая объем получаемой помощи и поддержки.