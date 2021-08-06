Ревакцинация БЦЖ и COVID-19: новые данные

Есть признаки того, что ревакцинация БЦЖ может защитить от COVID-19. Такие данные подтверждаются результатами нескольких исследований, проведенных разными группами ученых.

История вакцины БЦЖ

Вакцина БЦЖ – Bacillus Calmette – Guérin, этим летом отмечает свое 100-летие и остается единственной одобренной вакциной против туберкулеза. Она разработана французскими бактериологами Альбертом Кальметтом и Камиллой Герэн из крупного рогатого скота, носящего микобактерии туберкулеза. Впервые вакцина была введена младенцу в парижской больнице летом 1921 года.

С самого начала было признано, что вакцинация БЦЖ снижает смертность от болезней, помимо туберкулеза. Иммунологи давно подозревали, что эта живая вакцина заставляет иммунную систему лучше бороться с инфекцией.

БЦЖ эффективно используется для неспецифической защиты от вирусных и бактериальных инфекций и некоторых видов рака, вероятно, за счет повышения клеточного иммунитета.

В двух рандомизированных клинических испытаниях в Гвинее-Бисау вакцинированные БЦЖ дети показали снижение смертности, что связано с профилактикой неонатального сепсиса, респираторных инфекций и лихорадки.

Помимо неспецифического действия против вирусных и бактериальных инфекций БЦЖ также улучшает эффективность других вакцин, направленных против вирусных инфекций. У здоровых добровольцев вакцинация БЦЖ перед вакцинацией от гриппа увеличивала иммуногенность вакцины против штамма гриппа H1N1.

В прошлом году было высказано предположение, что вакцинация БЦЖ может защитить от COVID-19.

Греческое и голландское исследование

Греческие исследователи сообщили, что ревакцинация БЦЖ приводит к снижению риска инфекции COVID-19 на 68%, что подтверждено клинически или вирусологически. У пяти пациентов, получавших плацебо, развилось тяжелое заболевание, но только у одного в группе вакцины БЦЖ. Однако испытание было относительно небольшим, и охватывало всего около 300 добровольцев.

В настоящее время обрабатываются данные крупных испытаний ревакцинации БЦЖ у медицинских работников. В январе этого года голландское исследование 6132 пациентов привлекло внимание к первоначальным выводам о том, что вакцина не обеспечивает защиту от симптомов COVID-19 у пожилых людей.

По словам иммунолога Михайа Нетеа, принимавшего участие в греческом и голландском исследовании, важное различие между этими исследованиями может заключаться в том, что пожилые греки получали вакцину БЦЖ в детстве, тогда как люди в таких странах, как Италия, Нидерланды и Бельгия, никогда ее не получали.

Индийское исследование

Группа исследователей из Национального института исследований туберкулеза CMR и Национального института эпидемиологии ICMR в Индии нашла доказательства того, что вакцина БЦЖ обеспечивает пожилым людям некоторую защиту от COVID-19.

В статье, опубликованной в журнале Science Advances, группа описывает свое исследование вакцины БЦЖ как возможной профилактической меры для пожилых людей.

Валери Кукен из Медицинского центра Университета Радбауд, один из авторов работы, отмечает, что по мере взросления у людей, как правило, развивается хроническое воспаление слабой степени, что делает их более восприимчивыми ко многим типам заболеваний. В силу этого могут усиливаться симптомы таких заболеваний, как COVID-19, что отчасти объясняет большую летальность среди этой группы людей.

В рамках исследования ученые по-новому взглянули на старую вакцину, чтобы выяснить, может ли она оказаться полезной для непривитых пожилых людей.

Исследование включало вакцинацию 82 добровольцев в возрасте 60-80 лет вакциной БЦЖ, а затем изучение образцов крови, взятых через месяц. Анализ выявил снижение ряда цитокинов, которые были связаны с развитием воспаления: IL-6, интерфероны 1 типа, интерлейкин-2 (IL-2) и TNF-alpha GM-CSF.

Исследователи отмечают, что многие из цитокинов, которые были снижены у добровольцев БЦЖ, были идентифицированы как движущие силы более тяжелого COVID-19. Это также указывает на то, что вакцина БЦЖ может оказаться полезной в качестве временной меры для пожилых людей, ожидающих вакцинации. Исследователи говорят, что если БЦЖ может уменьшить воспаление у инфицированных пациентов, то она может спасти их жизни.

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