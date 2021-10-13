Спасибо, Юлия Владимировна, за вклад в статистику по коронавирусу

COVID-19 – болезнь, похожая на грипп или сезонную простуду разве что начальными проявлениями. Но по количеству осложнений, приводящих к летальному исходу, она уже превзошла все эпидемии, о которых знает человечество.

Единственным доступным вариантом профилактики на сегодня является вакцинация. Разные вакцины, получившие одобрение ВОЗ для экстренного использования, различаются по эффективности в зависимости от многих факторов – на фоне нового варианта Дельта, ослабленного иммунитета или приема некоторых препаратов, среди молодых и пожилых. Но так или иначе, вакцинация безопаснее, чем болезнь. Она снижает риск госпитализации. Поэтому больные имеют возможность своевременно провести запланированную операцию или получить любую другую помощь тогда, когда это необходимо.

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Другими словами, вакцинация – коллективная ответственность, и каждый, кто отказывается от вакцинации, причастен к общей смертности от COVID-19. В США принято по поводу смерти публиковать в СМИ некрологи. И с недавнего времени они из посыла "покойся с миром" трансформировались в послания тем, на ком в том числе лежит ответственность за эту смерть – непривитым от коронавируса людям.

Например, в некрологе в газете штата Иллинойс, The State Journal-Register, сказано, что 66-летняя женщина скончалась в сентябре в больнице Св. Иоанна в Спрингфилде. Ей предшествовали смерти более 4,5 млн человек, инфицированных COVID-19. Она была вакцинирована, но ее заразили те, кто предпочел этого не делать. Ценой этого решения стала ее жизнь.

Другие некрологи менее прямолинейны, но они побуждают антиваксеров пройти вакцинацию, рассказывая личную историю трагедии. Например, родные 73-летнего торговца антиквариатом Рэя Мартина ДеМониа из штата Алабама, написали обращение вакцинироваться, поскольку это освобождает ресурсы для чрезвычайных ситуаций, не связанных с COVID. Рэй был вакцинирован, но умер из-за проблем с сердцем, поскольку для него не нашлось свободного места в 43 отделениях интенсивной терапии, заполненных пациентами с COVID-19.

В онлайн-сообществе Reddit создана группа, превращающая сообщения о смерти из публичных объявлений в своего рода доску публичного позора. Они собирают случаи летальных исходов от COVID-19 тех, кто категорически выступал против мер общественного здравоохранения. Этих людей номинируют на так называемую премию Германа Кейна, человека, который публично отрицал необходимость носить маски, вакцинироваться и сомневался в отношении опасности COVID-19.

В Украине премию Германа Кейна заслуживают многие люди, по состоянию на вчера полностью вакцинировано только 15% населения. И нужно признать, что таким положением мы обязаны полному провалу информационной политики МОЗ. И также не стоит недооценивать вклад, который внесли в недоверие лидеры мнений.

Например, Ю. Тимошенко, которой судя по результату последних парламентских выборов доверяет 8,18% жителей страны, еще весной, в начале компании по вакцинации, внесла свою порцию недоверия, рассказав, что вакцину AstraZeneca запретили в десятках стран. Эфир "Свободы слова на ICTV", где она это озвучила, состоялся 15 марта, а через 5 дней британский премьер-министр Борис Джонсон получил свою первую дозу вакцины AstraZeneca от коронавируса. В отличие от Юлии Владимировны, он всех призвал последовать его примеру. Она же нигде публично не высказалась о том, что ошиблась в оценке безопасности препарата.

Не так давно в эфире "Свободы слова Савика Шустера" на прямой вопрос о том, почему она не вакцинировалась, Тимошенко перевела разговор на протестующих против вакцинации в Европе. Т.е. ответа просто не последовало. Точно так же не понятен был ответ бывшего спикера Верховной Рады Д. Разумкова: я сам не буду, поскольку переболел и есть антитела, но в вакцинацию верю и всем советую.

В странах с высоким уровнем вакцинации все начинается с лидеров мнений. Например, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга получил первую дозу вакцины от COVID-19 в марте 2021 г., сделав снимок перед камерами, чтобы убедить японскую общественность в ее безопасности. Он последовал примеру других мировых лидеров, которые использовали это как возможность укрепить доверие к вакцинам от COVID-19. В стране создана специальная должность – министр, ответственный за вакцинацию населения, и сейчас в Японии полностью вакцинировано 65,13% жителей.

Премьер-министр Норвегии Эрна Сольберг получила первую дозу вакцины против COVID-19 в конце апреля, вместе с ней вакцинировались и другие члены кабинета министров. Сейчас в Норвегии полностью вакцинировано 67,41% населения.

В сети можно найти фото, как прививается премьер-министр Индии Нарендра Моди, Израиля Биньямин Нетаньяху, Канады Джастин Трюдо, Франции Кастекс, Греции Кириакос Мицотакис и т.д.

А в Украине, видимо, никто не понимает важность личного примера. Более того, сеять сомнения так, как делает это Юлия Тимошенко, вообще недопустимо. Именно поэтому сегодня в Украине рекорд суточных смертей от коронавируса – за последние сутки умерло 471 человек. Спасибо, Юлия Владимировна, за этот вклад.