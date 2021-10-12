Непривитые от COVID-19: сидеть дома голодными и без лекарств

Вчера Кабмином был утвержден новый порядок пассажирских межрегиональных перевозок, которые будут действовать в период карантина для всех зон, кроме зеленой. Изменения зафиксированы в постановлении №1236.

Как пояснили в министерстве здравоохранения, такие меры связаны с быстрым распространением COVID-19 и необходимы для его сдерживания. Подготовиться к изменениям нужно за 10 дней – правила начинают действовать с 21 октября.

Утвержденный порядок распространяется как на регулярные, так и на нерегулярные перевозки межобластного сообщения на любом виде транспорта – автобусах, самолетах, поездах. Перевозок внутри области, в т. ч. по городу, правила не коснутся.

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Требования относятся ко всем участникам перевозок – от водителя и экипажа самолетов до пассажиров.

Ответственность за соблюдение безопасности и проверка необходимых документов возложена на перевозчика.

Чтобы уехать любым видом транспорта в другую область, нужно предъявить один из нескольких документов. В желтой зоне эпидопасности воспользоваться услугами перевозчиков могут люди, которые привиты полностью или получили хотя бы одну дозу вакцины, что должно быть подтверждено соответствующим документом.

В остальных случаях необходим сертификат о вакцинации. Это может быть как внутренний, так и международный документ, также к перевозкам допускают людей с иностранным сертификатом, однако важно, чтобы вакцина, которой они прививались (одно- или двухдозная), была одобрена ВОЗ. Кроме сертификата статус можно подтвердить отрицательным результатом тестирования ПЦР-методом или выздоровления от коронавируса с помощью приложения "Дія" (данные внесены в Единый государственный вебпортал электронных услуг).

Непривитые сотрудники перевозок или пассажиры должны сделать ПЦР или экспресс-тест, документ действителен в течение трех суток (72 часов).

На совещаниях Правительства с участием Президента относительно ситуации с коронавирусом обсуждались новые ограничения, которые могут затронуть проезд в общественном транспорте для невакцинированных, пребывание в заведениях питания и транспорте только при наличии сертификата о вакцинации. Также обсуждается возможность выборочных проверок соблюдения карантина в учреждениях общественного питания, кинотеатрах и других местах массового пребывания людей.

На фоне новой волны коронавируса, связанной с распространением варианта Дельта, каждая страна реагирует по-разному исходя из динамики заболеваемости и количества вакцинированных людей.

Показательным может быть опыт Сингапура, в котором 82% населения полностью вакцинировано. Одновременно с этим с сентября отмечается стремительный рост числа новых случаев инфицирования.

Как сообщают органы здравоохранения страны, около 98% случаев заболевания коронавирусом за последние четыре недели не имели симптомов или болезнь протекала в легкой форме.

Несмотря на это, ориентировочно на месяц были введены ограничения, включая сокращение групп с пяти до двух человек в ресторанах и указание компаниям разрешить сотрудникам работать из дома.

В дальнейшем, благодаря высокому уровню вакцинации в стране, Сингапур планирует изменить стратегию с полного подавления коронавируса на "жить с коронавирусом", разработанную в мае этого года. Кеннет Мак, директор по медицинским услугам Сингапура, на прошлой неделе сообщил, что у вакцинированных в Сингапуре вероятность смерти или госпитализации в 12 раз ниже, чем у непривитых. Таким образом, это одна из первых стран в мире, которая переходит к рассмотрению COVID-19 как эндемичного заболевания.