Вакцина AstraZeneca подтвердила высокую эффективность от COVID-19, особенно среди пожилых людей

Вакцина AstraZeneca, по результатам масштабных испытаний в США, против симптоматической инфекции COVID-19 оказалась эффективной на 74%. Среди участников в возрасте 65 лет и старше этот показатель выше – 83,5%.

Случаев тяжелого или критического COVID-19 и случаев смерти среди реципиентов вакцины не было, в сравнении с 8 случаями и 2 случаями смерти в группе плацебо.

Случаев редкого, но серьезного побочного эффекта свертывания крови, называемого тромбозом с тромбоцитопенией, связанного с вакциной AstraZeneca, не наблюдалось.

Вакцина разработана совместно с исследователями из Оксфордского университета, она известна как вирусная векторная вакцина – того же типа, что и Johnson & Johnson. Эти препараты сочетают в себе генетический материал SARS-CoV-2 – вируса, вызывающего COVID-19, с генами аденовируса, вызывающего простуду.

Видео дня

Часть, взятая из SARS-CoV-2, кодирует спайковый белок, который коронавирус использует для проникновения и заражения клеток, чтобы научить организм распознавать вирус и вызывать иммунный ответ в случае заражения.

В ходе клинического испытания, результаты которого были опубликованы недавно в The New England Journal of Medicine, команда исследовала 32 000 добровольцев в США, Чили и Перу.

Две трети добровольцев получили две прививки вакцины с интервалом в четыре недели, а оставшаяся одна треть – две прививки плацебо.

Согласно полученным данным, вакцина от COVID-19 AstraZeneca оказалась на 74% эффективной против симптоматической инфекции, и 84% – среди участников в возрасте 65 лет и старше.

Это делает вакцину AstraZeneca менее защищающей от инфекций, чем Pfizer-BioNTech и Moderna (88,8% и 96,3%) соответственно, но более защищающую, чем Johnson & Johnson (70%).

Не было случаев тяжелого или критического симптоматического COVID-19 среди участников, получивших вакцину, по сравнению с восемью такими случаями среди добровольцев, получивших плацебо. Кроме того, было два случая смерти от COVID-19 в группе плацебо, но ни одного из тех, кто получил вакцину.

Наиболее частыми побочными эффектами, о которых сообщали реципиенты вакцины, была общая боль, головная боль, боль в месте инъекции и утомляемость. Случаи редкого, но серьезного побочного эффекта свертывания крови, называемого тромбозом с тромбоцитопенией, который был связан с вакциной AstraZeneca, зафиксированы не были.

Первоначально компания планировала подать заявку на участие в EUA в США весной 2021 года, но с прошлого года потерпела несколько неудач.

В сентябре 2020 года американское подразделение по испытаниям вакцины AstraZeneca было приостановлено после того, как британский участник был срочно доставлен в больницу из-за серьезной реакции, вызвавшей воспаление спинного мозга. Затем компания не передавала данные о безопасности испытаний в FDA в течение месяца, что еще больше задержало возобновление исследования.

Когда AstraZeneca опубликовала результаты промежуточного анализа своего клинического испытания, показавшего эффективность 79% в марте 2021 года, представители здравоохранения США заявили, что эта цифра основана на устаревшей информации. Несколько дней спустя британский производитель лекарств пересмотрел эту цифру до 76%.

Компания изучает бустерные дозы для людей, которые уже были вакцинированы двумя дозами либо собственной вакцины, либо вакцины на основе мРНК от Pfizer / BioNTech или Moderna.

В конце июля AstraZeneca заявила, что планирует подать заявку на полное одобрение в FDA, а не запрашивать разрешение на использование в экстренных случаях. По словам представителей компании, получение одобрения FDA придаст вакцине авторитет.