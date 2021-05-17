Вакцина COVID-19 от Sanofi-GSK прошла успешные испытания на людях

Потенциальная вакцина COVID-19 от Sanofi и GlaxoSmithKline вызвала сильные иммунные реакции во всех возрастных группах после ранее проведенных испытаний.

Это вселяет оптимизм, что новая вакцина может присоединиться к борьбе с пандемией в этом году, информирует Associated Press.

После двух доз вакцины-кандидата участники исследования показали нейтрализующие антитела, аналогичные тем, которые были обнаружены у людей, выздоровевших от болезни, согласно результатам испытания фазы II, опубликованным в понедельник, 17 мая.

Производители лекарств заявили, что планируют начать поздние стадии испытаний и производства в ближайшие недели и надеются получить одобрение регулирующих органов на вакцину до конца 2021 года.

Национальные регуляторы уже одобрили к применению несколько вакцин против COVID-19, хотя эксперты говорят, что их необходимо больше, поскольку органы общественного здравоохранения во всем мире стремятся вакцинировать своих жителей в условиях пандемии, которая уже унесла жизни более 3,3 миллиона человек и вызвала экономический хаос во всем мире.

Вакцина Sanofi-GSK была важной частью стратегии вакцинации Европейского Союза, и в частности, ее отстаивало правительство президента Франции Эммануэля Макрона. Но исследователям пришлось переформулировать его после того, как раннее тестирование вызывало неадекватный иммунный ответ у пожилых людей.

Кандидат от Sanofi-GSK, таким образом, присоединяется к десятку вакцин, которые сейчас проходят испытания на последних фазах. Компании планируют производить до 1 миллиарда доз в год, и они подписали соглашения о поставках в США, Канаду и развивающиеся страны.

Эксперты в области общественного здравоохранения говорят, что для прекращения пандемии потребуется несколько вакцин из-за проблем, связанных с быстрым производством и распределением доз, достаточных для вакцинации миллиардов людей.

"Мы знаем, что потребуется несколько вакцин, особенно по мере того, как продолжают появляться новые штаммы вируса и возрастает потребность в эффективных и бустерных (двухдозовых) вакцинах, которые можно хранить при нормальной температуре", - сказал Томас Триумф, глава подразделения вакцин Sanofi.

В понедельник были опубликованы результаты исследования II фазы клинических испытаний с участием 722 добровольцев в возрасте от 18 до 95 лет, набранных в США и Гондурасе.

Вакцина показала еще более сильные антитела у людей, которые уже выздоровели от вируса. Санофи заявила, что это делает его потенциально сильным кандидатом в качестве бустерной вакцины в будущем для тех, кто уже был вакцинирован конкурирующими препаратами.

По заявлению компаний, в позднем испытании примут участие около 37 000 участников из разных стран мира. Они планируют изучить его эффективность против штамма вируса, впервые выявленного в Южной Африке.

После первоначальной неудачи Sanofi заключила соглашения о помощи в производстве конкурирующих вакцин, разработанных Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson.

По словам Triomphe, прогресс в разработке вакцины Sanofi-GSK не нарушит эти производственные планы.

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