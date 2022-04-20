Вакцина от COVID-19 поможет разработать прививку от опасной инфекции

Фармгиганты выпустят вакцину от опасной инфекции благодаря работе над вакциной от COVID-19

После COVID-19 следующей крупной целью производителей вакцин является респираторный вирус, который убивает до 500 детей в год по всей стране и на протяжении десятилетий является одной из основных причин госпитализаций в США.

О новых способах борьбы крупнейших фармкомпаний мира с этой инфекцией – статья The Wall Street Journal.

Респираторно-синцитиальным вирусом, или RSV, на определенном этапе заражается практически все население. У большинства при этом возникают похожие на простуду симптомы. Однако это может привести к серьезным проблемам со здоровьем, таким как затрудненное дыхание и пневмония у младенцев и пожилых людей.

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Вирус на протяжении десятилетий ускользал от усилий по разработке вакцины, включая серьезную неудачу в 1960-х годах, когда экспериментальная вакцина принесла вред некоторым детям во время тестирования. RSV является одной из последних оставшихся детских болезней, для которых не существует утвержденной вакцины.

В настоящее время несколько производителей лекарств, в том числе Pfizer Inc., Johnson & Johnson, Moderna Inc. и GlaxoSmithKline PLC, тестируют прививки, которые, по словам специалистов по инфекционным заболеваниям, обещают безопасное предотвращение заражения RSV. Первоначальная разработка большинства этих вакцин предшествовала нынешней пандемии, но, по мнению аналитиков, быстрый успех в поиске эффективных вакцин против COVID-19 активизировал усилия по RSV.

Если крупные исследования, проводимые на десятках тысяч субъектов, подтвердят безопасность и эффективность, Pfizer, J&J и GlaxoSmithKline заявляют, что планируют подать заявку на одобрение регулирующих органов уже в конце этого года. Прививки можно делать пожилым людям или беременным женщинам, чтобы защитить их новорожденных от RSV в первые несколько месяцев жизни. Sanofi SA и AstraZeneca PLC разрабатывают лекарство на основе антител, которое можно было бы давать непосредственно новорожденным для предотвращения заболевания RSV.

"Эффект будет огромным", — сказала доктор Джанет Инглунд, специалист по респираторным вирусам в детской больнице Сиэтла, которая сосредоточилась на исследованиях RSV. "Это изменит показатели госпитализации. Маленьким детям не нужно будет так часто приходить в больницу".

Вакцины против RSV могут стать важным новым источником дохода для производителей лекарств. Аналитики SVB Leerink подсчитали, что рынок вакцин против RSV может достичь не менее $10 млрд. В этом месяце Pfizer согласилась приобрести ReViral Ltd., которая занимается разработкой препаратов для лечения RSV.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, каждый год инфекции RSV приводят к госпитализации около 58 000 детей в возрасте до 5 лет и 177 000 госпитализаций взрослых в возрасте 65 лет и старше. В то время как большинство детей выживает, RSV ежегодно убивает до 500 детей в США и около 14 000 пожилых людей ежегодно — потери, которые приближаются к гриппу.

Что касается пожилых людей, "если у человека хроническое заболевание легких или если у него был сердечный приступ или какое-либо серьезное заболевание, он подвергается повышенному риску смерти от инфекции RSV", — сказал Х. Коди Мейснер, начальник отдела детские инфекционные заболевания в Медицинской школе Университета Тафтса.

Как и в случае с гриппом, сезон RSV обычно длится с поздней осени до весны. Пандемия Covid-19 нарушила эту модель, поскольку дистанцирование и масочный режим подавляли RSV в обычном сезоне 2020-21 гг. Но прошлым летом заболеваемость резко возросла, поскольку люди принимали меньше мер предосторожности.

В отсутствие вакцины некоторым младенцам с высоким риском серьезного заболевания RSV, например, недоношенным детям, с конца 1990-х годов давали профилактический препарат под названием Синагис. Хотя было показано, что он снижает риск госпитализаций, связанных с RSV, врачи говорят, что он слишком дорогой и его необходимо часто вводить в течение сезона RSV.

Экспериментальная вакцина Pfizer на основе белка RSV, известная как RSVpreF, дала, по словам компании, многообещающие результаты в промежуточном исследовании беременных женщин в 2020 году.

В настоящее время производитель лекарств проводит большое исследование с участием до 10 тыс беременных женщин и ожидает первых результатов к концу июня. Исследователи отслеживают, демонстрируют ли дети, рожденные вакцинированными матерями, более низкий уровень инфекций нижних дыхательных путей, чем дети, рожденные матерями, которые получали плацебо в исследовании.

Pfizer ожидает, что каждая беременная женщина будет регулярно получать вакцину, подобно тому, как вакцина Tdap рекомендуется во время беременности для защиты новорожденных от коклюша или коклюша, сказал Билл Грубер, старший вице-президент по клиническим исследованиям и разработкам вакцин в компании.

Проблемы безопасности все еще тормозят усилия. GlaxoSmithKline в феврале прекратила набор в крупное исследование своей вакцины у беременных женщин, сославшись на неопределенный сигнал безопасности, полученный в результате испытания. GlaxoSmithKline расследует этот вопрос, сказал Роджер Коннор, президент отдела вакцин компании. Он отказался описать характер проблемы.

По словам г-на Коннора, пауза в исследованиях не влияет на испытание вакцины GlaxoSmithKline RSV у пожилых людей, которое продолжается. Компания ожидает результатов этого исследования у людей в возрасте 60 лет и старше к середине года.

Вакцина J&J против RSV была на 80% эффективна для защиты от заболеваний нижних дыхательных путей, вызванных RSV, в промежуточном исследовании у взрослых 65 лет и старше. Компания тестирует вакцину в рамках более крупного исследования на поздних стадиях и ожидает получить результаты в конце этого года.

J&J также изучает возможность использования вакцины против RSV для защиты детей, но пока не проводила крупномасштабных испытаний, сказала Пенни Хитон, глава глобального терапевтического направления вакцин в научно-исследовательском подразделении J&J Janssen.

Moderna разрабатывает вакцину против RSV, которая, в отличие от некоторых других, не содержит белка F из RSV. Вместо этого, как и в случае вакцины COVID -19, вакцина Moderna RSV содержит информационную РНК генетического материала, которая закодирована таким образом, чтобы инструктировать клетки человека вырабатывать F-белок, что, в свою очередь, вызывает иммунный ответ.

Moderna также исследует вакцину, которая могла бы бороться с RSV и гриппом и обеспечивать бустер COVID-19 за одну инъекцию.