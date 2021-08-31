Вакцинация от COVID-19: актуальные ответы на главные вопросы

Тема вакцинации от COVID-19 не теряет свою актуальность, и ориентироваться в ежедневно обновляемом информационном пространстве очень сложно. Чтобы услышать профессиональное мнение по наиболее важным запросам, Med.Oboz обратился к Ольге Голубовской, заслуженному врачу Украины, профессору, заведующей кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца.

Нужна ли вакцинация, варианты вакцин от COVID-19, их отличия и общие особенности

Вакцинация от COVID-19 однозначно нужна людям, которые не имеют иммунитет к этому заболеванию, особенно группам риска. Основная общемировая проблема сегодня заключается в том, что как сам вирус, так и естественный и поствакцинальный иммунитет – малоизучены. Поэтому в этом вопросе рационально исходить из общих закономерностей развития инфекционного процесса и извечного принципа медицины – "не навреди".

Когда появился SARS-CoV-2, иммунитета ни у кого в популяции не было. Еще до создания вакцин большое число людей переболело, и у них сформировался иммунитет против COVID-19. В Украине, вероятно, больше половины населения уже встречалось с вирусом, а около 40%, согласно проведенным недавно исследованиям, уже имеет иммунитет. Одни из них приобрели его после болезни, другие – в результате двухкратной вакцинации.

Относительно необходимости введения третьей дозы для всех, а не только для людей с ослабленным иммунитетом, сегодня позиция неоднозначна. Например, CDC одобрил ее введение, а специалисты ВОЗ считают это решение преждевременным.

Цели вакцинации: индивидуальная защита и коллективный иммунитет

Вакцинация имеет две основные цели. Первая – защитить данного конкретного человека, т.е. подготовить его к встрече с вирусом для того, чтобы он или не заболел вообще, или получил более легкое течение заболевания, или, по крайней мере, остался жив.

Вторая цель – создать иммунологическую прослойку, которая не позволит возбудителю беспрепятственно распространяться в популяции. Здесь надо понимать, что вирус в настоящее время находится под селективным давлением нашей иммунной системы, факторов внешней среды, что, естественно, заставляет его видоизменяться и формировать разные варианты, некоторые из которых ускользают как от естественного иммунитета, так и поствакцинального. Одним из таких вариантов является, например, Дельта, который сейчас доминирует во многих странах и уже есть в Украине. Поэтому следующий всплеск заболевания – это дело времени.

Сформировать так называемый коллективный иммунитет против COVID-19, о котором так много говорят, практически невозможно. Это было бы реально, если бы формировался устойчивый пожизненный иммунитет. Однако, как показывают данные, как естественная, так и поствакцинальная защита со временем ослабевают. Второй, более важный момент – мутации вируса. Постоянно появляются новые варианты, ускользающие от иммунитета, и этот процесс будет только нарастать.

И, наконец, вакцинированные люди могут оставаться источником инфекции, т.е. прервать циркуляцию возбудителя только путем иммунизации не удастся. Борьба с таким инфекционным заболеванием может быть эффективной только при соблюдении всего комплекса противоэпидемических мероприятий, из которых одной из важных составляющих частей есть вакцинация. В нашей стране на сегодняшний день нет ресурса следовать этим правилам. Следовательно, мы не должны надеяться на то, что скоро все закончится, а каждый должен защитить себя от тяжелого течения заболевания, благо, сейчас возможности для этого есть.

Варианты вакцин и их особенности

В период пандемии появился новый тип вакцины – мРНК. Эта технология разрабатывалась давно, но именно в отношении COVID-19 впервые массово началось использование этих препаратов в человеческой популяции. Речь идет о вакцинах BioNTech/Pfizer и Moderna, которые содержат матричную (информационную) РНК.

Поглощаясь клетками, она "обучает" их вырабатывать Spike-белок (S-белок) вируса, а иммунная система далее распознает его и реагирует в конечном итоге образованием антител. Именно S-белок выполняет функцию связывания (спайки) вируса с клетками организма. Наличие специфических антител его нейтрализует, и вирус не может проникнуть внутрь клетки.

Векторные вакцины, например Oxford/AstraZeneca, Johnson & Johnson, создаются на основе ослабленных, нереплицирующихся в организме человека аденовирусов, которые выполняют роль вектора, носителя (отсюда название – векторные вакцины) этого "обучающего" гена S-белка.

Также есть инактивированные, или убитые вакцины. Это CoronaVac, использующийся в Украине, аналогичные препараты находятся в разработке или уже применяются в ряде стран. Это традиционные вакцины, давно применяющиеся в медицине, например, инактивированные вакцины против полиомиелита.

По имеющимся данным, именно инактивированные вакцины сегодня имеют наименьшее количество побочных эффектов. Еще одним важным преимуществом этого типа вакцин является формирование иммунитета ко всем компонентам вируса, а не только к S-белку, где сосредоточены все основные мутации вируса.

Иммунитет при вакцинации и период защиты. Есть ли гарантия от болезни? Какой иммунитет сильнее – естественный или поствакцинальный?

Однозначно сказать, какая из вакцин более эффективна, нельзя. Для оценки должно пройти как минимум пять лет наблюдений. Но уже становится понятным, что любые вакцины от COVID-19 не защищают от инфицирования, однако они не дают протекать заболеванию в тяжелой форме, т.е. по сути работают как вакцины против гриппа.

Естественный иммунитет дает лучшую защиту, чем вакцинация. Миллионами лет отработанные взаимодействия микро- и макроорганизма позволяют нам инфицироваться ежедневно многими возбудителями даже без признаков какого-либо недомогания. Так, исследователи из Израиля подтверждают, что именно перенесенная инфекция дает мощный и стойкий иммунитет: у дважды вакцинированных риск повторного заражения в 13 раз выше, чем у переболевших.

Есть данные, что защита от первой коронавирусной инфекции 2002 г. сохраняется на протяжении 17 лет. Также у некоторых людей сохраняется адекватная защита от SARS-CoV-2 и после вакцинации. Пока данные ограничены 11 месяцами наблюдений, поэтому окончательные выводы делать преждевременно.

Второй не менее важный момент состоит в том, что иммунитет – это не только антитела. Это также Т-клетки и масса местных факторов защиты. И преимущество естественного иммунитета состоит в том, что иммунная система лучше тренируется и имеет больше возможностей для защиты.

Реальной проблемой являются новые штаммы COVID-19, которые ускользают как от естественного, так и от поствакцинального иммунитета. Однако в инфектологии есть понятие перекрестного иммунитета, поэтому все равно определенная защита сохраняется.

Переболевшим COVID-19, когда показана вакцинация?

Вопрос в том, нужна ли вакцинация переболевшим людям и в какие сроки.

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