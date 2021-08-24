Вакцинация от COVID-19 при рассеянном склерозе: что известно

Национальное общество рассеянного склероза США сообщило, что люди с рассеянным склерозом, полностью иммунизированные от COVID-19 мРНК-вакцинами Pfizer-BioNTech или Moderna имеют право на получение бустерной дозы. Это относится к людям любого возраста старше 12 лет.

Сообщение было опубликовано вчера на веб-сайте организации. Оно основано на новом руководстве, которое написано с учетом имеющихся на сегодняшний день данных исследований группой неврологов и экспертов по рассеянному склерозу.

FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США) одобрило введение дополнительной дозы вакцины против коронавируса людям, у которых ожидается отсутствие нормального или адекватного иммунного ответа на первые две дозы. Согласно последним данным, для пациентов с рассеянным склерозом, которые используют определенные методы терапии, характерен сниженный или отсутствующий ответ антител на вакцину.

Заместитель вице-президента по доступу к здравоохранению Национального общества рассеянного склероза Джули Фиол сказала, что важно, чтобы пациенты знали об этой возможности и обсудили срок ее введения со своим врачом.

Те, кому может помочь бустерная доза вакцины от COVID-19, включают пациентов с рассеянным склерозом, которые используют методы лечения, влияющие на иммунную систему более сильно, чем другие. К ним относится:

Модуляторы сфингозин- 1-фосфатных рецепторов: финголимод (Gilenya), сипонимод (Mayzent), озанимод (Zeposia) и понесимод (Ponvory).

Моноклональные антитела против CD20: окрелизумаб (Окревус), офатумумаб (Кесимпта), ритуксимаб (Ритуксан) и соответствующие биосимиляры.

Алемтузумаб (Лемтрада).

Пока нет данных, подтверждающих необходимость в бустерной дозе пациентам, которые получили вакцину Johnson & Johnson. Для этой группы людей FDA и Центры по контролю и профилактике заболеваний разрабатывают рекомендации. После завершения работы над документом Национальное общество рассеянного склероза обновит данные.

Сам по себе рассеянный склероз не оказывает негативное влияние на иммунную систему, но некоторые методы лечения болезни могут изменить иммунную систему и снизить реакцию организма на вакцинацию.

По данным Общества, пациенты с рассеянным склерозом, которые используют терапию, истощающую В-клетки, лучше отвечают на вакцинацию, если они получают вакцину через три месяца или более после последней дозы терапии рассеянного склероза.

Данные показывают, что пациенты с рассеянным склерозом не более восприимчивы к инфекции COVID-19, тяжелым заболеваниям или смерти, чем пациенты без этой сопутствующей болезни. Однако определенные группы пациентов, например, те, кто получает лечение, истощающее В-клетки, более восприимчивы к тяжелому случаю COVID-19.

Ранее, в марте этого года, уже сообщалось о том, что терапия, модифицирующая болезнь, может влиять на силу иммунного ответа. При этом нет никаких оснований полагать, что какая-либо из разрешенных вакцин в какой-то мере более опасна для людей с рассеянным склерозом, получающих любой вид терапии.

Пациентам в целом рекомендовалось вакцинироваться по мере доступности препарата, поскольку важнее получить вакцину, чем пытаться рассчитать лучшее время для ее введения в зависимости от проводимого лечения.

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