Вторая доза вакцины Moderna или Pfizer от COVID-19: важна или не нужна

Эксперты говорят, что для граждан важно завершить введение второй дозы вакцин Moderna или Pfizer от COVID-19.

Они говорят, что после второго укола шансы попасть в больницу или серьезно заболеть резко снижаются, говорится в статье HealthLine.

Почему так важно получить вторую дозу вакцины от COVID-19?

Вторую дозу вакцины COVID-19 можно вводить в течение шести недель после первой прививки. "Получите вторую дозу" - этот новый девиз сплотил экспертов по инфекционным заболеваниям в Соединенных Штатах.

По словам этих экспертов, сейчас, когда почти треть населения США полностью вакцинирована, наметилась тревожная тенденция. Некоторые люди предпочитают делать первую из серии из двух прививок, необходимых как для вакцинации Pfizer, так и для вакцинации Moderna, но отказываются от второй вакцины.

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщают, что около 8% людей, получивших первую прививку двух вакцин, пропустили вторую прививку.

В Украине существует аналогичная проблема. Если первую дозу вакцины в Украине получили 882 тыс человек, то вторую - только 1928.

Официальные лица разбираются в ситуации и говорят о том, почему критически важно получить оба укола в серии из двух инъекций.

Ученые утверждают, что вторая доза не только укрепляет коллективный иммунитет, но и усиливает защиту от серьезных заболеваний и осложнений COVID-19.

"У многих есть иллюзия, что они полностью защищены (с помощью одного из двух уколов), но это не так", - сказал Healthline доктор Уильям Шаффнер, эксперт по инфекционным заболеваниям из Медицинской школы Университета Вандербильта в Нэшвилле, штат Теннесси. "Некоторые могут потерять сопротивляемость к инфекции раньше, и они этого не узнают".

Инфекционист образно сравнил введение двух доз препарата с работой насоса. "Первый выстрел - это "заправка насоса", сказал Шаффнер, а "вторая доза поднимает воду".

Сила второго удара

Доктор Джон Зайя, директор Центра генной терапии города Надежды в районе Лос-Анджелеса и специалист по исследованиям вакцин, сказал Healthline, что тенденция пропускать вторые дозы беспокоит его.

Он объяснил, что вирус и его новые штаммы ищут "хозяев", чтобы стать их непрошенными гостями. Это означает, что чем больше вакцинировано людей, тем больше вирус может затронуть тех, кто не полностью вакцинирован. По словам Зайи, учитывая появление все более опасных и заразных штаммов COVID-19, он надеется, что все граждане получат обе дозы вакцины.

Он отметил, что почти полностью избежать смерти от COVID-19 можно с помощью двух уколов.

Зайя указывает на исследование, проведенное командой из методистской больницы Хьюстона, в которой изучались шансы как на развитие COVID-19, так и на смерть от него для полностью и частично вакцинированных.

В исследовании, которое еще не рецензировалось, было госпитализировано менее 1% тех, кто сделал обе прививки. Это число резко повысилось до более чем 3% для тех, кто выбрал только один из двух уколов.

Кроме того, исследование показало, что общая доза из двух инъекций на 98% эффективна в предотвращении смерти от COVID-19, в то время как одна инъекция снижает ее до 64%.

Почему люди пропускают вторую дозу?

Шаффнер видит в этом "не одну большую причину", а множество мелких.

Он указывает на такие вещи, как вера в то, что один укол достаточно защищает их, боязнь болезни от второй дозы, озабоченность и трудности с организацией введения вакцины, а также "усталость от COVID".

Еще не поздно

Эксперты говорят, что, если вы получили свой первый укол и по какой-то причине не запланировали второй, сейчас самое время сделать это.

"Еще не поздно", - сказал Зайя. По данным CDC, вакцины Pfizer и Moderna можно вводить до 6 недель после первой дозы.

Пока нет данных о том, достаточно ли эффективна повторная прививка после этого 6-недельного периода. Зайя сказал, что лучший план для человека - это уложиться в сроки или как можно ближе к нему.

В США можно записаться на повторную прививку по Интернету.

Если вы все же решите получить вторую дозу, обязательно знайте, какой укол вы сделали в первый раз. Большинство сайтов попросят показать вашу карту вакцинации, чтобы подтвердить это на месте.

Шаффнер надеется, что общественность прислушается к призыву экспертов по инфекционным заболеваниям и придут на второй укол.

В Украине также есть возможность записаться на прививку как у семейного врача, так и через приложение "Дія". На сегодня на прививку записалось менее 600 тыс человек.

Всем, кто полностью завершит рекомендованную иммунизацию против COVID-19, по-прежнему рекомендуется продолжать практиковать основанные на фактах протоколы безопасности COVID-19, которые включают ношение маски, социальное дистанцирование, частое мытье рук и избегание больших собраний.

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