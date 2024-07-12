Сколько воды нужно пить в летнюю жару и как распознать обезвоживание: разъяснение

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни украинцев ждет аномальная жара. Ее пик наступит 14-17 июля, поэтому впереди еще много "адских" дней. Высокая температура воздуха может привести к сильному обезвоживанию организма, что очень опасно для человека.

Медики предупреждают, что опасаться обезвоживания следует, когда температура воздуха превышает 25 градусов. Понятно, что когда за окном +38...+40, просто необходимо позаботиться о том, как уберечься от этого опасного состояния.

Когда наступает обезвоживание

Организм человека теряет воду каждый день: с дыханием, потом, мочеиспусканием, слезами и т. д. Обычно он восстанавливает утраченную жидкость из-за употребления в пищу воды и пищи. Однако если человек теряет много жидкости, но недостаточно ее восполняет, организм обезвоживается.

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Какие признаки обезвоживания

– Чувство жажды

– Головокружение

– Темно-желтая моча с резким запахом и уменьшение ее количества во время мочеиспускания

– Чувство усталости

– Сухость во рту, на губах и в глазах

– Головная боль

– Судороги мышц.

Сильное обезвоживание является чрезвычайным медицинским состоянием, которое следует немедленно лечить.

Чтобы уменьшить риск обезвоживания, служба здравоохранения рекомендует пить воду регулярно и тогда, когда вы чувствуете какие-либо из вышеперечисленных симптомов.

Во время жары нужно выпивать до трех литров воды в день. Однако важно распределить это количество в течение дня, а не пить излишнюю воду сразу.

Если трудно пить из-за плохого самочувствия, начните с маленьких глотков, затем постепенно пейте больше.

Во время обезвоживания следует избегать употребления газированных напитков, алкоголя, чрезмерно сладких напитков, большого количества кофе – эти напитки могут усугубить дегидратацию.

В условиях войны часто возникает дефицит питьевой воды. Поэтому если есть такая возможность, нужно сделать запасы. Обязательно берите с собой питьевую воду в укрытия и в дорогу.

При отсутствии чистой питьевой воды можно использовать воду из бюветов, колонок, колодцев, подземных источников, дождевую воду или проточную из крана. Но эту воду перед употреблением обязательно нужно прокипятить в течение 5–10 минут.

Не употребляйте неочищенную воду – риск отравления может грозить больше, чем состояние обезвоживания.

Как сообщал OBOZ.UA, в Минздраве дали подробное объяснение, как распознать тепловой удар. Также в ведомстве объяснили, что нужно делать, если вы подозреваете это состояние у себя или близких.

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